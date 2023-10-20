Україна буде більш підготовлена до захисту енергосистеми від російських атак, ніж це було торік, - Данілов
У 2023 році енергосистема України захищена від ракетних ударів РФ краще, ніж торік.
Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Відносно захисту енергосистеми у нас відбулося чотири засідання Ставки Верховного головнокомандувача та засідання Ради нацбезпеки і оборони. І я можу сказати, що це питання стоїть на контролі. Кожна наша область має своє завдання, відповідні міністерства працюють у цьому питанні. Те, що стосується підготовки до зими — на сьогодні це питання номер один для того, щоб наші громадяни якомога менше потерпали від ракетних ударів по об'єктах нашої критичної інфраструктури, які божевільна Росія постійно завдавала взимку. Я думаю, що ми будемо більш підготовлені, ніж це було торік. Тому що ми маємо вже досвід, ми розуміємо, що і звідки чекати", — сказав Данілов.
За його словами, деякі країни мають свої внутрішні нормативно-правові акти, які не дозволяють їм продати Україні засоби ППО. "Тому деякі засоби будуть передаватися в оренду на той час, на який буде потрібно, для того, щоб ми мали можливість і спроможність", - сказав секретар РНБО.
Данілов запевнив, що українські сили ППО мають техніку, яка здатна збивати й російські "Кинджали". "Загроза від "Кинджалів" нікуди не зникає. Я не знаю, кого тут Путін збирається лякати. Росіяни періодично їх запускають в наш бік, але ми вже маємо певні елементи протиповітряної оборони, які дозволяють збивати "Кинджали". І ми вже над Києвом це неодноразово доводили", — зауважив секретар РНБО.
Не тому, що ЗЄ-влада щось зробила, а тому, що українці з переляку вже самі максимально підготувалися.
Доречі, теж саме діється і з забезпеченням фронту - нуль ефекту від діяльності ЗЄвлади, все тримається на поставках Заходу, волонтерах та донатах.
Забрали з місцевих бюджетів майже все (ще й ПДФО військових збираються забрати), але виконання необхідних дій поклали на місцеву владу
І знову все у майбутньому часі, обіцянки, які підкріплені "контролем Президента"...
А "контроль Президента" у нас найвеличніший! Тому ніхто (звичайного, людського зросту) не бачить вдалого завершення хоть чогось, що було "під контролем Президента"
Особисте невиконання, прямих функцій державних осіб, Українці побачили на собі персонально з кривавими наслідками!!
Соромязливий Данилов, чомусь прокліпав очима і на це, ні пари з вуст…
Мабуть, за >1,5 роки, генпрокурор та Дбр повинні щось і прозвітувати!