Кулеба: Сподіваюся, Орбан хоча б помив руки після зустрічі з Путіним
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба різко прокоментував зустріч прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та російського диктатора Володимира Путіна у Китаї.
Цю зустріч Кулеба прокоментував під час інтерв’ю France 24, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
"Сподіваюся, він (Орбан. - Ред.) принаймні вимив і продезінфікував руки після рукостискання з Путіним", - сказав Кулеба.
Нагадаємо, що Віктор Орбан став першим лідером Євросоюзу, який зустрівся з президентом Росії після того, як в березні проти нього був виданий міжнародний ордер на арешт у зв'язку з воєнними злочинами в Україні.
Кулєба працює на також ж самого "орбана" тільки починаючого.
Але у мене виникло питання - він точно дипломат?
…. На службі у гебні без лубрікану не легко ….
Нагадує двоголову курку на гербі терроРаші
не впевнений, що саме цим повинно займатися МЗС України.