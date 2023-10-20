Події на Близькому Сході не затьмарять підтримку ЄС України, - фон дер Ляєн

Євросоюз не послабить твердої й масштабної підтримки України в умовах її протистояння російській агресії – попри необхідність реагування на посилення конфлікту на Близькому Сході, пов’язаному з атакою ХАМАС на Ізраїль.

Про це заявила в п’ятницю під час Другого саміту США-ЄС у Вашингтоні президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Дозвольте мені підкреслити, що події на Близькому Сході не відволікатимуть нас від нашої твердої підтримки України", - наголосила глава Єврокомісії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Європейський Союз із початку повномасштабного вторгнення РФ виділив Україні близько 90 млрд доларів допомоги, - фон дер Ляєн

"Ми також своїми спільними діями добиваємося того, щоби здатність Росії вести війну була максимально обмежена, а винні були притягнуті до відповідальності", - наголосила фон дер Ляєн.

Президент Європейської Комісії також підкреслила необхідність для демократій в усьому світі зберігати єдність як для реагування на агресію з боку автократій, так і у відповіді на інші глобальні виклики.