Саміт ЄС-США: Росія має відповісти за злочини та відшкодувати збитки, завдані Україні внаслідок війни

Росія має негайно зупинити свою агресивну війну проти України, та понести правову та фінансову відповідальність за агресію, включно зі сплатою компенсацій за шкоду, що була завдана економіці та інфраструктурі України.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться у спільній декларації, ухваленій за підсумками саміту ЄС-США, який відбувся в п'ятницю у Вашингтоні.

"Сполучені Штати та Європейський Союз залишаються непохитними в нашій довгостроковій політичній, фінансовій, гуманітарній та військовій підтримці України та її народу в процесі захисту від незаконної та неспровокованої агресивної війни Росії. Ми разом закликаємо Росію покласти край жорстокій війні і негайно, повністю і беззастережно вивести свої збройні сили, проксі і військову техніку з усієї міжнародно визнаної території України", - йдеться в декларації.

США та ЄС зазначають, що прагнуть домогтися "максимально широкої міжнародної підтримки ключових принципів і цілей Формули миру України".

"Будь-яка ініціатива щодо всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні має ґрунтуватися на повній повазі до незалежності України, суверенітету і територіальної цілісності в межах її міжнародно визнаних кордонів і підтримувати всі цілі та принципи Статуту Організації Об'єднаних Націй", - наголошується в документі.

Сторони також заявили, що зобов'язуються підтримувати Україну стільки часу, скільки буде потрібно для захисту її суверенітету і територіальної цілісності.

"Ми визнаємо нагальну необхідність забезпечити, щоб Росія не досягла успіху в колапсі української економіки, і необхідність активізувати наші зусилля, щоб допомогти забезпечити допомогу, яка відповідатиме найнеобхіднішим потребам України", - зазначено в декларації.

США та ЄС вказали, що, будучи разом з Україною співголовами Міжвідомчої донорської Координаційної платформи, вони разом із Києвом працюють над українським планом, що також містить просування країни на шляху до ЄС, та який міститиме в собі набір короткострокових пріоритетних економічних реформ, реформ у сфері верховенства права та демократизації, а також "пріоритетний та добре скоординований підхід до відновлення і допомогу в реконструкції та інвестиціях".

США та ЄС запевнили, що спільно з іншими міжнародними донорами продовжать надавати Україні фінансування для "досягнення цієї мети, зокрема й для того, щоб захистити, відремонтувати та відновити свій енергетичний сектор відповідно до вимог стандартів ЄС".

"Ми визнаємо прихильність і прогрес України в її зусиллях з реформування, і наголошуємо на стратегічній важливості процесу вступу до ЄС", - констатується в декларації.

Сторони також заявили, що Росія "повинна припинити свою агресію і повинна понести юридичні наслідки за всі свої міжнародно-протиправні діяння, зокрема відшкодувати збитки, завдані Україні".

"Ми єдині в нашій рішучості забезпечити повну підзвітність (Росії)", - підкреслюється в документі.

США і ЄС зазначили, що "зважаючи на терміновість спроб Росії зруйнувати українську економіку і триваюче невиконання Росією своїх зобов'язань у рамках міжнародного права, США і ЄС разом з нашими союзниками скликають наших експертів для вивчення варіантів своєчасної компенсації Україні за втрати, поранення і збитки, що виникли в результаті агресії Росії".

"Ми вивчаємо всі можливі шляхи для надання допомоги Україні відповідно до наших відповідних правових систем і міжнародного права. Ми теж працюємо разом зі світовим співтовариством над розв'язанням проблем енергетичної, економічної та продовольчої безпеки, які спричинені війною, обраною Росією, які особливо гостро стоять у найуразливіших країнах, що розвиваються. Ми засуджуємо спроби Росії заблокувати експорт продовольства та її напади на потужності зі зберігання та відвантаження зерна в Україні з моменту її виходу з Чорноморської Зернової Ініціативи. "Шляхи солідарності" ЄС продовжують відігравати важливу роль у зміцненні глобальної продовольчої безпеки", - сказано в декларації.