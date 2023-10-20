УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3868 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
14 003 94

США зменшать розмір щомісячної бюджетної допомоги Україні із $1,1 млрд до $825 млн

долар,долари

Сполучені Штати зменшать розмір щомісячної бюджетної допомоги Україні.

Про це свідчить інформація на сайті Білого дому, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Пряма бюджетна підтримка України зменшиться із нинішніх $1,1 млрд до $825 млн на місяць, йдеться у запиті адміністрації президента Джо Байдена до Конгресу щодо екстреного фінансування для допомоги Україні, Ізраїлю та на зміцнення безпеки кордонів США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Байден запросив у Конгресу майже $105 млрд доларів для допомоги Україні та Ізраїлю

Бюджетна підтримка надаватиметься через Світовий банк як відшкодування дозволених і підтверджених видатків уряду України відповідно до поточної системи умов, розробленої урядом США.

"Цей запит на фінансування ґрунтується на останній оцінці Міжнародного валютного фонду щодо дефіциту фінансування України на 2024 рік і припущеннях США щодо гарантованого розподілу витрат між ЄС, Японією та іншими донорами", – зазначається на сайті Білого дому.

Раніше сьогодні Байден запросив у Конгресу додатково $106 млрд. Більша частина із них – $61 млрд - призначена Україні.

Сполучені Штати – другий за величиною фінансовий донор Україні у 2023 році. З початку року США виділили Україні $9,7 млрд бюджетної підтримки, більше Україні дав тільки Євросоюз – $13 млрд.

З 1 жовтня США увійшли у новий фінансовий рік без річного бюджету, а тільки з тимчасовою бюджетною декларацією, в якій не передбачили нову допомогу для України. У вересні 2023 року гроші США забезпечили третину доходів бюджету України. У 2024 році Мінфін хотів би отримати від США на фінансування держбюджету від $12 млрд до $14 млрд.

Автор: 

допомога (8666) США (24085)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+61
А ще парочку таких весіль - і буде ще менша сума .

сестрі на роботі (Німеччина) вже встигли докорів накидати. знайомі з ЮК теж шоковані. А всі ж регулярно донатять
показати весь коментар
20.10.2023 20:11 Відповісти
+54
А якщо суддям- пенсіонерам хоча б на час війни розмір пенсії привести до притомрого рівня? А окрім суддів є і прокурори, і депутати.
показати весь коментар
20.10.2023 20:12 Відповісти
+54
Нажаль це не означає, що вони стануть меньше красти. Це лише означає, що українці стануть меньше їсти.
показати весь коментар
20.10.2023 20:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цілком очікувано, хоч і неприємно.
показати весь коментар
20.10.2023 20:10 Відповісти
мародерів підсушують
показати весь коментар
20.10.2023 20:14 Відповісти
це означає, що бюджетники та пенсіонери будуть менше, або з запізненням отримувати кошти
на "мародерах" - це ніяк не скажиться

замість того щоб брати безкоштовний лендліз, та закінчувати з цим
тепер прийдеться шукати кошти для бюджетників
показати весь коментар
20.10.2023 21:28 Відповісти
якраз-то лендліз й не безкоштовний. але брати всеодно треба.
показати весь коментар
21.10.2023 00:31 Відповісти
кожна країна котра отримує зброю в користування, підписує договір, що сплатить втрачену, знищену, та ремонт пошкодженної техніки

Республіканець в січні 2022 року, запропонував надати лендліз для України з наступними умовами:
- звільнення від сплати за втрачену, знищену, та ремонт пошкодженної техніки
- термін дії, поки не вирішиться конфлікт розпочатий в 2014 році
- президент подає звіти в Конгрес, як він допомагає Україні

Демократи, підтримали лендліз в квітні 2022, після початку війни, та внесли зміни
- термін дії, до 1 жовтня 2023
- президент не подає звіти

перед підписанням, надана довідка
згідно якої, витрати США оцінити не має можливості - тому що треба буде компенсувати втрачену техніки, а що буде поставлено та втрачено - не можна визначити
проте про доходи котрі отримають США - стоіть 0, тобто від України не очікують ніяких виплат
https://www.cbo.gov/system/files/2022-04/s3522.pdf

9 травня 2022 - лендліз підписаний президентом

дові

Лендліз закінчився 1 жовтня 2023
Поставок 0
Петиція без відповіді
https://petition.president.gov.ua/petition/196764

Історія могла би бути іншою, якби лендліз проголосували до початку війни,
або хоча б скористались після початку війни

Республіканці намагаються подовжити лендліз на 1 рік - поки не проголосували
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/2670

Sec. 1224 extends through FY2024 the authority of the President to lend or lease defense articles to Ukraine and other Eastern European countries impacted by Russia's invasion of Ukraine.
показати весь коментар
21.10.2023 00:50 Відповісти
Теперь ти папа будешь меньше пить?
Не, теперь ви будете меньше есть.
показати весь коментар
21.10.2023 00:44 Відповісти
Яжнелох 🤢:» нада просто не писати про коррупцію , до перемоги» , а МАРОДЕРИТИ , своїм не забороняю !
показати весь коментар
23.10.2023 13:59 Відповісти
ну патамуша пра карупцию в Україні нєкта папрасіл нє пісать да пабєди тока нє над карупциєй-ну навєрна єслі закрить глаза і рти то карупция ісчєзнєт...
показати весь коментар
20.10.2023 20:14 Відповісти
как будто и без коррупции американцы вечно будут держать нам штаны. Время восторгов и жалости прошло, пора работать.
показати весь коментар
20.10.2023 20:32 Відповісти
"А чем же "слуги" харчеваться будут ?!"
показати весь коментар
20.10.2023 20:55 Відповісти
$61,4 млрд для Украины 20 октября 2023 г.

Более половины этих денег пойдут на поставку оружия и боеприпасов для Украины через оборонные контракты и запасы США, которые затем будут пополняться. Остальное пойдет на экономическую и оперативную помощь, разведывательную и военную логистическую поддержку, программы ядерной безопасности и переселение украинских беженцев.
14,3 миллиарда долларов для Израиля
7,4 миллиарда долларов для Тайваня и Индо-Тихоокеанского региона
Лідери Європейського Союзу та Сполучених Штатів за підсумками саміту в п'ятницю(20 19 23) підтвердили готовність вивчити шляхи використання суверенних активів Росії для допомоги Україні відповідно до національного й міжнародного права.
показати весь коментар
21.10.2023 08:51 Відповісти
Схоже, США в Україні повторюють Південно-В'єтнамський і Афганський варіанти: замутити воду і з'-ся.
показати весь коментар
24.10.2023 11:53 Відповісти
Замутили воду кацапи. А США - наш союзник, кацапчику.
показати весь коментар
24.10.2023 14:23 Відповісти
А як же бути з такою собі Вікторією Нуланд?. Ти вже забув присмак печеньок від цієї "доброї феї"? Забув, як вона говорила, що США витратили на Майдан 5 міліардів доларів?
показати весь коментар
24.10.2023 14:41 Відповісти
Цей союзничок, замість того, щоб дати достатньо зброї, якої в нього дуже й дуже багато, з насолодою спостерігає, як українці масово гинуть в м'ясних штурмах.
показати весь коментар
24.10.2023 14:45 Відповісти
и за это спасибо.
показати весь коментар
20.10.2023 20:11 Відповісти
А ще парочку таких весіль - і буде ще менша сума .

сестрі на роботі (Німеччина) вже встигли докорів накидати. знайомі з ЮК теж шоковані. А всі ж регулярно донатять
показати весь коментар
20.10.2023 20:11 Відповісти
а що, це Ваша сестра вийшла заміж, що їй дорікають?
показати весь коментар
20.10.2023 20:24 Відповісти
Ну це вже питання до дорікаючих
показати весь коментар
20.10.2023 21:16 Відповісти
Фантастична дичина від Зеленського: "Давайте виключимо світло і будем мовчати"

https://www.youtube.com/watch?v=bH7udHdIv0w
показати весь коментар
20.10.2023 20:25 Відповісти
Хай сестра нагадає їм про політичних проституток Шредера і Меркель.
показати весь коментар
20.10.2023 22:49 Відповісти
В тебе усі сестри і брати, там де і ти. У мусохраньску вологодської області. Не чеши дурня.
показати весь коментар
21.10.2023 00:46 Відповісти
"У 2024 році Мінфін хотів би отримати від США на фінансування держбюджету від $12 млрд до $14 млрд." - ключове слово "хотів би". А США хотіли б щоб в Україні не було коррупції та рашен-кротів при владі. Цікаво, чия наполегливість виявиться сильнішою?
показати весь коментар
20.10.2023 20:11 Відповісти
А якщо суддям- пенсіонерам хоча б на час війни розмір пенсії привести до притомрого рівня? А окрім суддів є і прокурори, і депутати.
показати весь коментар
20.10.2023 20:12 Відповісти
А "притомний рівень" це скільки? Ну просто цікаво як ви його оцінюєте.
показати весь коментар
20.10.2023 20:21 Відповісти
Я бы оценил так как сейчас получает солдат ВСУ без боевых ,это в среднем 25 тыс. Ни судьи ,ни прокуроры жизнями не рискуют,захотели больше ,не вопрос вперёд - покемон в руки и на штурм. Два дня назад на моих глазах при неудачном штурме сразу погибло 4 бойца,7 затрехсотилось. А то ******* пацаны 20 летние гибнут что бы эти паскуды свадьбы гуляли да пенсии по сотке получали.
показати весь коментар
20.10.2023 20:44 Відповісти
25 це з надбавками, чистий оклад 14-15
показати весь коментар
20.10.2023 20:51 Відповісти
Может не спорю.
показати весь коментар
20.10.2023 20:53 Відповісти
Ну так, на життя б вистачило. Щодо ризиків життю... Вони ж виносили вироки. Злочинцям. Ті відсидівши звільняються.
показати весь коментар
20.10.2023 21:02 Відповісти
Если выносили справедливые приговоры я не знаю ни одного случая что бы кто то после отсидки пошёл мстить ,а если тупые уроды сажают невиновных для отчётности пусть тогда пеняют на себя.
показати весь коментар
20.10.2023 21:47 Відповісти
Було б непогано привести хоч один випадок помсти судді...
показати весь коментар
21.10.2023 09:12 Відповісти
2-3 мінімалки було б справедливо.
показати весь коментар
20.10.2023 20:53 Відповісти
Я вибачаюсь, що втручаюсь сюди зі своєю нікому не потрібною думкою:
Притомний рівень -- середня пенсія в Україні. Справедливо? Та не треба перейматися раптовим зубожінням всіх слуг всіх влад . Там нахапали скільки, що й онукам вистачить!
показати весь коментар
21.10.2023 09:10 Відповісти
"Притомний рівень" - 2 800 -на місяць! Отримує старша сестра ( 38 років стажу) : пічне опалення - причеп дров- 2500 ( на опалювальнй сезон потрібно 5 причепів) Живи та радій весільним генералам!
показати весь коментар
21.10.2023 09:46 Відповісти
😞😥😠
показати весь коментар
21.10.2023 11:59 Відповісти
Ніяк не можна, адже у них величезні палаци на обігрів, прибирання, ремонти яких йдуть чималі кошти, а ще ж треба обслуговувати та заправляти елітні іномарки собі, дітям, жінкам та батькам, відпочити за кордоном, влаштувати вечірки та й шмот в бутіках не дешевий, тому, їм конче необхідні гроші. Дедалі важче жити служителям Феміди, слугам народу та їм подібним - проявіть хоч краплину співчуття до бідолашних.
показати весь коментар
20.10.2023 20:24 Відповісти
То може давайте відкриємо збір на їх утримання? Представити не можу скільки народ переведе
показати весь коментар
20.10.2023 20:50 Відповісти
Гадаю, збір на їх ліквідацію було б доцільніше організувати - якою б не була б сума, закрили б за максимально короткий термін.
показати весь коментар
20.10.2023 20:54 Відповісти
Банку донатів -було б закрито за 1-1,5 години! Стерненко б *****!
показати весь коментар
21.10.2023 09:48 Відповісти
ще через кілька років інтенсивної війни небуде зовсім з чого платити пенсії будь кому,є сумніви щодо довготривалих вливань у бюджет з боку західних партнерів.
показати весь коментар
20.10.2023 20:25 Відповісти
Судді ліквідованого ОАСК продовжують отримувати зарплати: з моменту ліквідації суду їм нараховано 50,3 млн грн, - ЦПК Джерело:
показати весь коментар
20.10.2023 20:17 Відповісти
Нажаль це не означає, що вони стануть меньше красти. Це лише означає, що українці стануть меньше їсти.
показати весь коментар
20.10.2023 20:17 Відповісти
Деж тепер судді ліквідованого суду будуть харчуватися.
показати весь коментар
20.10.2023 20:17 Відповісти
корупція в Україні це і є -весілля, митники, велике крадівництво, судді, прокурори, тбмарафон і тп. а почалось усе прокляття з 19 року, коли 73% зебілів прийшли голосувати. Слава ЗСУ!
показати весь коментар
20.10.2023 20:19 Відповісти
"а почалось усе прокляття з 19 року, коли 73% зебілів прийшли голосувати" --- ізебіли якщо ти не знав існували і до того,усі 30 років незалежності,і коррупція була завжди, і мудрий нарід прекрасно з цією коррупцією зжився і стимулював її даючи взятки наліво і направо для того щоб вирішувати свої питання
показати весь коментар
20.10.2023 20:36 Відповісти
Не тринди "Корупція була завжди", бо навіть при януковичу так нагло не крали (наприклад, в Запоріжжі стирили 90 % гуманітарки), і на коррупцію була реакція минулої влади в вигляді звільнень (а не такі історії, як оплески Рєзнікову або як ті запоріжські ворюги отримали державні нагороди і пішли на підвищення). А в 2014-2018 взагалі то з коррупцією боролися, але 73 % ідіотів захотіли поржать
показати весь коментар
20.10.2023 20:46 Відповісти
Так в чому проблема докази коррупції представити і показати? До того ж американці офіціальну лінію уже давно відкрили на котру закликають звертатися усіх українців хто має докази коррупції української влади, тому що їх цікавить куди їх гроші йдуть. Вперед,на амбразуру, якщо є докази, є інструменти на це вплинути, а не нити що коррупція і ніхрена не робити
показати весь коментар
20.10.2023 20:49 Відповісти
здається пару років тому, даже звільнили генпрокурора, щоб не розслідував "деякі" справи,
за це Україна отримала кредит на 1млрд$
показати весь коментар
20.10.2023 21:36 Відповісти
Ти як дитина: справа про розкрадання гуманітарки в Запоріжжі - це справа НАБУ літа 2022-го, і докази там були в десятках папок. Але потім ворюги сфотографувалися поряд з Зе, і всім стало зрозуміло, хто кришує тих ворюг, і що боротися з ними - це покінчити своє життя як Червінський (це в кращому випадку). Тому у чесних людей уже руки опустилися, і при тому є близько 70 % невиправних ідіотів, які ще вірять в прекрасне майбутнє під проводом Зе-бандитів
показати весь коментар
20.10.2023 21:42 Відповісти
"Ти як дитина" --- це ти як дитина, є міжнародні механізми щоб вплинути на це, звернися до американців, зроби доповідь,що там є купу доказів, але корупція настільки страшна що вона повсюди і все шито крито. Якщо не маєш доказів по якійсь одній справі дістань по інших, звяжися з журналістами котрі говорили про ці корупції,вони доказами володіють, а сидіти розказувати "там є докази, сотні папок" це не докази, вперед, якщо, ти володієш фактами дій, американці народ конкретний, поки ти будеш просто стогнати про корупцію і не представляти жодних доказів для них це повний нуль, а часики тікають,якщо коррупція є. то з таким перебігом справ скоро в тебе вдома будуть кацапи
показати весь коментар
20.10.2023 21:56 Відповісти
"А в 2014-2018 взагалі то з коррупцією боролися" --- купу також було коррупційних скандалів, не треба розказувати
показати весь коментар
20.10.2023 20:52 Відповісти
А при чому тут коррупціонні скандали (які, до речі, всі призводили до негальних звільнень підозрюваних в коррупції?. Ви навіть зараз не зрозуміли, як працювали тоді олігархічні ЗМІ по роздуванню цих скандалів для зниження рейтингу Порошенка. Та і скандали ті були мілочєвкой в порівнянні з нинішніми. Наприклад, порівняйте справу "свинарчуків" на максимум 20 млн. грн. гіпотетичних збитків з воровством 42 млн. дол коштів вкладників Приватбанку (аж страшно писати, в чий карман пішли ті вкрадені гроші), або з десятками мільярдів украдених оплат за непоставлену зброю
показати весь коментар
20.10.2023 21:52 Відповісти
"Ви навіть зараз не зрозуміли, як працювали тоді олігархічні ЗМІ по роздуванню цих скандалів для зниження рейтингу Порошенка" --- ну так,я ж і забув, що ісусика трогати не можна,там було все прекрасно просто. Такий самий аргумент зараз можна і про зебіла надати, та ще й більш "залізобетонний" і сказати,що то зараз кацапська пропаганда на котру тратять бабки в сотні раз більше ніж українські олігархи на Порошенка просто обсирають.

"Та і скандали ті були мілочєвкой в порівнянні з нинішніми." --- ага, Насіров 2 млрд *******, та то таке як то кажуть

"або з десятками мільярдів украдених оплат за непоставлену зброю" --- слідство уже довело? Чи є докази? Звертайтеся будьте добрі з доказами у відповідні органи
показати весь коментар
20.10.2023 22:02 Відповісти
"а почалось усе прокляття з 19 року, коли 73% зебілів прийшли голосувати."
А про 38% громадян, яким ліньки було притащити свою дупу з дивану до виборчої дільниці-почуємо ? Вони теж постійно зебілів згадують і звинувачують в усіх своїх бідах.
показати весь коментар
21.10.2023 09:07 Відповісти
і то правда, але були 25%, які голосували проти пісюнограя.
показати весь коментар
21.10.2023 13:09 Відповісти
Героям Слава!
показати весь коментар
21.10.2023 12:01 Відповісти
Горівка знову подорожчала. Син до тата:
- тату, то тепер ти будеш менше пити?
- ні, синку, тепер ти менше будеш їсти.
Так і тут, ніхто собі любимому, хто біля корита, а ні копієчки не зменшить, а от всім нам таки доведеться менше їсти.
показати весь коментар
20.10.2023 20:20 Відповісти
Це за рахунок здешевшання грині на 25% у 2024? Ну гарно ж!
показати весь коментар
20.10.2023 20:22 Відповісти
Оберзлодії в ЗЕкоМАНДІ напружились...
показати весь коментар
20.10.2023 20:24 Відповісти
это тоько начало......
показати весь коментар
20.10.2023 20:31 Відповісти
Джордан знову пролетів, підтримка зменшилась
показати весь коментар
20.10.2023 20:32 Відповісти
Завтра в обмінниках-плюс 5 відсотків.
показати весь коментар
20.10.2023 20:46 Відповісти
- это значит что вы будете меньше красть?
- нет, это значит что вы будете меньше есть.
показати весь коментар
20.10.2023 20:54 Відповісти
Якщо США вдастся забеспечити контроль над владою України - щоб не крали та була б повернута дія Конституції України: щоб гілки влади були у конституційних органів, а не у "офісу Єрмака" - бюджетна допомога Україні стане дійсно Україні.
показати весь коментар
20.10.2023 21:01 Відповісти
Контроль над владою повинні забезпечувати самі громадяни України , якщо цого нема , то ми з громадян перетворюємось на те ж бидло , з яким зараз воюємо!
показати весь коментар
20.10.2023 21:31 Відповісти
Поки є війна - черговий майдан "не на часі". А от допомога партнерів не тільки фінансово, а й конторолем оборзлої влади - потрібна.
показати весь коментар
20.10.2023 22:21 Відповісти
Тоді питання пряме! От ,наприклад , генерал командує армією! І він зрадник , він працює на ворога! Він робить усе , щоб з однієї сторони винищити свою армію , а з іншої не підпасти під підозру у зрадництві! Він ставить на посади командирів найбездарніших або зрадників , при цьому вигукуючи патріотичні гасла!САБОТАЖ! От що роблять такі люди! САБОТАЖ під прикриттям! От подивіться 17 миттевостей весни про Штірліца, як він ревносно працював на користь нацистів , і при цьому відмітав усі звинувачення ! А при цьому на кого працював? Ну так по вашій логіці генерала усувати не можна! А Штірліц зробив дуже багато на користь Німеччини! Це логіка - не розхитуйте човен не працює , коли капітан нишком проробив дірку у дні , і човен вже йде на дно! Навіть закривати дірку не має сенсу , бо капітан зробить іншу! Треба прибрати зрадника , а потім закривати дірки! Не на часі? А коли буде на часі? Після поразки? Тоді вже точно не на часі нічого буде!
показати весь коментар
21.10.2023 00:38 Відповісти
53-м штатом у США нас не візьмуть, а бути під протекторатом якось не комільфо.
показати весь коментар
20.10.2023 22:13 Відповісти
Потрібна лише допомога на час війни.
показати весь коментар
20.10.2023 22:22 Відповісти
то може бути не під протекторатом США, а губернією рашки? зараз таке ******* життя, що-або, або. Слава ЗСУ!
показати весь коментар
21.10.2023 13:14 Відповісти
в кожного свої таргани у голові 😉
показати весь коментар
21.10.2023 14:33 Відповісти
У кого ще є гроші - біжіть і купуйте долари. Бо тепер долар попре вгору тому що суттєва частина тієї допомоги йшла на чорний ринок.
показати весь коментар
20.10.2023 21:11 Відповісти
Кулеба знає?
показати весь коментар
20.10.2023 21:14 Відповісти
Судді ліквідованого ОАСК продовжують отримувати зарплати: з моменту ліквідації суду їм нараховано 50,3 млн грн Джерело: .
То може, нарешті, закінчиться аукціон небаченої щедрості за американські гроші?
показати весь коментар
20.10.2023 21:17 Відповісти
Вот что выдал искусственный интеллект, что нужно делать для победы. Наши власти делают все для поражения!



Что Украине следует делать:

Реформы: Эффективная борьба с коррупцией и проведение реформ - ключевые моменты для Украины. Это не только укрепит доверие населения, но и увеличит шансы на поддержку со стороны международного сообщества.

Транспарентность: Украина должна обеспечивать прозрачность в использовании иностранных средств, чтобы убедить доноров в их эффективном использовании.

Сотрудничество с международным сообществом: Украина может продолжать сотрудничество с международными организациями и партнерами для получения помощи в реформах, обучении и других аспектах государственного управления.

Объединение населения: Времена кризиса требуют национального единства. Украинскому правительству следует работать над мобилизацией населения в поддержку общих целей и идеалов.

Информационная кампания: Правда и прозрачность могут быть мощным оружием против дезинформации и пропаганды. Украина может продолжать работать над эффективным противостоянием враждебной информационной кампании.

В любой ситуации ключевым является наличие стратегического видения, решимости и способности принимать решения в интересах государства и его граждан.
показати весь коментар
20.10.2023 21:19 Відповісти
Наши власти делают все для поражения! - я це видав вже давно! Але висновок який? Якщо є діагноз , то яке лікування?На телемарафоні нам кажуть - цілувати Ермака в сраку!

показати весь коментар
21.10.2023 00:42 Відповісти
« Вам сколько не плати, вы всё равно будете воровать.
Так хоть на зарплате сэкономим.»
показати весь коментар
20.10.2023 21:20 Відповісти
Ну напечатают гривню и все все получат, прада по чуть другому курсу, но не думаю что будет большая просадка гривны, ну 45 максимум в следующем году.
показати весь коментар
20.10.2023 21:28 Відповісти
- зєля, зєля, США сократілі помощь. ето значіт ви будєтє мєньше воровать?

- нєт, ето значіт, народ Украіни будет меньше єсть .
показати весь коментар
20.10.2023 21:34 Відповісти
торік тому, президент на форумі заявив, що всі корупціонери поїхали з країни, разом зі своїми грошима, і ми будемо робити все щоб вони там залишились.

Може це обмовка, може це не вірний переклад
Але якщо це політика, то не зрозуміло, що бентежить захід
- Україна буде сплачувати відсотки. це плюс
- Захід отримує нових активних громадян, котрі інвестують великі кошти в єкономіку. це плюс
- Україна, гуманними заходами позбавляється корупціонерів. Хто відмовиться виїхати під час заборони, з грошима, та ще не переслідуватись. Суспільство позбавиться корупціонерів. Це плюс - хоча дорого.
показати весь коментар
20.10.2023 21:43 Відповісти
Это Прицкер так порылась ?
показати весь коментар
20.10.2023 21:43 Відповісти
Совпадение?
Пару лет назад, она привезла 1млрд кредита, при условии, что генпрокурор будет уволен.
или эти события просто совпали по времени
показати весь коментар
20.10.2023 21:45 Відповісти
Вводите военный налог. Все воюющие страны в истории его вводили.

Можно ещё ввести обязательный займ победы с зарплат.
показати весь коментар
20.10.2023 21:58 Відповісти
Сейчас такой налог существует, в размере 1.5% с 2014 года

Согласно википедии, во время ВОВ налог был 100руб в год, зарплата в тылу 400руб
Т.е. примерно 2%

Или 0.5% не хватает?
показати весь коментар
21.10.2023 12:45 Відповісти
Тонкий натяк мародерам. Та Зельониє все рівно не будуть знищувати самі себе борючись з корупцією.
показати весь коментар
20.10.2023 22:11 Відповісти
втрата коштів нікуди не годиться. Гроші це наше все.
показати весь коментар
20.10.2023 22:13 Відповісти
Зрада!!!✊
показати весь коментар
20.10.2023 22:24 Відповісти
Це мінус 275 мільйонів доларів щомісячно, тобто це мінус 3 мільярда 300 мільйонів доларів на рік...
Та хіба це цифра, коли при владі такі неперевершені профі, як зеленський, єрмак та гетьманцев, разом із момлодшою шурмою, арахамією та шмигалем? От побачите, як ця "могучая кучка" офісно-преЗЕдентських прохвесіАналів, знайде "рішення" цих економічних проблем та блискавично когось звинуватить в тому, що в країні срака ... а по зе-шмарафону для мудрава наріда розкажуть, що "преЗЕдент" тут ваащє ніпрічьом, бо то все парахаботи та "я вам нічєво нє должен", бо я ж попереджав всіх, що "я ваш вирок", отож бачили очі, що обирали, тепер їхте, хоч повилазьте...
показати весь коментар
20.10.2023 23:27 Відповісти
Може менше красти будуть? Хоча навряд чи.
показати весь коментар
21.10.2023 00:09 Відповісти
Ага, прям как в том анекдоте "Папа водка подорожала, значит ты будешь меньше пить? Нет сынок, это значит ты будешь меньше есть".
показати весь коментар
21.10.2023 00:48 Відповісти
Они точно не будут яйца по 17 гривень оплачивать.
показати весь коментар
21.10.2023 00:50 Відповісти
США також не мають безмежні суми грошей
Україна не може знайти гроші?
Нехай заберуть у суддів прокурорів депутатів пенсії від 100 тисяч і поставлять дві тисячі
Ось тоді і вистачало б бюджету
Виходить що в Україні узаконили грабувати бюджет
Такі пенсії і зарплати не мають бути взагалі
Тому і виникає тіньова економіка бо є багато хто не хоче сплачувати податки бо знають що підуть на зарплати і пенсії суддям прокурорам депутатам
США правильно роблять
Вони мають на увазі менше давайте зарплати і пенсії таким особам і все буде гаразд
показати весь коментар
21.10.2023 07:38 Відповісти
Зато у нас, в одном из городов на юге Украины дорогу за 40 млн. грн. ремонтируют и еще в планах, как минимум, постройка за 2 млн. грн. 4 общественных туалетов. Кроме того, ремонт ограды парка (за сколько не знаю). Но и это еще не все. Далее, я так понимаю, гос. бюджет - ремонт в отделе полиции и установка новой ограды возле отдела МЧС
показати весь коментар
21.10.2023 09:50 Відповісти
Ціна ядерної зброї

В останньому випуску про музей ракетний військ, озвучено що всі стратегічні ракети були націлені на США. Ціна стримування для США коштувала 30млрд в рік

А мали ми ось що:
близько 4155 ядерних боєзарядів, з них майже 3000 - для тактичної ядерної зброї.
Для порівняння: Франція має 300, Велика Британія - 215.
176 ракетних комплексів "Окремий старт" - шахтно-пускових установок (ШПУ) для міжконтинентальних балістичних ракет у складі 43-ї ракетної армії.
Це 130 рідкопаливних РС-18 (за класифікацією НАТО, SS-19), по шість боєголовок кожна, та 46 твердопаливних РС-18 (SS-19), по 10 боєголовок кожна.
Понад 100 стратегічних бомбардувальників - 18 Ту-160, 25 Ту-95МС і 60 Ту-22 різних модифікацій.

Драйвером ядерного роззброєння стали США
Передовсім Штати хотіли впевнитися, що спрямовані в їхній бік міжконтинентальні ракети ніколи не стартують, а Ту-160 ніколи не перетнуть Атлантику.

"Якщо ви не виконаєте завдання вивезти боєголовки з України, почнеться не просто тиск, а блокада України (…) не тільки з боку США. Європа їх підтримала в цьому плані. Санкції, блокада - це було прямо сказано"

За приблизними підрахунками парламентської ТСК 2019 року, орієнтовна вартість системи пускових установок разом зі всією інфраструктурою 43-ї ракетної армії оцінюється щонайменше у 100 млрд доларів.

************* на той час Ту-160 оцінювали в понад 250 млн доларів.

2019 році парламентська ТСК порахувала, що українська тактична та стратегічна зброя містили 66,49 тонни високозбагачених ядерних матеріалів, які, спираючись на міжнародні документи та дані, можна оцінити в 68,7 млрд доларів.

Компенсація від США вклалася в 350 млн доларів, виділених за т. зв. програмою Нанна-Лугара переважно на будівництво житла для вже не потрібних Україні ракетників. Крім того, приблизно на $170 млн США надали технічну допомогу в ліквідації ШПУ

Під тиском, та шантажем основного вигодонабувача - Україна зробила вклад, щоб на планеті всі жили більш безпечно на сумму
25 років * 30 млрд за стримування + 100млрд за шахти + 68 млрд за ядерні матеріали + 5млрд літаки = 923млрд

З одної сторони Україні начебто юридично нічого не винні...
Проте більш спокійне життя, мабуть чогось варте, та єкономія на стримуванні все таки була значна 30 млрд в рік
показати весь коментар
21.10.2023 13:16 Відповісти
 
 