Кулеба: Сподіваюся, Орбан хоча б помив руки після зустрічі з Путіним

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба різко прокоментував зустріч прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та російського диктатора Володимира Путіна у Китаї.

Цю зустріч Кулеба прокоментував під час інтерв’ю France 24, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Сподіваюся, він (Орбан. - Ред.) принаймні вимив і продезінфікував руки після рукостискання з Путіним", - сказав Кулеба.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Петр Павел про рукостискання Орбана та Путіна: Мета таких зустрічей - зламати єдність Європи

Нагадаємо, що Віктор Орбан став першим лідером Євросоюзу, який зустрівся з президентом Росії після того, як в березні проти нього був виданий міжнародний ордер на арешт у зв'язку з воєнними злочинами в Україні.

+31
І рота пополоскав 😂😂😂
20.10.2023 22:12 Відповісти
+15
Орган тепер публічно законтачений з ******.
20.10.2023 22:12 Відповісти
+11
Що те огидне,що те два лаптя пара
20.10.2023 22:11 Відповісти
Що те огидне,що те два лаптя пара
20.10.2023 22:11 Відповісти
Теорема Ескобара в чистому вигляді...
20.10.2023 22:29 Відповісти
І рота пополоскав 😂😂😂
20.10.2023 22:12 Відповісти
Він їх облизав.
20.10.2023 22:12 Відповісти
Орган тепер публічно законтачений з ******.
20.10.2023 22:12 Відповісти
Ні. У нього свій рідний
20.10.2023 22:29 Відповісти
Насчет рук - вопрос. А вот зад орбану лучше бы и помыть.
20.10.2023 22:12 Відповісти
Навпаки, він їх не миє і дає їх поцілувати мадярам з Фідес за 5 форинтів.
20.10.2023 22:12 Відповісти
До цего хлоркою мив.....Пиня страшно опасаеться шось зловити
20.10.2023 22:13 Відповісти
Дибіл... Нашо Орбану мити руки? Гівно об гівно не замажеться.
20.10.2023 22:14 Відповісти
А Кулєба помив рота після "розмов" з ОПЗЄ?

Кулєба працює на також ж самого "орбана" тільки починаючого.
20.10.2023 22:15 Відповісти
А я сподіваюсь, що ти, Кулеба, навчився вдягати шкарпетки на офіційні зустрічі. Нє? А може довів найвеличнішому і його начальнику-завгоспу, що існує таке поняття, як "дрескод" і бомжі в стилі "мілітарі" на офіційних зустрічах вже не є хайпом? Теж нє? А чим ти, хробак (чи слимак - я не розбираюся в безхребетних), займаєшся?
20.10.2023 22:19 Відповісти
Гарно пожартував Кулеба, молодець...
Але у мене виникло питання - він точно дипломат?
21.10.2023 09:39 Відповісти
Та ні просто більше крему від геморою намастив….
…. На службі у гебні без лубрікану не легко ….
20.10.2023 22:20 Відповісти
Може не тільки руки треба помити?

20.10.2023 22:23 Відповісти
куйню кулєба несе,Мадярський ***** орбан ,тепер пару місяців не буде руки мити .Він буде всім розказувати і хизуватися ,що цими руками він здоровався із самим "куйлом всія 3,14рації"
20.10.2023 22:27 Відповісти
Орбан підмив анус...
20.10.2023 22:29 Відповісти
Бико Зе-дипломатія в дії. Ще залишився якийсь сусід, з яким Зелониє не обісрались? Так! Ніколи не гавкали на Білорусь і Кацапію.
20.10.2023 22:31 Відповісти
А по твоему венграм надо зад целовать?
21.10.2023 04:01 Відповісти
Існує такий інструмент у відносинах між країнами - дипломатія. А дипломатія буває тиха, якою вирішується практично все, і яка не виноситься на загал. І є публічна. Де зазвичай безрезультативний крик і показушна поза, це результат немочі. Частіше користується Кацапією, КНДР, Хамас, Хезболла, і т.д. Але це вже не дипломатія, а спосіб бикувати як дворовою сопляшнею, яка крім крику нічого не може.
22.10.2023 15:46 Відповісти
Так чому ты не працюєшь діпломатом, якщо такий вправний у діпломатіі?
23.10.2023 04:25 Відповісти
А для чого мити? Лайно до лайна не пристає
20.10.2023 22:32 Відповісти
Вперше за останні 4 роки одобрюю Кулебу. Здивував приємно, а до цього Зе-чіновники гамно лили тільки на наших союзників
20.10.2023 22:38 Відповісти
Орбан не те що руки буде мити, а навпаки. Буде торгувати своїми смердючими після ***** граблями. Це вже повний пі с дєць.
20.10.2023 22:39 Відповісти
І зуби почистив..
20.10.2023 22:39 Відповісти
Да там не мыть, там обоим пи@арам рубить руки нужно.
20.10.2023 22:43 Відповісти
думаю, місяці три мить не буде.
20.10.2023 22:43 Відповісти
Кулеба, а тебе от этого легче станет?
20.10.2023 23:07 Відповісти
Перекрийте нафтопровід "дружба" і в Йорбана почнеться рефлекторний оргазм.
20.10.2023 23:11 Відповісти
*********
Нагадує двоголову курку на гербі терроРаші
20.10.2023 23:15 Відповісти
З якого дива? Щоб після ***** мити руки, треба бути чимось кращим. Це не про орбана.
20.10.2023 23:21 Відповісти
А треба ?
20.10.2023 23:31 Відповісти
******** передав Орбану пакет інструкцій від хазяїна Сьоми Могілєвіча...
20.10.2023 23:40 Відповісти
*****.
20.10.2023 23:52 Відповісти
Не шукайте роZуму там де його нема ...
21.10.2023 00:11 Відповісти
не буде мити до кінця життя....
21.10.2023 00:21 Відповісти
це коментар рівня міністра закордонних справ ? деградація, як вона є...
21.10.2023 00:27 Відповісти
Думаю він їх облизав
21.10.2023 00:39 Відповісти
95та незріла шутковня для школярів і троллінг - це наш зелений здобуток!
не впевнений, що саме цим повинно займатися МЗС України.
21.10.2023 05:30 Відповісти
А ЄС сам винний , що має крота в собі і нічого не робить щоб видворити це неподобство з свого складу. Розслабились, ожиріли і стали тютями.
21.10.2023 05:31 Відповісти
и рот сполоснул
21.10.2023 06:13 Відповісти
Полiтика з такими хробаками - це купа лайна. Ото i всьо.
21.10.2023 08:15 Відповісти
Наша дипломатія як завжди на висоті!
21.10.2023 09:36 Відповісти
це відповідь боягузливої та дебильної влади, він руки миє після кулеби, поки той відсмоктує в нього.
21.10.2023 12:25 Відповісти
 
 