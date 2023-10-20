УКР
Російська пропаганда дискредитує біженців з України в соцмережах, створюючи образ нероб у пошуках соцвиплат, - ІМІ

Російська пропаганда в соціальних мереж дискредитує біженців з України, створюючи образ нероб, які мандрують у пошуках соціальних виплат.

До такого висновку дійшли в Інституті масової інформації за результатами ослідження дописів у мережах Facebook, Telegram та YouTube, повідомляє Цензор.НЕТ.

Росіяни намагаються налаштовувати жителів країн Європи проти України та її громадян різними способами. Так, вони використовують групи підтримки та допомоги українським переселенцям, які залишили домівки через агресію Росії. До українців намагаються прив’язати образ нахабних нероб, які мандрують у пошуках високих соцвиплат. Крім того, пропагандисти поширюють наративи про небажання українців протистояти вторгненню Росії та необхідність замирення з агресором.

Аналітики доходять висновку, що інформаційна кампанія спрямована на формування у жителів країн ЄС негативного ставлення до українців і припинення чи скорочення обсягів західної допомоги Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина планує пришвидшити працевлаштування українців, які планують залишатися в країні

Пропагандистські наративи поширюються через дописи в групах допомоги українцям за кордоном, у повідомленнях, відео та коментарях до них у соцмережах. Це спільноти у фейсбуці ("SOS! Допомога українцям! Допоможемо разом! Тримісто і околиці", "Ukrainian Canadians | Українці Канади", "Мост: группа помощи украинским беженцам" тощо), телеграм-канали ""Інфодопомога.ЄС", "Українці в ЄС", "Работа в Германии", "Українці в Німеччині", "Помощь украинцам в Германии"", а також коментарі під роликами в YouTube. Найчастіше російські наративи просувають у групах допомоги українцям у Німеччині, оскільки в цій країні наразі проживає найбільша кількість українських шукачів притулку.

+19
брехня брехнею, але є чимало здорованів, які втекли з України та отримують соцвиплати в умовній Німеччині, маючи статус біженця.
20.10.2023 23:46 Відповісти
+14
Тому це і називається пропаганда.
Суцільна брехня, жодного слова правди.
20.10.2023 23:42 Відповісти
+11
зато про российских беженцев от мобилизации полная тишина.
20.10.2023 23:46 Відповісти
Тому це і називається пропаганда.
Суцільна брехня, жодного слова правди.
20.10.2023 23:42 Відповісти
Теж саме можна сказати й про коменти на Цензорі, як тільки мова заходить про біженців. Російська пропаганда --- відпочиває! Зразу вискакує зграя корисних ідіотів, або ж заздрість душить, від величезних прибутків українців за кордоном. Ну, так поїдьте самі --- приїдете на "Роллс-Ройсі"!
P.S. Тільки з голоду не подохніть!
21.10.2023 10:14 Відповісти
Саме так. ) як що мова про біженців , або жителів сходу - все ! Капець. Тут будь яка російська пропаганда відпочиває , бо в серед ні країни правильні патріоти дуже ненавидять тих , хто на їх думку не правильний , тому що не дозволяє собі розмовляти диким суржиком , видавав чі його за українську мову.
21.10.2023 14:11 Відповісти
брехня брехнею, але є чимало здорованів, які втекли з України та отримують соцвиплати в умовній Німеччині, маючи статус біженця.
20.10.2023 23:46 Відповісти
А тобі відомо , що поки не вивчиш мову ти можеш йти працювати ?
21.10.2023 14:28 Відповісти
зато про российских беженцев от мобилизации полная тишина.
20.10.2023 23:46 Відповісти
кацапен беженци не отримують виплат, але те що їх понаїхало до страшного ворога США більше ніж наших це доконаний факт.
20.10.2023 23:49 Відповісти
ага ага всі хто виїхав освідчені роботящі люди.
відсотків 30 сидять виключно на допомозі, у тій же німеччині сімї з дітьми працювати не потрібно, тобто працюючи ти отримаєш +- те саме.
20.10.2023 23:47 Відповісти
Кацапа видно по матюках
21.10.2023 07:56 Відповісти
Коли викрадачі унітазів щось там щебечуть про досконалість, то горобцям стає дуже смішно.
показати весь коментар
А саме смішне, що цю російську пропаганду з апетитом за обидві щоки наминають .... самі ж українці.
показати весь коментар
Просто и среди украинцев полно "полезных идиотов" которыми успешно пользуются ***********...

Потому, что часто у украинцев жаба давит конда их же соотечественники-украинцы где-то встают наноги... И жти любители жабы готовы на всё лишь бы им ( выехавшим соотечественникам ) было хуже... - такая уж натура... А какцапы этим всем пользуются...
21.10.2023 00:16 Відповісти
Мы будем долго и упорно трудиться. Мы преодолеем коррупцию. Победим кацапов. Построим вольную, богатую и процветающую Украину.
И тогда!!!! (не раньше) беженцы от войны вернутся в эту страну.
21.10.2023 01:27 Відповісти
"Прєодолєєм корупцію"? !
показати весь коментар
Иначе не вернуться. А я этого не переживу.
Выманить из Германии можно только её переплюнув
показати весь коментар
Все настоящие украинцы спасаясь от ракет выехали в Германию. А остались эти, ... как их, ждуны.
P.S заканчивался второй год войны. Диспозиция давно сложилась
21.10.2023 01:32 Відповісти
Я не ділю українців на справжніх чи фальшивих. Я проти нічим не заслужених плювків в спину емігрантів. В проблемах сьогоднішньої України вони не винні. Не вони розкрадають державні кошти і збагачуються з корупційних схем. Не емігранти приймають закони за якими грабують населення і тримають тих, хто віддає своє життя і здоров'я за державу Україну за бидло і рабів.
показати весь коментар
Тобто ти зараз написала якусь хєрню аби виправдати той факт, що завдяки війні, ти і тобі подібні виїхали із безпечних регіонів України, аби покращити свою якість життя закордоном. Тобто це не втеча від війни, а звичайна релокація.
показати весь коментар
релокація не за рахунок ваших професійних якостей, як skilled workers, а за рахунок рік крові сотень тисяч українців, яка щоденно ллється в Україні. Це релокація на крові.
показати весь коментар
В Україні немає безпечних регіонів. І статистика тут недоречна. Бо що людині з того що по Львову( умовному) не прилітає так часто як по Харкову( умовному) якщо те що прилетіло ту людину вбило? Як вторік коли цілили в залізницю а попали в автосервіс у Львові і вбили червоноградця. Памятай це, коли роздумуєш.
показати весь коментар
Почитай статистику 2019 року по смертям в Україні. В одних ДТП гинули десятки тисяч. А скільки гинуло від нещасних випадків - значно більше а ніж від ракет. Тому твої порівняння недоречні.
показати весь коментар
Не плутай смерті спричинені москалями з смертями від нещасних випадків. Бо це таки недоречно. Бо якщо ти ставиш їх в один ряд ти легалізовуєш ті удари підарів які попали туди куди цілили.
показати весь коментар
нема безпечних регіонів і ще долго не буде
з-за уралу може ракета прилітіти в Львів
21.10.2023 11:08 Відповісти
В безпечному Луцьку в серпні убило трьох чоловіків.
показати весь коментар
У безпечній Празі у серпні загинуло значно більше від дтп, нещасних випадків і тд, а ніж у небезпечному Луцьку.
показати весь коментар
Населення Праги і Луцька? ДТП в Луцьку теж бувають. А, ще кожного дня військових привозять ховати. Саме ті люди загинули внаслідок удару ракети.
показати весь коментар
Можу підтвердити, що сайт Ukrainian Canadians це фсб-шна клоака. Забанив в себе після кількох роликів.
показати весь коментар
Хто ж заставляє європейців чи американців утримувати біженців, роботи там вистачає, хай дають певний час на адаптацію і вперед до праці.
показати весь коментар
Ввсі рашисти хором йдуть ,накуй за своїм куйлом .-https://www.radiosvoboda.org/a/news-ukrainski-bizhentsi-defitsyt-robocha-syla-es/32641409.html
показати весь коментар
А на Цензорі? Як тільки ти напишеш свою думку про щось відразу -сиди там на соціальці, чого втекла. При тому,що я не біженка, не отримую соціальні виплати. Хоч раз ресурс заблокував чи видалив такий комент? Ні. Коли таке друкуєте, читайте що пишуть тут
показати весь коментар
Ну а я знаю тих, хто сидить на соціалці і не збирається працювати. Люди різні бувають.
показати весь коментар
А я знаю і в Україні тих, хто роками сидить на центрі зайнятості і на держдопомозі сім'ям і в той час працює по черному. Так в Україні то називається "правильно робить, бо держава не збідніє", а тут, дивіться, скільки праведників вишукалось. Так ось: хто сидів в Україні і не працював, той і не буде працювати ніде. А хтось працював на декількох роботах. Всі, хто пишуть про соціал, думаю, що самі із задоволенням на ньому сиділи б, тільки щось не склалося із виїздом.
показати весь коментар
Злі люди не розуміють справедливості, вчить Біблія. Без Бога нічого нам доброго не світить
показати весь коментар
Це наразі те про що я пишу. Ви анонс читали? Ні.
показати весь коментар
Бачите під коментарем надпис "керування спамом"? Нажмете ви і ще кілька читачів і комент видалиться.
показати весь коментар
А у нас гроші на витрачають на дебіломарафрн, серіали типу про Поворознюка, на Кварталні прокладки. навіщо нам контрпропаганда у Німеччині?
показати весь коментар
Таке всюди. І ніяка це не пропоганда. 🥴
показати весь коментар
Так это так и есть. При чем здесь пропаганда? Это попрошайки
показати весь коментар
Радянські люди є всюди, не залежно від 5 графи. Це пролетаріат, що вірить у світле майбутнє, не вірить в Бога, якому винні всі, бо він гегемон. Червона зараза є навіть в ментальності щирих українців
показати весь коментар
Подтверждаю. Уже столкнулась с этим. Причём фб не применяет никах санкций в отношении этих ботов. Не видит фб нарушения)))) причём не видит нарушений в оскорбления. Но попробуй козломордого обозвать кацапом ((( сразу бан на месяц.
показати весь коментар
Так же сильно активищировались боты под видом поляков , которые особенно проявляют ненависть. Есть немецкие группы поиска жилья , которые специально поддерживают атаки на украинцев со стороны ботом. Это все в фейсбуке. Куда обратиться ?
показати весь коментар
Обратитесь в Украину. Вы выехали под шумок устраивать свою личную жизнь и не нужно называть себя беженкой, халявщица.
показати весь коментар
Изыди нечесть кацапская.
показати весь коментар
Та ще наша влада закликає не допомагати нашим біженцям та не вважати їх біженцями. Тоб то - не допомагати жінкам та дітям тих чоловіків , які зараз боронять Україну. Нема слів.
показати весь коментар
Не треба п-ти ,дівонько. Мова йде про здорових жирних кнурів і биків, призивного віку, котрі повтікали від мобілізації, прикрившись справками про грижу, плоскостопіє, язву, доглядантів за "інвалідами", супроводжуючих "немічних", та решту паразитів, халявщиків, ухилянтів ... та ін. підарасів. Прийдуть фронтовики з війни - кождого сикуна візьмуть за сраку і вивезуть у посадку.
Не про жінок з дітьми йде мова, а про сикунів - ухилянтів - паразитів- халявщиків призивного віку.
показати весь коментар
Зайди в німецькі групи пошуку житла на фб і почитай , бики там шукають житло , чі жінки з дітьми.!!! В
показати весь коментар
