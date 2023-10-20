Україна буде більш підготовлена до захисту енергосистеми від російських атак, ніж це було торік, - Данілов

У 2023 році енергосистема України захищена від ракетних ударів РФ краще, ніж торік.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Відносно захисту енергосистеми у нас відбулося чотири засідання Ставки Верховного головнокомандувача та засідання Ради нацбезпеки і оборони. І я можу сказати, що це питання стоїть на контролі. Кожна наша область має своє завдання, відповідні міністерства працюють у цьому питанні. Те, що стосується підготовки до зими — на сьогодні це питання номер один для того, щоб наші громадяни якомога менше потерпали від ракетних ударів по об'єктах нашої критичної інфраструктури, які божевільна Росія постійно завдавала взимку. Я думаю, що ми будемо більш підготовлені, ніж це було торік. Тому що ми маємо вже досвід, ми розуміємо, що і звідки чекати", — сказав Данілов.

За його словами, деякі країни мають свої внутрішні нормативно-правові акти, які не дозволяють їм продати Україні засоби ППО. "Тому деякі засоби будуть передаватися в оренду на той час, на який буде потрібно, для того, щоб ми мали можливість і спроможність", - сказав секретар РНБО.

Данілов запевнив, що українські сили ППО мають техніку, яка здатна збивати й російські "Кинджали". "Загроза від "Кинджалів" нікуди не зникає. Я не знаю, кого тут Путін збирається лякати. Росіяни періодично їх запускають в наш бік, але ми вже маємо певні елементи протиповітряної оборони, які дозволяють збивати "Кинджали". І ми вже над Києвом це неодноразово доводили", — зауважив секретар РНБО.