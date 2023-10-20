УКР
КНДР працевлаштовувала тисячі ІТ-фахівців у компанії США для фінансування створення балістичних ракет

кндр

Тисячі співробітників у галузі інформаційних технологій, які працюють в американських компаніях, роками таємно надсилали мільйони доларів зі своєї зарплати до Північної Кореї. Гроші йшли на створення балістичних ракет.

Про це пише The Associated Press із посиланням на ФБР та Міністерство юстиції США, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Повідомляється, що Північна Корея відправляла до компаній у Сент-Луїсі та інших містах США тисячі своїх кваліфікованих ІТ-працівників з фальшивими документами, щоб вони там отримали роботу.

Фахівці мешкали переважно в Китаї та Росії й працювали на американські компанії віддалено.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США притягнуть до відповідальності причетних до постачання зброї між КНДР та РФ, - Держдеп

За даними слідства, підіслані ІТ-працівники щорічно перераховували мільйони доларів зі своїх зарплат на користь північнокорейських програм озброєнь. У деяких випадках вони також проникали в комп'ютерні мережі та викрадали інформацію з компаній, які їх наймали.

У межах розслідування, яке іще триває, уже конфісковано 1,5 млн доларів.

Ще у травні 2022 року Державний департамент, Міністерство фінансів і ФБР повідомляли, що в останні роки режим Кім Чен Ина "приділяє підвищену увагу освіті та підготовці кадрів" у сфері ІТ-технологій.

ІТ-фахівці з КНДР спроєктували 17 доменів вебсайтів так, щоб вони виглядали як домени законних американських компаній, що надають ІТ-послуги, тим самим допомагаючи працівникам приховати свою справжню особистість і місцеперебування під час подачі онлайн-заявки на віддалену роботу для компаній у США та інших компаніях по всьому світу, повідомляє РБК-Україна.

Насправді це конкретна група північнокорейців, які працюють на компанію Yanbian Silverstar Network Technology Co Ltd., що базується в КНР, і російську компанію Volasys Silver Star, яка раніше потрапила під санкції Міністерства фінансів США.

Ці ІТ-фахівці перенаправляли доходи від своєї шахрайської ІТ-роботи назад до Північної Кореї за допомогою використання сервісів онлайн-платежів і рахунків у китайських банках.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кім Чен Ин заявив про прагнення створити "стабільний, перспективний і далекосяжний план" у відносинах з Росією

Відповідно до постанови суду, винесеної в Східному окрузі штату Міссурі, Сполучені Штати конфіскували 17 доменів веб-сайтів, які використовуються північнокорейськими працівниками інформаційних технологій.

Розслідуванням цієї справи займаються кібервідділ національної безпеки Управління національної безпеки і прокуратура США у східному окрузі штату Міссурі.

+25
Нічого дивного - ці таргани(каци, китайці, корейці та іранці) будуть завжди співпрацювати зі своїми розвідками, бо мозок там промивають настільки, що, навіть, живучи в заможній державі з гарним рівнем життя, з УСІМА цивілізаційними "ніштяками" - вони все одно будуть проклинати "піндосів" та звинувачувати їх у всіх своїх негараздах! Це невиліковно.
20.10.2023 21:59
+18
Але ж звичайні КНДРівці ні в чом не винуваті, то лише Ким Чен Ин у всьому винен...
20.10.2023 21:59
+18
Він жартував. Авжеж винне населення насамперед.
20.10.2023 22:10
20.10.2023 21:59
20.10.2023 21:59
Ну тогда,по вашей логике...и кацап обычный не виноват...и вообще ни один народ не виноват?Виноватая власть?Странно....
20.10.2023 22:07
20.10.2023 22:10
Це був сарказм. Гіркий.
21.10.2023 10:26
Повідомляється, що Північна Корея відправляла до компаній у Сент-Луїсі та інших містах США тисячі своїх кваліфікованих ІТ-працівників з фальшивими документами, щоб вони там отримали роботу.

Помилка при перекладі. Насправді, до США ніхто нікого не відряджав. Працювали ці північні корейці на американські компанії віддалено.
20.10.2023 22:05
у нас не меньше аутсорсеров. но где вот такая ракета?
20.10.2023 22:34
Свинособачий язик це атребут органу схожого на мозок, який марить зброєю масового ураження?
21.10.2023 08:04
эгешь
21.10.2023 09:11
Не дурно вони ниндзя.....ти ба як придумали
20.10.2023 22:05
а ше скільки багів вони в софти напхали, і коли і як, ці баги повилазять!!
20.10.2023 22:06
Там й зовсім питання - що вони напхали..може тупо відслідковує й зливає потрібну інфу..по типу російсткого софту "Стахановєц", який і зліває, і скріни робить й доступ віддалений надає.
20.10.2023 22:34
Це вже...що за? Які , хай вам трясця ,мільйони, тут проблема розміром як Еверест, гадюче поріддя залізло в те , що робить Америку великою...
20.10.2023 22:07
ЦРУ і ФБР просрали все.
20.10.2023 22:08
Їх вже давно треба розпустити тому що вони перетворилися на інструменти переслідування політичної опозиції
20.10.2023 22:39
ммм да уж ребятки закисли вы в своём мальньком корумпированном демократическом болотце раз вас чпокают(дают по носу) северокорейци…..
20.10.2023 22:13
поправлюсь - демократическо/республиканском…
20.10.2023 22:16
Я сєвєрокарєєц, який виїхав на Захід і маю роботу з зарплатою з 5 нулями. Останнє що я буду робити це надсилати гроші Кім Чен Иру...
20.10.2023 22:27
Обычно таких "гастролеров" отправляют работать, а их жены, дети остаются дома под надзором. И если ты не будешь переводить свою зарплату, то с ними что ни будь случится.
20.10.2023 22:31
Айтішніки товар штучний, вчити їх треба було теж на Заході. Вряд чи студенти були з дружинами і дітьми.
показати весь коментар
20.10.2023 22:37
Ну и зря не верите. Не обязательно обучатся на Западе. Для этого есть Китай, та же РФ. Да и в КНДР уже хватает своих специалистов. Не стоит считать их какими то отсталыми, как их любят представлять СМИ.
20.10.2023 22:45
Який штучний товар? Що ти несеш! В Індії гівнокодерів мільйони. В Україні до війни було таких +/- 50 тисяч із 250 тисяч.
20.10.2023 22:55
90% тырилщиков с гитхабу.
21.10.2023 09:47
Жорстке рішення: заблокувати ІР-адреси диктаторських чи авторитарних країн загалом і більше не розподіляти адресний простір на ці країни.
М'яке рішення: занести ІР-адреси, виділені для використання в автократичних чи диктаторських країнах до "чорного списку", а на запити через VPN ставити "Ignore".
Складно, але можливо.
20.10.2023 22:30
ідея зрозуміла але зважаючі на кількість провайдерів ВПН послуг,
з якими треба буде якось домовлятися, це абсолютна утопія.
по друге - ніхто нікому, тим же кацапам, такою самою муйнею не забороняє займатися не з кацапії,
а скажімо з умовного Казахстана чи Грузії...
20.10.2023 22:58
*****, им хватило каких-то несчастных миллионов долларов, чтобы создать такое? да на кого расчитаны эти сказки? у нас потрачены миллионы миллиардов и таких ракет даже близко нет.
20.10.2023 22:31
Офигеть размеры
21.10.2023 02:32
Не в расрапотке в режиме стыряния.
21.10.2023 09:49
ленин был конечно тварью,но в одном он был прав-"мы купим у них (буржуев) верёвку ,на которой их же и повесим"
...туда же относятся китайские и русские айтишники с силиконовой долины...о.т.д...и.т.п.
20.10.2023 22:32
Ну в адном фофка сифилитик апшибалсся: адназначна усе камунаглисты будут пасажены на кол.
21.10.2023 09:51
в эту туфту может поверить только самый последний лох
👎
20.10.2023 22:32
Згоден!
20.10.2023 22:41
Згоден!
20.10.2023 22:44

20.10.2023 22:34
20.10.2023 22:37
Шось пахне якоюсь лажею. З КНДР нарід біжить як тільки може. І ось кндрівець попадає в США, то шо він зробить? Звалить куди очі бачать в першу ж хвилину. А не буде сидіти і ЗП Ину перераховувати...
20.10.2023 22:36
Ти читав статтю? Вони нікуди не виїжали
21.10.2023 05:33
До речі, ось перші 152-мм. снаряди від КНДР, які отримала русня:

20.10.2023 22:42
Щось неправдоподібне: китайці та північні корейці ВІДДАЛЕНО працюють на американські компанії?!
Невже американське законодавство дозволяє наймати на роботу громадян країн, які є не_дружніми до США?!
20.10.2023 22:48
Липові документи. В статті написано.
20.10.2023 22:56
Внедряли шпионов чтобы они зарабатывали зарплату. Звучит как сценарий комедии.
20.10.2023 22:55
Рабів здавали в оренду.
21.10.2023 01:49
Прям камень в огород тем наивным,кто считает что ужасный страшный ын закрыл всех в стране и морит голодом. На деле он стоит своих сограждан, это их выбор, а они стоят его.
20.10.2023 23:39
это какой-п-ц, дорогие товарищи
21.10.2023 01:41
На одной крипте комунистические кореяки поднимают более 5 лярдов в месяц. Какие нафиг зарплаты программистов, что он несет =D
21.10.2023 02:37
Ачёш ане траву жруть.
21.10.2023 09:53
если правда - амеры лошары
21.10.2023 23:24
 
 