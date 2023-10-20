Російська пропаганда дискредитує біженців з України в соцмережах, створюючи образ нероб у пошуках соцвиплат, - ІМІ
Російська пропаганда в соціальних мереж дискредитує біженців з України, створюючи образ нероб, які мандрують у пошуках соціальних виплат.
До такого висновку дійшли в Інституті масової інформації за результатами ослідження дописів у мережах Facebook, Telegram та YouTube, повідомляє Цензор.НЕТ.
Росіяни намагаються налаштовувати жителів країн Європи проти України та її громадян різними способами. Так, вони використовують групи підтримки та допомоги українським переселенцям, які залишили домівки через агресію Росії. До українців намагаються прив’язати образ нахабних нероб, які мандрують у пошуках високих соцвиплат. Крім того, пропагандисти поширюють наративи про небажання українців протистояти вторгненню Росії та необхідність замирення з агресором.
Аналітики доходять висновку, що інформаційна кампанія спрямована на формування у жителів країн ЄС негативного ставлення до українців і припинення чи скорочення обсягів західної допомоги Україні.
Пропагандистські наративи поширюються через дописи в групах допомоги українцям за кордоном, у повідомленнях, відео та коментарях до них у соцмережах. Це спільноти у фейсбуці ("SOS! Допомога українцям! Допоможемо разом! Тримісто і околиці", "Ukrainian Canadians | Українці Канади", "Мост: группа помощи украинским беженцам" тощо), телеграм-канали ""Інфодопомога.ЄС", "Українці в ЄС", "Работа в Германии", "Українці в Німеччині", "Помощь украинцам в Германии"", а також коментарі під роликами в YouTube. Найчастіше російські наративи просувають у групах допомоги українцям у Німеччині, оскільки в цій країні наразі проживає найбільша кількість українських шукачів притулку.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Суцільна брехня, жодного слова правди.
P.S. Тільки з голоду не подохніть!
відсотків 30 сидять виключно на допомозі, у тій же німеччині сімї з дітьми працювати не потрібно, тобто працюючи ти отримаєш +- те саме.
Потому, что часто у украинцев жаба давит конда их же соотечественники-украинцы где-то встают наноги... И жти любители жабы готовы на всё лишь бы им ( выехавшим соотечественникам ) было хуже... - такая уж натура... А какцапы этим всем пользуются...
И тогда!!!! (не раньше) беженцы от войны вернутся в эту страну.
Выманить из Германии можно только её переплюнув
P.S заканчивался второй год войны. Диспозиция давно сложилась
з-за уралу може ракета прилітіти в Львів
Не про жінок з дітьми йде мова, а про сикунів - ухилянтів - паразитів- халявщиків призивного віку.