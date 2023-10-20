В Японії біженці з України з квітня зможуть вивчати мову та отримувати фінансову допомогу
В Японії запустять нову програму підтримки біженців з України, яка сприятиме їхній інтеграції. З квітня українці матимуть право на вивчення мови та фінансову допомогу.
У квітні запрацює програма допомоги іноземцям із зон конфлікту, яка сприятиме їхній адаптації до життя в Японії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Програма була розроблена для допомоги українським громадянам в Японії.
У рамках програми українці матимуть право на шестимісячний або однорічний курс з вивчення японської мови, вивчення законів і звичаїв країни.
Японське Агентство імміграційних служб також продовжить до двох років фінансову підтримку для покриття витрат на проживання українських біженців, яких нема кому спонсорувати.
Як повідомлялося, імміграційне агентство Японії повідомило, що з 1 грудня іноземці, які тікають із зон конфлікту, зокрема і з України, матимуть право на отримання статусу довготермінового резидента з робочою візою.
За даними Агентства імміграційних служб Японії, станом на 20 вересня в країні перебував 2091 український біженець, включаючи 1931 особу, що проживає за візою "для певної діяльності" протягом одного року. Дозвіл на їх перебування в Японії давався міністром юстиції.
