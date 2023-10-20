КНДР працевлаштовувала тисячі ІТ-фахівців у компанії США для фінансування створення балістичних ракет
Тисячі співробітників у галузі інформаційних технологій, які працюють в американських компаніях, роками таємно надсилали мільйони доларів зі своєї зарплати до Північної Кореї. Гроші йшли на створення балістичних ракет.
Про це пише The Associated Press із посиланням на ФБР та Міністерство юстиції США, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Повідомляється, що Північна Корея відправляла до компаній у Сент-Луїсі та інших містах США тисячі своїх кваліфікованих ІТ-працівників з фальшивими документами, щоб вони там отримали роботу.
Фахівці мешкали переважно в Китаї та Росії й працювали на американські компанії віддалено.
За даними слідства, підіслані ІТ-працівники щорічно перераховували мільйони доларів зі своїх зарплат на користь північнокорейських програм озброєнь. У деяких випадках вони також проникали в комп'ютерні мережі та викрадали інформацію з компаній, які їх наймали.
У межах розслідування, яке іще триває, уже конфісковано 1,5 млн доларів.
Ще у травні 2022 року Державний департамент, Міністерство фінансів і ФБР повідомляли, що в останні роки режим Кім Чен Ина "приділяє підвищену увагу освіті та підготовці кадрів" у сфері ІТ-технологій.
ІТ-фахівці з КНДР спроєктували 17 доменів вебсайтів так, щоб вони виглядали як домени законних американських компаній, що надають ІТ-послуги, тим самим допомагаючи працівникам приховати свою справжню особистість і місцеперебування під час подачі онлайн-заявки на віддалену роботу для компаній у США та інших компаніях по всьому світу, повідомляє РБК-Україна.
Насправді це конкретна група північнокорейців, які працюють на компанію Yanbian Silverstar Network Technology Co Ltd., що базується в КНР, і російську компанію Volasys Silver Star, яка раніше потрапила під санкції Міністерства фінансів США.
Ці ІТ-фахівці перенаправляли доходи від своєї шахрайської ІТ-роботи назад до Північної Кореї за допомогою використання сервісів онлайн-платежів і рахунків у китайських банках.
Відповідно до постанови суду, винесеної в Східному окрузі штату Міссурі, Сполучені Штати конфіскували 17 доменів веб-сайтів, які використовуються північнокорейськими працівниками інформаційних технологій.
Розслідуванням цієї справи займаються кібервідділ національної безпеки Управління національної безпеки і прокуратура США у східному окрузі штату Міссурі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Помилка при перекладі. Насправді, до США ніхто нікого не відряджав. Працювали ці північні корейці на американські компанії віддалено.
Виглядає ця булька як булька. Не вірю...
М'яке рішення: занести ІР-адреси, виділені для використання в автократичних чи диктаторських країнах до "чорного списку", а на запити через VPN ставити "Ignore".
Складно, але можливо.
з якими треба буде якось домовлятися, це абсолютна утопія.
по друге - ніхто нікому, тим же кацапам, такою самою муйнею не забороняє займатися не з кацапії,
а скажімо з умовного Казахстана чи Грузії...
...туда же относятся китайские и русские айтишники с силиконовой долины...о.т.д...и.т.п.
👎
Невже американське законодавство дозволяє наймати на роботу громадян країн, які є не_дружніми до США?!