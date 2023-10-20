УКР
Україна буде більш підготовлена до захисту енергосистеми від російських атак, ніж це було торік, - Данілов

данілов

У 2023 році енергосистема України захищена від ракетних ударів РФ краще, ніж торік.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Відносно захисту енергосистеми у нас відбулося чотири засідання Ставки Верховного головнокомандувача та засідання Ради нацбезпеки і оборони. І я можу сказати, що це питання стоїть на контролі. Кожна наша область має своє завдання, відповідні міністерства працюють у цьому питанні. Те, що стосується підготовки до зими — на сьогодні це питання номер один для того, щоб наші громадяни якомога менше потерпали від ракетних ударів по об'єктах нашої критичної інфраструктури, які божевільна Росія постійно завдавала взимку. Я думаю, що ми будемо більш підготовлені, ніж це було торік. Тому що ми маємо вже досвід, ми розуміємо, що і звідки чекати", — сказав Данілов.

За його словами, деякі країни мають свої внутрішні нормативно-правові акти, які не дозволяють їм продати Україні засоби ППО. "Тому деякі засоби будуть передаватися в оренду на той час, на який буде потрібно, для того, щоб ми мали можливість і спроможність", - сказав секретар РНБО.

Також читайте: Силами ППО збито 4 із 17 повітряних цілей: РФ вночі атакувала балістикою та ударними БПЛА

Данілов запевнив, що українські сили ППО мають техніку, яка здатна збивати й російські "Кинджали". "Загроза від "Кинджалів" нікуди не зникає. Я не знаю, кого тут Путін збирається лякати. Росіяни періодично їх запускають в наш бік, але ми вже маємо певні елементи протиповітряної оборони, які дозволяють збивати "Кинджали". І ми вже над Києвом це неодноразово доводили", — зауважив секретар РНБО.

Данілов Олексій (1259) ППО (3475) енергетика (2660)
Топ коментарі
+13
Нахіба хизуватися тим що буде?! Історія довбнів нічому не вчить...
показати весь коментар
20.10.2023 21:22 Відповісти
+10
П - значит провидец Ну, или другое слово

показати весь коментар
20.10.2023 21:22 Відповісти
+9
Луганська "бригада". Третій зліва:
показати весь коментар
20.10.2023 21:47 Відповісти
Якщо це говорит Данілов, то все буде навпаки !
20.10.2023 21:19 Відповісти
Це означає: купляємо ліхтарики і теплі кальсони!
20.10.2023 21:46 Відповісти
Ну от саме тому буде не так, як того року.

Не тому, що ЗЄ-влада щось зробила, а тому, що українці з переляку вже самі максимально підготувалися.

Доречі, теж саме діється і з забезпеченням фронту - нуль ефекту від діяльності ЗЄвлади, все тримається на поставках Заходу, волонтерах та донатах.
20.10.2023 22:01 Відповісти
Якщо перекласти на нормальну мову - "гроші на відновлення енергетики ми вже вкрали,а відсутність електроенергії та тепла спишемо на нові обстріли".
20.10.2023 22:02 Відповісти
20.10.2023 21:21 Відповісти
Знову зоофіл заговорив.
20.10.2023 21:22 Відповісти
Нахіба хизуватися тим що буде?! Історія довбнів нічому не вчить...
20.10.2023 21:22 Відповісти
Цей захисничок уже був поназахищав і перед широкомасштабним та і після. Готував би краще промову для свого захисту в майбутньому суді!
20.10.2023 21:22 Відповісти
П - значит провидец Ну, или другое слово

20.10.2023 21:22 Відповісти
3,14здобол типу обдристовичів та подоляків.
20.10.2023 21:27 Відповісти
І тут ветеринара понесло...
20.10.2023 21:25 Відповісти
так-так, знаємо - і Шахеди не страшні бо металолом, і В Криму ми вже з літа цього року, купаємося
20.10.2023 21:29 Відповісти
300 інженер тут правду говорить адже минулого року в цю пору захисту енергосистеми не було взагалі, тільки після 1 прильотів 10.10 почали щось думати...
20.10.2023 21:30 Відповісти
Захист буде (колись, якщо взагалі збудеться), засідання відбулись (вже збулося)
Забрали з місцевих бюджетів майже все (ще й ПДФО військових збираються забрати), але виконання необхідних дій поклали на місцеву владу
І знову все у майбутньому часі, обіцянки, які підкріплені "контролем Президента"...
А "контроль Президента" у нас найвеличніший! Тому ніхто (звичайного, людського зросту) не бачить вдалого завершення хоть чогось, що було "під контролем Президента"
20.10.2023 21:38 Відповісти
Луганська "бригада". Третій зліва:
20.10.2023 21:47 Відповісти
Ну а що. Прийшов до успіху ветеринар.
20.10.2023 21:58 Відповісти
Братва отдыхает. Нынешний секретарь СНБО, тогдашний бандит Мячик - в малиновом пиджаке в центре. Слева - Доброслав, справа - Владислав Горюшко по кличке «Гореман»
21.10.2023 09:21 Відповісти
так,нехай українцям буде сюрприз..
20.10.2023 21:52 Відповісти
У популістів слабка пам'ять. Не пам'ятають про що лапшили минулого разу. А минулого разу вони лякали, що ситуація буде гірше ніж минулої зими. Але говорити правду яка не подобається популістам не потрібно. Потрібно нести красиву звиздьож. Тому слухайте чергову заспокійливу локшину.
20.10.2023 22:08 Відповісти
А як покарані керівники ЦОВВ за саботаж з підготовки цього напряму національної економіки з 2019 року!? Закони треба було виконувати!!
Особисте невиконання, прямих функцій державних осіб, Українці побачили на собі персонально з кривавими наслідками!!
Соромязливий Данилов, чомусь прокліпав очима і на це, ні пари з вуст…
Мабуть, за >1,5 роки, генпрокурор та Дбр повинні щось і прозвітувати!
20.10.2023 22:09 Відповісти
Нуу якщо вони взяли під контроль то варто очікувати проблем
20.10.2023 22:14 Відповісти
Раз сам данілов сказав, що буде все добре - значить буде срака
20.10.2023 22:23 Відповісти
Тримаємося!!!!
20.10.2023 22:46 Відповісти
Обіцянки цяцянки ,як любить зе!
21.10.2023 09:08 Відповісти
Щось....щось ...як ото корова на асфальті !!!Вже відключають...
21.10.2023 11:48 Відповісти
а скільки збудували підземних трансформаторів? а ниху..., на старе місце вкинули халявне обладнання тариф у двоє підняли і ліплять горбатога, циркові гниди.
21.10.2023 12:32 Відповісти
 
 