У структурі міської влади Києва створено Департамент з питань запобігання та виявлення корупції, - Кличко

Київ – перше місто в Україні, в якому створено Департамент з питань запобігання та виявлення корупції. Цей департамент стане структурним підрозділом КМДА, проте буде самостійним та фінансово незалежним.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Київ першим із міст України створив Департамент з питань запобігання та виявлення корупції. Була створена спеціальна комісія, що з середини жовтня проводила співбесіди із претендентами, які надіслали свої резюме. До участі, проаналізувавши документи, комісія допустила 15 кандидатів. У фінал вийшли троє. Комісія визначила переможця конкурсу рейтинговим голосуванням. Ним став Олег Тимошенко", - повідомив Кличко.

Він зазначив, що тепер Київрада має затвердити кандидатуру переможця, а мер - призначити його на посаду. "Що стосується діяльності Департаменту, то це випливає вже з його назви. Це буде самостійний і функціонально незалежний структурний підрозділ КМДА", – наголосив Кличко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Відомі громадські активісти увійшли до комісії по відбору голови антикорупційного департаменту КМДА

За словами мера, основні завдання Департаменту затверджені рішенням Київради. Це, зокрема, оцінка корупційних ризиків у діяльності КМДА. І, відповідно, підготовка заходів і пропозицій для їх усунення. Контроль за дотриманням антикорупційного законодавства. Вчасне виявлення і врегулювання конфліктів інтересів у працівників структурних підрозділів КМДА. Забезпечення ефективного та цільового використання бюджетних коштів.

Спеціалісти Департаменту також мають забезпечити підготовку антикорупційної програми і взяти участь у розробці міських цільових програм у сфері запобігання корупції.