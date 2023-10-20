УКР
У структурі міської влади Києва створено Департамент з питань запобігання та виявлення корупції, - Кличко

Київ – перше місто в Україні, в якому створено Департамент з питань запобігання та виявлення корупції. Цей департамент стане структурним підрозділом КМДА, проте буде самостійним та фінансово незалежним.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Київ першим із міст України створив Департамент з питань запобігання та виявлення корупції. Була створена спеціальна комісія, що з середини жовтня проводила співбесіди із претендентами, які надіслали свої резюме. До участі, проаналізувавши документи, комісія допустила 15 кандидатів. У фінал вийшли троє. Комісія визначила переможця конкурсу рейтинговим голосуванням. Ним став Олег Тимошенко", - повідомив Кличко.

Він зазначив, що тепер Київрада має затвердити кандидатуру переможця, а мер - призначити його на посаду. "Що стосується діяльності Департаменту, то це випливає вже з його назви. Це буде самостійний і функціонально незалежний структурний підрозділ КМДА", – наголосив Кличко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Відомі громадські активісти увійшли до комісії по відбору голови антикорупційного департаменту КМДА

За словами мера, основні завдання Департаменту затверджені рішенням Київради. Це, зокрема, оцінка корупційних ризиків у діяльності КМДА. І, відповідно, підготовка заходів і пропозицій для їх усунення. Контроль за дотриманням антикорупційного законодавства. Вчасне виявлення і врегулювання конфліктів інтересів у працівників структурних підрозділів КМДА. Забезпечення ефективного та цільового використання бюджетних коштів.

Спеціалісти Департаменту також мають забезпечити підготовку антикорупційної програми і взяти участь у розробці міських цільових програм у сфері запобігання корупції.

+6
Вы тоько вдумайтесь.... КМДА, создало отдел КМДА, для борьбы с коррупцией в КМДА
20.10.2023 20:13 Відповісти
+5
Самі будут вихадя на сєбя саміх сєбя же і сєчь і сєчь...Ета гєніальна...
20.10.2023 19:27 Відповісти
+5
Боротьба з корупцією наплодила стільки синекур по всій Україні.
20.10.2023 19:34 Відповісти
Піар насамперед, особливо коли в тебе рильце в пуху !
20.10.2023 19:26 Відповісти
Зермаки по любому будуть дой*буваться до Кличка хоч би він був ангелом з крильцями. Їм треба своя людина у Києві.
20.10.2023 19:37 Відповісти
Дуже добре. Працюй-те.

Може хоть на рівні місця ця работа буде поширюватися. Бо усі центральні органи під ОП.

Звісно Кличко для ОП це як кістка у горлі. Не « той». Не « зелений». На поклон не йде…
20.10.2023 20:47 Відповісти
Самі будут вихадя на сєбя саміх сєбя же і сєчь і сєчь...Ета гєніальна...
20.10.2023 19:27 Відповісти
"Департамент з питань запобігання та виявлення корупції" - справжня назва "департамента"
20.10.2023 19:28 Відповісти
Я сначала так и прочитал
20.10.2023 19:35 Відповісти
Правильна назва цього новоствореного відомства: " департамент з питань запобігання виявленню корупції"...
20.10.2023 19:30 Відповісти
теж як варіант...
20.10.2023 19:33 Відповісти
Уточните, что это значит, они выйдут сами на себя или возглавят?

У Києві близько двухсот покинутих житлових будинків, (по всій Ураїні ще більше) де є багато вільних квартир які можна викупити для переселенців чи ін пільгових категорій, та таким чином нарешті і добудувати недобудовані ЖК і допомогти тим хто втратив житло через війну. До президента, премьер-міністра Шмигаля, до Шуляк як до голови Комітету ВР з питань містобудування, Кличко, КМДА, Непопа, багато років звертаються тисячі постраждалих від афериста Войцеховського, та ін. вирішити питання покинутих недобудов по всій країні, але знаючи проблему вони саботують вирішення питання та зацікавлен у такому положенні. Після того як люди повносили кошти, з приходом до влади Кличко, будівництва позупиняли, як незаконні. Коли більше року забудовник збирав кошти та зводилилися багатоповерхівки, всі контолюючі, поліція, спокійно споглядали, все було Ок!...

Начебто все правильно, якщо незаконні то потрібно зупинити. Але.... те, що було заборонено забудовнику, за ініциативи КМДА стало дозволено добре організованим угрупування кооперативам, які зявились на покинутих ЖК замість забудовника, які роздерибанили вільні площі за які можна було б добудувати будинки, та шляхом шантажу та залякувань втрати людьми квартир, з людей почали збирати кошти на будівництво по другому колу, бо начебто раніше внесені кошти залишились у забудовника, до якого у поліції та ін.контролюючих, немає ні претензій ні інтересу! Люди звертались до всіх державних органів за допомогою провести аудит вільних площ та надати забудовника, але звернення на всіх рівнях влади ігрноруються! Організовані угрупування,кооперативи, якими дуже «опікувався» та розхвалював Антон Геращеко, коли був на посаді зам міністра МВД, Шуляк, Непоп, Кличко, шантажують та залякують людей втратою квартир, примушують вступати в кооперативи, хто не вступить не підключають або відключають електроводопостачання, по другому колу збирають кошти на таке саме незаконне будівництво, але це вже ніхто не помічає, та поглиблюють порушення, щоб будинки взагалі неможливо було здати в експлуатацію та був довічний кооперативний бізнес на потерпілих та витягування коштів. Йде сьомий рік збору коштів по другому колу, з людей повторно зібрані сотні мільйонів гривень, але жоден ЖК де зявились організовані угрупування так і не зданий в експлуатацію, людям не передають квартири! Людям які вирішили визнати за собою квартири у судовому порядку організатори кооперативів чинять перешкоди! .Інформація для киян: КМДА взагалі пробила дно! У судові спори по визнанню квартир за покупцями КМДА почала влазити третьою стороною та заперечувати проти визнання квартир за покупцями! Контролюючі органи, поліція спокійно споглядають! Відкрити кримінальні справи проти організаторів кооперативу не можливо, іх одразу закривають без повідомлень! Тягнуть час та дають змогу шахраям уникнути відповідальності! Судові рішення виконати закон, та організувати добудову, КМДА не виконує!
https://www.facebook.com/groups/561517177370557#_blank https://www.facebook.com/groups/561517177370557

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» Стаття 31. Повноваження у галузі будівництва: Ч.1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать: 11) організація роботи, пов'язаної із завершенням будівництва багатоквартирних житлових будинків, що споруджувалися із залученням коштів фізичних осіб, у разі неспроможності забудовників продовжувати таке будівництво; 7) здійснення державного контролю за дотриманням договірних зобов'язань забудовниками, діяльність яких пов'язана із залученням коштів фізичних осіб у будівництво багатоквартирних житлових будинків.
20.10.2023 19:34 Відповісти
Всегда задавался вопросом: как можно в многомиллионном городе начать строительство без разрешений? Огородить территорию, вырыть котлован, нагнать строительной техники и КГГА и все контролирующие органы этого «не замечают»? Да выйдите с лопатой выкопать ямку в Киеве, как вас под белы ручки в каталажку загребут! Но если «за крышу» заплачено (в тоже КГГА, через Столара, например, который поделится с подельнком Кличко ), то можно творить в Киеве любые беззакония - начиная от незаконной торговли в подземных переходах и выходов из метро до незаконного строительства.
20.10.2023 19:58 Відповісти
Боротьба з корупцією наплодила стільки синекур по всій Україні.
20.10.2023 19:34 Відповісти
Так тепер, уся житлова забудова, в 100 м захисній зоні річок Києва, буде ЛІКВІДОВАНА! З корупцією ж треба БОРОТИСЯ, а а не катати їх власників у сміттєвих баках по вулиці!

Або корупціонер, або ліхтарний стовп з вірьовкою!
20.10.2023 19:37 Відповісти
Думаю этот "департамент" будет так же работать...

В Сумах начальника отдела полиции по борьбе со взятками https://hromadske.sm.ua/novyny/dancor/u-sumakh-nachalnyka-viddilu-borotby-z-khabaramy-zapidozryly-v-khabari/ подозревают во взятке на $15 000.
20.10.2023 19:37 Відповісти
Зе-корупція кришується ОПою.
20.10.2023 19:39 Відповісти
Начальника відділу поліції треба замінити інвалідом і лише так скоротиться хабарництво. Погодьтеся, що однорукий каліка-начальник зможе брати хабарів удвічі менше за свого попередника, який греб хабара двома руками.
20.10.2023 19:57 Відповісти
Мер Сум е відомий бандит зі стажем. Тому там так і « працюе» боротьба з корупціею
20.10.2023 20:50 Відповісти
Там на многих клейма ставить негде, а они вздумали «бороться».
20.10.2023 19:53 Відповісти
Сколько этих структур в стране борющих с коррупцией с независимым финансированием, представте какие там зарплаты и это все за счет налогоплательщиков, дурной пример заразителен, скоро в каждом сельсовете будут департаметы по борьбе.
20.10.2023 19:55 Відповісти
еще одни заробитчане
20.10.2023 19:58 Відповісти
А что на втором сроке мэрства Виталика в его ведомстве есть коррупция? Я ничего не имею против Кличко, но какой-то странный патриотизм пришел в страну с 2014.
20.10.2023 20:00 Відповісти
Вы тоько вдумайтесь.... КМДА, создало отдел КМДА, для борьбы с коррупцией в КМДА
20.10.2023 20:13 Відповісти
с чем борюсь, тем и кормлюсь
20.10.2023 20:01 Відповісти
Звичайно на ці посади беруть колишніх правоохоронців, прокурорів, податківців і т.п., тобто звичайних корупціонерів.
20.10.2023 20:06 Відповісти
Самі витрачають народні кошти, землю, плитку під час війни і сам себе перевіряють, це по европейські? чи по ординські , може Клічку вже пора не в Европу , як він себе возвеличує, а за паребрік зі своїми ноу-хау.
20.10.2023 20:12 Відповісти
Ну Черкаси департамент не створили, але звітність регулярна.
20.10.2023 20:20 Відповісти
Самим ефективним індикатором роботи новоствореного департаменту буде поява максимум через два роки повноцінного Подільсько-Воскресенського мосту. Не ці "обмилки", які пафосно обіцяють запустити до кінця місяця з нікуди в нікуди. Інакше це просто профанація. Ой, та про що це я? Це просто ще одне "хлібне місце" для своїх людей. І навіщо закінчувати будівництво, яке вже 30 років годує цілу ораву київських чиновників?
Дуже коротко. Як казав Станіславський: "Не вірю!"
20.10.2023 20:22 Відповісти
При КМУ є такий департамент,які самі є корупціонерами
20.10.2023 20:30 Відповісти
Це що б її очолювати ?!
Боротьба (професійна) це не справа громадських засад . Можно сприяти цій боротьбі . Можно зменьшувати лаг для корупції . Наприклад - залучити до рішень по тендерах штучний інтелект . Й не тільки для остаточних рішень , але й для перевірки претендентів на поліграфі , перевірки валідності й достовірності поданих на тендер данних . Ось це зменьшує лаг корупції ...
А усі ці департаменти , відділи , спецназ й долучення каральних органів -- а це збільшує кількість посадовців -- "рєшал" . Причому ... в рази й це перевіренний факт !!!
20.10.2023 21:00 Відповісти
о, в Кієві взятки подорожчають, бо тре ж буде ше атдєлу па барьбє відслинити!!!!
20.10.2023 21:28 Відповісти
Хотів би посміятися з цього цирку. Але вже не смішно.
20.10.2023 22:19 Відповісти
Ух ***,жирнейшее место,я бы,работая там,за полгода накопил на красивую испанскую виллу.
20.10.2023 22:27 Відповісти
Почалася денатурація головного мозку. Наслідки першої професії, невиліковні. Спочатку йому явилося, що він мер в Ізраїлі взяв та понатикав де тільки можливо відповідні прапори, а тепер перебирає функції НАЗК до своєї адміністрації. Ну точно, хуцпа не тримається берега.
20.10.2023 22:49 Відповісти
Геніальне рішення...це ж скільки своїх можна "працевлаштувати"
21.10.2023 05:31 Відповісти
Віталік знає що боротьба з корупцією приносить більше грошей ніж сама корупція.....
21.10.2023 07:54 Відповісти
Для початку можемо поділитись з новоствореним департаментом прекрасним "зашкваром" для розслідування - https://www.facebook.com/groups/842676446176813/permalink/1955378541573259/
26.07.2024 20:44 Відповісти
 
 