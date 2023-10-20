США зменшать розмір щомісячної бюджетної допомоги Україні із $1,1 млрд до $825 млн

Сполучені Штати зменшать розмір щомісячної бюджетної допомоги Україні.

Про це свідчить інформація на сайті Білого дому, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Пряма бюджетна підтримка України зменшиться із нинішніх $1,1 млрд до $825 млн на місяць, йдеться у запиті адміністрації президента Джо Байдена до Конгресу щодо екстреного фінансування для допомоги Україні, Ізраїлю та на зміцнення безпеки кордонів США.

Бюджетна підтримка надаватиметься через Світовий банк як відшкодування дозволених і підтверджених видатків уряду України відповідно до поточної системи умов, розробленої урядом США.

"Цей запит на фінансування ґрунтується на останній оцінці Міжнародного валютного фонду щодо дефіциту фінансування України на 2024 рік і припущеннях США щодо гарантованого розподілу витрат між ЄС, Японією та іншими донорами", – зазначається на сайті Білого дому.

Раніше сьогодні Байден запросив у Конгресу додатково $106 млрд. Більша частина із них – $61 млрд - призначена Україні.

Сполучені Штати – другий за величиною фінансовий донор Україні у 2023 році. З початку року США виділили Україні $9,7 млрд бюджетної підтримки, більше Україні дав тільки Євросоюз – $13 млрд.

З 1 жовтня США увійшли у новий фінансовий рік без річного бюджету, а тільки з тимчасовою бюджетною декларацією, в якій не передбачили нову допомогу для України. У вересні 2023 року гроші США забезпечили третину доходів бюджету України. У 2024 році Мінфін хотів би отримати від США на фінансування держбюджету від $12 млрд до $14 млрд.