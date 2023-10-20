США попередили 100 країн світу про спроби РФ підірвати довіру до виборів
Росія використовує шпигунство, соціальні мережі та російські державні ЗМІ, щоб підірвати в різних країнах світу суспільну довіру до демократичних виборів.
Про це йдеться у звіті розвідслужб США, який передано дипломатичними каналами до 100 країн світу, повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Як стверджується у звіті розвідслужб, російські високопосадовці, включно з топами Кремля, вважають ефективними операції впливу, спрямовані на підрив інституту демократичних виборів, і мають намір і надалі діяти в цьому напрямку.
За словами високопоставленого представника Держдепартаменту США, який коментував звіт розвідки на умовах анонімності, Росія вважає успішними операції з поширення дезінформації щодо виборів у США 2020 року та пандемію Covid-19, і це спонукало Кремль активізувати операції з впливу на вибори в інших країнах.
Чиновник повідомив, що присвячений цьому звіт був направлений офіційними каналами Держдепартаменту до більш ніж 100 посольств США в Північній та Південній Америці, Європі, Азії та Африці для передання урядам цих країн.
Доповідь є спробою Вашингтона протидіяти спробам Москви "сіяти нестабільність" у демократичних країнах, створюючи враження, що інститут виборів у них нібито "підірваний", а уряди, що виникають у результаті виборів, "нелегітимні".
"Вашингтон визнає свою вразливість перед цією загрозою", йдеться у доповіді, оскільки, за даними розвідслужб, Росія сприяє поширенню інформації, спрямованої на підрив довіри суспільства до виборів у США 2020 року.
Узгоджені дії Росії в період із 2020 до 2022 року були зосереджені на підрив суспільної довіри до виборів як мінімум у дев'яти демократичних країнах, включно зі Сполученими Штатами, йдеться у доповіді, а ще 17 інших країн були об'єктом "менш виражених" зусиль.
Для такого впливу Росія "використовує як явні, так і приховані механізми, зокрема мережі впливу та довірених осіб", дії яких координують російські розвідслужби, йдеться у доповіді.
Доповідь рекомендує урядам демократичних країн протидіяти втручанню Росії у вибори запровадженням санкцій, інформаційною взаємодією один з одним, висилкою російських шпигунів та заборонами на в'їзд.
"Веріть нікому нєльзя. Мне можно".
- Не вiр, мiй сину, цьому пi***су. Цукерку ту тобi вiн в
жопу встромить. " (C)
Досить спати. Війна , « руський мір», йде до вас. У ваш дім.
Приймайте міри протидії.
Активуйте контррозвідки та ловіть кацапських шпигунів.
Блокуйте про російськи СМИ та пропаганду.
Висилайте із своїх країн руських « діпломатів» яки просувають «руський мір».
Закрийте вьезд до підозрілих руських «туристів».
Та багато іншего.
звичайно це буде ефективно в таких масштабах
якщо немає ніякої протидії і спростування брехні,
а захід взагалі не приділяє уваги кацапській пропаганді, вважаючи що воно не діє
А потім і гірше, і не смішно, і досить однозначно у сотнях тисяч втрачених життів.
Розумію, що зараз твоя черга пильнувати але тут кацапский пропаганді не вєлком.
Іди собі, за руським кораблем.
так это же столп всего:
дадите тяжолое вооружение, получите ЯО,
дадите Хаймарс, получите ЯО,
дадите танки, получите ЯО,
будете освобождать 4 аннексированные области,
получите ЯО, будете бить по Крыму, получите ЯО...
-- мы находимся тут --
дадите авиайцию, получите ЯО
скажи военному, что ударные вертолеты Апачи им не нужны. дичь.
чекісти-сатаністи сруть всім підряд ДЕСЯТИЛІТТЯМИ!!!!