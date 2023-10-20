США зменшать розмір щомісячної бюджетної допомоги Україні із $1,1 млрд до $825 млн
Сполучені Штати зменшать розмір щомісячної бюджетної допомоги Україні.
Про це свідчить інформація на сайті Білого дому, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Пряма бюджетна підтримка України зменшиться із нинішніх $1,1 млрд до $825 млн на місяць, йдеться у запиті адміністрації президента Джо Байдена до Конгресу щодо екстреного фінансування для допомоги Україні, Ізраїлю та на зміцнення безпеки кордонів США.
Бюджетна підтримка надаватиметься через Світовий банк як відшкодування дозволених і підтверджених видатків уряду України відповідно до поточної системи умов, розробленої урядом США.
"Цей запит на фінансування ґрунтується на останній оцінці Міжнародного валютного фонду щодо дефіциту фінансування України на 2024 рік і припущеннях США щодо гарантованого розподілу витрат між ЄС, Японією та іншими донорами", – зазначається на сайті Білого дому.
Раніше сьогодні Байден запросив у Конгресу додатково $106 млрд. Більша частина із них – $61 млрд - призначена Україні.
Сполучені Штати – другий за величиною фінансовий донор Україні у 2023 році. З початку року США виділили Україні $9,7 млрд бюджетної підтримки, більше Україні дав тільки Євросоюз – $13 млрд.
З 1 жовтня США увійшли у новий фінансовий рік без річного бюджету, а тільки з тимчасовою бюджетною декларацією, в якій не передбачили нову допомогу для України. У вересні 2023 року гроші США забезпечили третину доходів бюджету України. У 2024 році Мінфін хотів би отримати від США на фінансування держбюджету від $12 млрд до $14 млрд.
на "мародерах" - це ніяк не скажиться
замість того щоб брати безкоштовний лендліз, та закінчувати з цим
тепер прийдеться шукати кошти для бюджетників
Республіканець в січні 2022 року, запропонував надати лендліз для України з наступними умовами:
- звільнення від сплати за втрачену, знищену, та ремонт пошкодженної техніки
- термін дії, поки не вирішиться конфлікт розпочатий в 2014 році
- президент подає звіти в Конгрес, як він допомагає Україні
Демократи, підтримали лендліз в квітні 2022, після початку війни, та внесли зміни
- термін дії, до 1 жовтня 2023
- президент не подає звіти
перед підписанням, надана довідка
згідно якої, витрати США оцінити не має можливості - тому що треба буде компенсувати втрачену техніки, а що буде поставлено та втрачено - не можна визначити
проте про доходи котрі отримають США - стоіть 0, тобто від України не очікують ніяких виплат
https://www.cbo.gov/system/files/2022-04/s3522.pdf
9 травня 2022 - лендліз підписаний президентом
дові
Лендліз закінчився 1 жовтня 2023
Поставок 0
Петиція без відповіді
https://petition.president.gov.ua/petition/196764
Історія могла би бути іншою, якби лендліз проголосували до початку війни,
або хоча б скористались після початку війни
Республіканці намагаються подовжити лендліз на 1 рік - поки не проголосували
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/2670
Sec. 1224 extends through FY2024 the authority of the President to lend or lease defense articles to Ukraine and other Eastern European countries impacted by Russia's invasion of Ukraine.
Не, теперь ви будете меньше есть.
Более половины этих денег пойдут на поставку оружия и боеприпасов для Украины через оборонные контракты и запасы США, которые затем будут пополняться. Остальное пойдет на экономическую и оперативную помощь, разведывательную и военную логистическую поддержку, программы ядерной безопасности и переселение украинских беженцев.
14,3 миллиарда долларов для Израиля
7,4 миллиарда долларов для Тайваня и Индо-Тихоокеанского региона
Лідери Європейського Союзу та Сполучених Штатів за підсумками саміту в п'ятницю(20 19 23) підтвердили готовність вивчити шляхи використання суверенних активів Росії для допомоги Україні відповідно до національного й міжнародного права.
сестрі на роботі (Німеччина) вже встигли докорів накидати. знайомі з ЮК теж шоковані. А всі ж регулярно донатять
https://www.youtube.com/watch?v=bH7udHdIv0w
Притомний рівень -- середня пенсія в Україні. Справедливо? Та не треба перейматися раптовим зубожінням всіх слуг всіх влад . Там нахапали скільки, що й онукам вистачить!
за це Україна отримала кредит на 1млрд$
"Та і скандали ті були мілочєвкой в порівнянні з нинішніми." --- ага, Насіров 2 млрд *******, та то таке як то кажуть
"або з десятками мільярдів украдених оплат за непоставлену зброю" --- слідство уже довело? Чи є докази? Звертайтеся будьте добрі з доказами у відповідні органи
А про 38% громадян, яким ліньки було притащити свою дупу з дивану до виборчої дільниці-почуємо ? Вони теж постійно зебілів згадують і звинувачують в усіх своїх бідах.
- тату, то тепер ти будеш менше пити?
- ні, синку, тепер ти менше будеш їсти.
Так і тут, ніхто собі любимому, хто біля корита, а ні копієчки не зменшить, а от всім нам таки доведеться менше їсти.
- нет, это значит что вы будете меньше есть.
То може, нарешті, закінчиться аукціон небаченої щедрості за американські гроші?
Что Украине следует делать:
Реформы: Эффективная борьба с коррупцией и проведение реформ - ключевые моменты для Украины. Это не только укрепит доверие населения, но и увеличит шансы на поддержку со стороны международного сообщества.
Транспарентность: Украина должна обеспечивать прозрачность в использовании иностранных средств, чтобы убедить доноров в их эффективном использовании.
Сотрудничество с международным сообществом: Украина может продолжать сотрудничество с международными организациями и партнерами для получения помощи в реформах, обучении и других аспектах государственного управления.
Объединение населения: Времена кризиса требуют национального единства. Украинскому правительству следует работать над мобилизацией населения в поддержку общих целей и идеалов.
Информационная кампания: Правда и прозрачность могут быть мощным оружием против дезинформации и пропаганды. Украина может продолжать работать над эффективным противостоянием враждебной информационной кампании.
В любой ситуации ключевым является наличие стратегического видения, решимости и способности принимать решения в интересах государства и его граждан.
Так хоть на зарплате сэкономим.»
- нєт, ето значіт, народ Украіни будет меньше єсть .
Може це обмовка, може це не вірний переклад
Але якщо це політика, то не зрозуміло, що бентежить захід
- Україна буде сплачувати відсотки. це плюс
- Захід отримує нових активних громадян, котрі інвестують великі кошти в єкономіку. це плюс
- Україна, гуманними заходами позбавляється корупціонерів. Хто відмовиться виїхати під час заборони, з грошима, та ще не переслідуватись. Суспільство позбавиться корупціонерів. Це плюс - хоча дорого.
Пару лет назад, она привезла 1млрд кредита, при условии, что генпрокурор будет уволен.
или эти события просто совпали по времени
Можно ещё ввести обязательный займ победы с зарплат.
Согласно википедии, во время ВОВ налог был 100руб в год, зарплата в тылу 400руб
Т.е. примерно 2%
Или 0.5% не хватает?
Та хіба це цифра, коли при владі такі неперевершені профі, як зеленський, єрмак та гетьманцев, разом із момлодшою шурмою, арахамією та шмигалем? От побачите, як ця "могучая кучка" офісно-преЗЕдентських прохвесіАналів, знайде "рішення" цих економічних проблем та блискавично когось звинуватить в тому, що в країні срака ... а по зе-шмарафону для мудрава наріда розкажуть, що "преЗЕдент" тут ваащє ніпрічьом, бо то все парахаботи та "я вам нічєво нє должен", бо я ж попереджав всіх, що "я ваш вирок", отож бачили очі, що обирали, тепер їхте, хоч повилазьте...
Україна не може знайти гроші?
Нехай заберуть у суддів прокурорів депутатів пенсії від 100 тисяч і поставлять дві тисячі
Ось тоді і вистачало б бюджету
Виходить що в Україні узаконили грабувати бюджет
Такі пенсії і зарплати не мають бути взагалі
Тому і виникає тіньова економіка бо є багато хто не хоче сплачувати податки бо знають що підуть на зарплати і пенсії суддям прокурорам депутатам
США правильно роблять
Вони мають на увазі менше давайте зарплати і пенсії таким особам і все буде гаразд
В останньому випуску про музей ракетний військ, озвучено що всі стратегічні ракети були націлені на США. Ціна стримування для США коштувала 30млрд в рік
А мали ми ось що:
близько 4155 ядерних боєзарядів, з них майже 3000 - для тактичної ядерної зброї.
Для порівняння: Франція має 300, Велика Британія - 215.
176 ракетних комплексів "Окремий старт" - шахтно-пускових установок (ШПУ) для міжконтинентальних балістичних ракет у складі 43-ї ракетної армії.
Це 130 рідкопаливних РС-18 (за класифікацією НАТО, SS-19), по шість боєголовок кожна, та 46 твердопаливних РС-18 (SS-19), по 10 боєголовок кожна.
Понад 100 стратегічних бомбардувальників - 18 Ту-160, 25 Ту-95МС і 60 Ту-22 різних модифікацій.
Драйвером ядерного роззброєння стали США
Передовсім Штати хотіли впевнитися, що спрямовані в їхній бік міжконтинентальні ракети ніколи не стартують, а Ту-160 ніколи не перетнуть Атлантику.
"Якщо ви не виконаєте завдання вивезти боєголовки з України, почнеться не просто тиск, а блокада України (…) не тільки з боку США. Європа їх підтримала в цьому плані. Санкції, блокада - це було прямо сказано"
За приблизними підрахунками парламентської ТСК 2019 року, орієнтовна вартість системи пускових установок разом зі всією інфраструктурою 43-ї ракетної армії оцінюється щонайменше у 100 млрд доларів.
************* на той час Ту-160 оцінювали в понад 250 млн доларів.
2019 році парламентська ТСК порахувала, що українська тактична та стратегічна зброя містили 66,49 тонни високозбагачених ядерних матеріалів, які, спираючись на міжнародні документи та дані, можна оцінити в 68,7 млрд доларів.
Компенсація від США вклалася в 350 млн доларів, виділених за т. зв. програмою Нанна-Лугара переважно на будівництво житла для вже не потрібних Україні ракетників. Крім того, приблизно на $170 млн США надали технічну допомогу в ліквідації ШПУ
Під тиском, та шантажем основного вигодонабувача - Україна зробила вклад, щоб на планеті всі жили більш безпечно на сумму
25 років * 30 млрд за стримування + 100млрд за шахти + 68 млрд за ядерні матеріали + 5млрд літаки = 923млрд
З одної сторони Україні начебто юридично нічого не винні...
Проте більш спокійне життя, мабуть чогось варте, та єкономія на стримуванні все таки була значна 30 млрд в рік