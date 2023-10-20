УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4078 відвідувачів онлайн
Новини
3 608 19

В Японії біженці з України з квітня зможуть вивчати мову та отримувати фінансову допомогу

японія

В Японії запустять нову програму підтримки біженців з України, яка сприятиме їхній інтеграції. З квітня українці матимуть право на вивчення мови та фінансову допомогу.

У квітні запрацює програма допомоги іноземцям із зон конфлікту, яка сприятиме їхній адаптації до життя в Японії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Програма була розроблена для допомоги українським громадянам в Японії.

У рамках програми українці матимуть право на шестимісячний або однорічний курс з вивчення японської мови, вивчення законів і звичаїв країни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Японія допоможе розмінувати звільнені території України

Японське Агентство імміграційних служб також продовжить до двох років фінансову підтримку для покриття витрат на проживання українських біженців, яких нема кому спонсорувати.

Як повідомлялося, імміграційне агентство Японії повідомило, що з 1 грудня іноземці, які тікають із зон конфлікту, зокрема і з України, матимуть право на отримання статусу довготермінового резидента з робочою візою.

За даними Агентства імміграційних служб Японії, станом на 20 вересня в країні перебував 2091 український біженець, включаючи 1931 особу, що проживає за візою "для певної діяльності" протягом одного року. Дозвіл на їх перебування в Японії давався міністром юстиції.

Автор: 

біженці (1941) українці (2572) Японія (1224)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Ти забув ще про асфальт. Бо це якраз було б до теми про вивчення японської на безкоштовних курсах в Японії.
показати весь коментар
20.10.2023 19:32 Відповісти
+7
До Японии только мажоры добраться смогут.
показати весь коментар
20.10.2023 19:18 Відповісти
+3
Передайте привіт Японії. Ми з ними майже сусіди, нас лише одна країна розділяє.
показати весь коментар
20.10.2023 19:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
До Японии только мажоры добраться смогут.
показати весь коментар
20.10.2023 19:18 Відповісти
от круто, правда мову вивчати......
брбрбрбр
ці ієрогліфи, це точно жах.
але 300-400 слів за тиждень вивчити це просто ясно треба і цікаво. ми то не кацапи, я не знаю, але тупо "не могти" пару фраз сказати на місцевому "язику", це тупо для мене = сам себе не поважаєш.
то для совків(бидла) нормально шо "вєздє далшни рссукій знать еті всє чюркі".
згадується осінь - Всі пишуть і кричать - На вас нападуть, а "влада" - = Ахаха, ви напрягає.ТЕ, скоро шашликі.
сміюсь з тих шо обголосувались, ну-ну і шо? Нажерлись шашличків на День Обіду?
Йди, жери, давай, йди, скот хотябипоржущий.
Давай йди і жери. і подави-ТЕсь.
показати весь коментар
20.10.2023 19:21 Відповісти
Ти забув ще про асфальт. Бо це якраз було б до теми про вивчення японської на безкоштовних курсах в Японії.
показати весь коментар
20.10.2023 19:32 Відповісти
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DmnGSz1moE_0%26fbclid%3DIwAR1tx6DB8HHiCQU3_aLizFZd0jvoZJKA6Jn_PHVCAy9tqH1xzjysAnrdqcE&h=AT0z2eQB5goaCiErfnMawErtFFznUE3aHuwcbuEc5OlJQ7OkNBFCsk2Vld3XwKH1-C8eJ9LE-3k0s90x1S7an3w-tybTW1EX9-7z4XQrSkagqjUwM990EK6u6S3m05IE4Cbl&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2XWw3wYdNBJ4X4C4zbucHZ0_8TwcgIDKUMX6RI4d-h3JEmgZbYIEbhlLpJPfb1-_sQo9BC5z6zuVkitDQ4LoahEd6JRUqOBtSLbYaDXP-fdGhRMWJzC0SD1GUC6xGTav80ptSL4Nc5xLO9a0x6fcoYg2UJou4fr4XOCaDewYXbgz5Cwo2q https://www.youtube.com/watch?v=mnGSz1moE_0
показати весь коментар
20.10.2023 20:10 Відповісти
мой "лайк" там, как вижу. думаю что неспроста ненавижу всяких вот этих.... смешно было бы если бы еще додумался за ЭТО голосовать то. к сожалению не пошел голосовать за противников этого ...... зеленого материала, просто было отвращение ото всес, как и у тебя походу
показати весь коментар
20.10.2023 20:43 Відповісти
шо за асфальт?
то шо зеленозадіки пілілі?
ну так потім може розсзлідують за це.
ну тоді в камері будуть вивчати китайську - просто будуть просити за переведення до болєє лучших скрєп, особливо лупоока Арахімія
показати весь коментар
20.10.2023 20:47 Відповісти
як вони туди добігли.....?
показати весь коментар
20.10.2023 19:32 Відповісти
Минулого року навесні були кілька безкоштовних рейсів з Польщі. Умови прийому були геть простими: родичі, друзі та просто бажаючі. Шкандаль в тамошній пресі навіть був, коли в літаках не хватило місць самим громадянам Японії, які бажали виїхати на батьківщину. Потім прикрили. Знову потрібні запрошення та гарантії.
показати весь коментар
20.10.2023 19:46 Відповісти
Жаба давит, что у кого-то были деньги и мозги выехать в Японию? Или что смущает, как добрались? Так есть такая техника - самолёт называется. И гражданское судно
показати весь коментар
20.10.2023 19:38 Відповісти
Смайлика не было, потому не ясно было
показати весь коментар
20.10.2023 19:50 Відповісти
Вони й так мали право вивчати. Безкоштовно. За це місцеві муніципалітети платили.
показати весь коментар
20.10.2023 19:50 Відповісти
Скільки платять ?
показати весь коментар
20.10.2023 19:55 Відповісти
Там ніби в залежності від потреб платять. Моя дружина там колись сиділа пару років на державній допомозі. Муніципалітет збирав її квитанції та виділяв допомогу згідно них. Але то громадянка. Може для біженців по-іншому нараховують.
показати весь коментар
20.10.2023 21:34 Відповісти
Передайте привіт Японії. Ми з ними майже сусіди, нас лише одна країна розділяє.
показати весь коментар
20.10.2023 19:58 Відповісти
показати весь коментар
21.10.2023 23:47 Відповісти
одни выгоняют с доплатой, другие учат языку и платят пособие.
показати весь коментар
20.10.2023 19:59 Відповісти
Ніпонський оборонпром на днях продемонстрував свій новий утвір.
Електромагнітну гармату. Актуально вона буде призначена для флоту.
40мм , швидкість снаряду 7 махів.
УкрОборонПром!!!! Агов !!! Знову спиш!!!
А в Україні війна між іншім!!!
показати весь коментар
20.10.2023 20:55 Відповісти
 
 