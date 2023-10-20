Кулеба: Сподіваюся, Орбан хоча б помив руки після зустрічі з Путіним

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба різко прокоментував зустріч прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та російського диктатора Володимира Путіна у Китаї.

Цю зустріч Кулеба прокоментував під час інтерв’ю France 24, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Сподіваюся, він (Орбан. - Ред.) принаймні вимив і продезінфікував руки після рукостискання з Путіним", - сказав Кулеба.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Петр Павел про рукостискання Орбана та Путіна: Мета таких зустрічей - зламати єдність Європи

Нагадаємо, що Віктор Орбан став першим лідером Євросоюзу, який зустрівся з президентом Росії після того, як в березні проти нього був виданий міжнародний ордер на арешт у зв'язку з воєнними злочинами в Україні.