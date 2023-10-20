У структурі міської влади Києва створено Департамент з питань запобігання та виявлення корупції, - Кличко
Київ – перше місто в Україні, в якому створено Департамент з питань запобігання та виявлення корупції. Цей департамент стане структурним підрозділом КМДА, проте буде самостійним та фінансово незалежним.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"Київ першим із міст України створив Департамент з питань запобігання та виявлення корупції. Була створена спеціальна комісія, що з середини жовтня проводила співбесіди із претендентами, які надіслали свої резюме. До участі, проаналізувавши документи, комісія допустила 15 кандидатів. У фінал вийшли троє. Комісія визначила переможця конкурсу рейтинговим голосуванням. Ним став Олег Тимошенко", - повідомив Кличко.
Він зазначив, що тепер Київрада має затвердити кандидатуру переможця, а мер - призначити його на посаду. "Що стосується діяльності Департаменту, то це випливає вже з його назви. Це буде самостійний і функціонально незалежний структурний підрозділ КМДА", – наголосив Кличко.
За словами мера, основні завдання Департаменту затверджені рішенням Київради. Це, зокрема, оцінка корупційних ризиків у діяльності КМДА. І, відповідно, підготовка заходів і пропозицій для їх усунення. Контроль за дотриманням антикорупційного законодавства. Вчасне виявлення і врегулювання конфліктів інтересів у працівників структурних підрозділів КМДА. Забезпечення ефективного та цільового використання бюджетних коштів.
Спеціалісти Департаменту також мають забезпечити підготовку антикорупційної програми і взяти участь у розробці міських цільових програм у сфері запобігання корупції.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Може хоть на рівні місця ця работа буде поширюватися. Бо усі центральні органи під ОП.
Звісно Кличко для ОП це як кістка у горлі. Не « той». Не « зелений». На поклон не йде…
тавиявлення корупції" - справжня назва "департамента"
У Києві близько двухсот покинутих житлових будинків, (по всій Ураїні ще більше) де є багато вільних квартир які можна викупити для переселенців чи ін пільгових категорій, та таким чином нарешті і добудувати недобудовані ЖК і допомогти тим хто втратив житло через війну. До президента, премьер-міністра Шмигаля, до Шуляк як до голови Комітету ВР з питань містобудування, Кличко, КМДА, Непопа, багато років звертаються тисячі постраждалих від афериста Войцеховського, та ін. вирішити питання покинутих недобудов по всій країні, але знаючи проблему вони саботують вирішення питання та зацікавлен у такому положенні. Після того як люди повносили кошти, з приходом до влади Кличко, будівництва позупиняли, як незаконні. Коли більше року забудовник збирав кошти та зводилилися багатоповерхівки, всі контолюючі, поліція, спокійно споглядали, все було Ок!...
Начебто все правильно, якщо незаконні то потрібно зупинити. Але.... те, що було заборонено забудовнику, за ініциативи КМДА стало дозволено добре організованим угрупування кооперативам, які зявились на покинутих ЖК замість забудовника, які роздерибанили вільні площі за які можна було б добудувати будинки, та шляхом шантажу та залякувань втрати людьми квартир, з людей почали збирати кошти на будівництво по другому колу, бо начебто раніше внесені кошти залишились у забудовника, до якого у поліції та ін.контролюючих, немає ні претензій ні інтересу! Люди звертались до всіх державних органів за допомогою провести аудит вільних площ та надати забудовника, але звернення на всіх рівнях влади ігрноруються! Організовані угрупування,кооперативи, якими дуже «опікувався» та розхвалював Антон Геращеко, коли був на посаді зам міністра МВД, Шуляк, Непоп, Кличко, шантажують та залякують людей втратою квартир, примушують вступати в кооперативи, хто не вступить не підключають або відключають електроводопостачання, по другому колу збирають кошти на таке саме незаконне будівництво, але це вже ніхто не помічає, та поглиблюють порушення, щоб будинки взагалі неможливо було здати в експлуатацію та був довічний кооперативний бізнес на потерпілих та витягування коштів. Йде сьомий рік збору коштів по другому колу, з людей повторно зібрані сотні мільйонів гривень, але жоден ЖК де зявились організовані угрупування так і не зданий в експлуатацію, людям не передають квартири! Людям які вирішили визнати за собою квартири у судовому порядку організатори кооперативів чинять перешкоди! .Інформація для киян: КМДА взагалі пробила дно! У судові спори по визнанню квартир за покупцями КМДА почала влазити третьою стороною та заперечувати проти визнання квартир за покупцями! Контролюючі органи, поліція спокійно споглядають! Відкрити кримінальні справи проти організаторів кооперативу не можливо, іх одразу закривають без повідомлень! Тягнуть час та дають змогу шахраям уникнути відповідальності! Судові рішення виконати закон, та організувати добудову, КМДА не виконує!
https://www.facebook.com/groups/561517177370557#_blank https://www.facebook.com/groups/561517177370557
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» Стаття 31. Повноваження у галузі будівництва: Ч.1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать: 11) організація роботи, пов'язаної із завершенням будівництва багатоквартирних житлових будинків, що споруджувалися із залученням коштів фізичних осіб, у разі неспроможності забудовників продовжувати таке будівництво; 7) здійснення державного контролю за дотриманням договірних зобов'язань забудовниками, діяльність яких пов'язана із залученням коштів фізичних осіб у будівництво багатоквартирних житлових будинків.
Або корупціонер, або ліхтарний стовп з вірьовкою!
В Сумах начальника отдела полиции по борьбе со взятками https://hromadske.sm.ua/novyny/dancor/u-sumakh-nachalnyka-viddilu-borotby-z-khabaramy-zapidozryly-v-khabari/ подозревают во взятке на $15 000.
Дуже коротко. Як казав Станіславський: "Не вірю!"
Боротьба (професійна) це не справа громадських засад . Можно сприяти цій боротьбі . Можно зменьшувати лаг для корупції . Наприклад - залучити до рішень по тендерах штучний інтелект . Й не тільки для остаточних рішень , але й для перевірки претендентів на поліграфі , перевірки валідності й достовірності поданих на тендер данних . Ось це зменьшує лаг корупції ...
А усі ці департаменти , відділи , спецназ й долучення каральних органів -- а це збільшує кількість посадовців -- "рєшал" . Причому ... в рази й це перевіренний факт !!!