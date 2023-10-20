УКР
Запит Байдена щодо допомоги Україні та Ізраїлю вирішальний для безпеки США, - Салліван

джейк,салліван

Запит президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена на фінансування допомоги Україні та Ізраїлю відіграє вирішальну роль у безпеці американців.

Про це заявив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За словами Саллівана, вторгнення бойовиків ХАМАС до Ізраїлю та повномасштабна війна Росії проти України є "глобальним переломним моментом".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Байден запросив у Конгресу майже $105 млрд доларів для допомоги Україні та Ізраїлю

"Цей бюджетний запит має вирішальне значення для зміцнення національної безпеки Америки та забезпечення безпеки американського народу", - зазначив радник Білого дому.

Автор: 

допомога (8666) США (24085) Салліван Джейк (297)
Топ коментарі
+3
Глаза б мої його не бачили!

Він ще щось розповідае! Борцун з парашею :

Ні. Це не Блинкін, Курт Волкер або Джон МакКейн.
показати весь коментар
20.10.2023 20:35 Відповісти
+2
А давайте продовжимо перелік: Індія-Пакістан, Китай-Тайвань, КНДР-Південна Корея, Туреччина-Греція...
Звісно, що не все вибухне і, звісно, в моїх парах немає Балкан і Південної та Латинської Америки, але кремляді будуть робити все можливе, щоб конфлікти у світі розросталися.

Допоки не буде знищене джерело тероризму, доти спокою людству не буде.
показати весь коментар
20.10.2023 20:51 Відповісти
+1
Ось що робить скорочення контактів з Єрмаком - і Салліван починає казати те що потрібно.
показати весь коментар
20.10.2023 20:39 Відповісти
неужели и для него это стало ясно
показати весь коментар
20.10.2023 20:35 Відповісти
Саллі в кінці кінців зрозумів, що там, на Банковій, сидять нікчеми, до того ж глобальні.
показати весь коментар
20.10.2023 21:13 Відповісти
Те що каже Саліван ні коштуе НІЧОГО!

Треба дивитися що він робе.

А робе він політику « ми будемо підтримувати Україну скільки можливо».
А треба» ми будемо підтримувати Україну до Перемоги».

Відчуваете різницю?

Його «скільки можливо» це е фактично « ми не дамо рф програти бо ми боремося її распаду»

Тому він «гальмує» передачу ********* зброї до України. Атакамси на 300 км. F16, та інше.

Він мае доступ до вуха Байдена 24/7.

Він завжди вискакує після промови Презідента США та каже «ви не так його зрозуміли»…

Саліван був та е ще той « друг». С такими друзями і враги не потрібні.
показати весь коментар
20.10.2023 23:37 Відповісти
ATACMS зараз виготовляються промисловістю США?
показати весь коментар
21.10.2023 01:04 Відповісти
ганьба!
показати весь коментар
20.10.2023 20:42 Відповісти
показати весь коментар
20.10.2023 20:52 Відповісти
Ось зла скоординувала все в часі. Осєнній марафон х..... та його посіпак.
Але х...... рванул на 5000 как на 500 і ..... спекся.....
показати весь коментар
20.10.2023 21:46 Відповісти
Класичний приклад перевзування на льоту, але костюмчик залишився той самий...ми добре пам'ятаємо перші його виступи. Що змінилось?
показати весь коментар
21.10.2023 06:43 Відповісти
 
 