США попередили 100 країн світу про спроби РФ підірвати довіру до виборів

Росія використовує шпигунство, соціальні мережі та російські державні ЗМІ, щоб підірвати в різних країнах світу суспільну довіру до демократичних виборів.

Про це йдеться у звіті розвідслужб США, який передано дипломатичними каналами до 100 країн світу, повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Як стверджується у звіті розвідслужб, російські високопосадовці, включно з топами Кремля, вважають ефективними операції впливу, спрямовані на підрив інституту демократичних виборів, і мають намір і надалі діяти в цьому напрямку.

За словами високопоставленого представника Держдепартаменту США, який коментував звіт розвідки на умовах анонімності, Росія вважає успішними операції з поширення дезінформації щодо виборів у США 2020 року та пандемію Covid-19, і це спонукало Кремль активізувати операції з впливу на вибори в інших країнах.

Чиновник повідомив, що присвячений цьому звіт був направлений офіційними каналами Держдепартаменту до більш ніж 100 посольств США в Північній та Південній Америці, Європі, Азії та Африці для передання урядам цих країн.

Доповідь є спробою Вашингтона протидіяти спробам Москви "сіяти нестабільність" у демократичних країнах, створюючи враження, що інститут виборів у них нібито "підірваний", а уряди, що виникають у результаті виборів, "нелегітимні".

"Вашингтон визнає свою вразливість перед цією загрозою", йдеться у доповіді, оскільки, за даними розвідслужб, Росія сприяє поширенню інформації, спрямованої на підрив довіри суспільства до виборів у США 2020 року.

Узгоджені дії Росії в період із 2020 до 2022 року були зосереджені на підрив суспільної довіри до виборів як мінімум у дев'яти демократичних країнах, включно зі Сполученими Штатами, йдеться у доповіді, а ще 17 інших країн були об'єктом "менш виражених" зусиль.

Для такого впливу Росія "використовує як явні, так і приховані механізми, зокрема мережі впливу та довірених осіб", дії яких координують російські розвідслужби, йдеться у доповіді.

Доповідь рекомендує урядам демократичних країн протидіяти втручанню Росії у вибори запровадженням санкцій, інформаційною взаємодією один з одним, висилкою російських шпигунів та заборонами на в'їзд.