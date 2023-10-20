Війська РФ завдали ракетного удару по дачному кооперативу в Кривому Розі: загинув чоловік, жінка зазнала поранень
Окупанти поцілили ракетою по дачному кооперативу в Кривому Розі.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
"Черговий теракт російської армії проти мирних людей. Ворог поцілив ракетою по дачному кооперативу в Кривому Розі.
Загинув 60-річний чоловік. Щирі співчуття рідним. Жінка 57 років отримала осколкові поранення. Вона в лікарні у важкому стані.
Через атаку сталася пожежа, яку рятувальники вже приборкали. Всі наслідки уточнюються", - написав він.
Олександр ВАЛОВИЙ
Mitr Nedoverov
