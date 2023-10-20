УКР
Події на Близькому Сході не затьмарять підтримку ЄС України, - фон дер Ляєн

Євросоюз не послабить твердої й масштабної підтримки України в умовах її протистояння російській агресії – попри необхідність реагування на посилення конфлікту на Близькому Сході, пов’язаному з атакою ХАМАС на Ізраїль.

Про це заявила в п’ятницю під час Другого саміту США-ЄС у Вашингтоні президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Дозвольте мені підкреслити, що події на Близькому Сході не відволікатимуть нас від нашої твердої підтримки України", - наголосила глава Єврокомісії.

"Ми також своїми спільними діями добиваємося того, щоби здатність Росії вести війну була максимально обмежена, а винні були притягнуті до відповідальності", - наголосила фон дер Ляєн.

Президент Європейської Комісії також підкреслила необхідність для демократій в усьому світі зберігати єдність як для реагування на агресію з боку автократій, так і у відповіді на інші глобальні виклики.

Іде 3 світова війна, це не просто сюжет якогось фільму, а реальність. Де буде наступний фронт, ще не відомо,краще знищити уже в Ізраїлі і надати усе для знищення ворога на території України. Повне знищення.
20.10.2023 21:42 Відповісти
Світ просто ще повністю цього не усвідомив
21.10.2023 06:21 Відповісти
Дякуємо.
20.10.2023 22:11 Відповісти
Здається що діду Джо і тітка Урсула роблять більш корисну справу ніж матінка Богородиця, до якої все ніяк не дійдуть листи з проханнями спасти і захістити. Мабуть пошта недопрацьовує
20.10.2023 22:30 Відповісти
Але ця Богородиця давно сказала,що Україна переможе. Кривавий шлях, жахливий, але переможний
20.10.2023 22:36 Відповісти
Ні, ну якщо вам відомо що це сказала сама Богородиця, то це все змінює. Мені так не пощастило і поки ще щовечера запевнює в перемозі такий собі пан Зеленський.
20.10.2023 22:53 Відповісти
Моя сестра була егоїсткою в тому житті, до війни. Сьогодні вона мудра як ніколи. Це її слова. Я їй вірю, а що говорить по папірцю хлопчика, то мені не дуже цікаво. Усе буде Україна
20.10.2023 22:58 Відповісти
 
 