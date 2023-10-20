УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3693 відвідувача онлайн
Новини Допомога Україні
892 7

НАТО має достатньо ресурсів для підтримки України та Ізраїлю, - заступник генсека Джоане

джоане,мірча

Заступник генерального секретаря Північноатлантичного Альянсу Мірча Джоане заявив, що в НАТО є достатньо ресурсів, щоб підтримати Ізраїль і допомогти Україні – країни, в яких тривають активні бойові дії.

Про це Джоане сказав в інтерв’ю румунському телеканалу Digi24, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Посадовець НАТО висловив упевненість, що Альянс має достатньо ресурсів, аби впоратися з нинішнім конфліктом на Близькому Сході між Ізраїлем і ХАМАС, а також надати військову підтримку Україні у війні з Росією.

"У 32 країнах НАТО разом зі Швецією проживає понад мільярд людей, і на них припадає понад 50% світового ВВП. Є ресурси для того, щоб ми могли відвернути нашу увагу від того, що маємо зробити на підтримку України", – вважає Джоане.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Якщо Росія причетна до пошкодження газогону Balticconnector, НАТО має закрити Балтійське море, - Президент Латвії Рінкевичс

Він нагадав, що Альянс має "конкретні оборонні плани" в контексті того, що визначив як дві безпосередні загрози – Росії й тероризму.

"Нам доведеться знову згуртуватись, підтримати Ізраїль, тому що це була держава, проти якої здійснили агресію, але таким чином, щоб уникнути ескалації і розпалювання громадської думки, і я переконаний, що ми зможемо зробити це спокійно і терпляче", – сказав він.

Джоане додав, що "такі суб’єкти, як Росія", "були б надзвичайно задоволені, якби Захід, США і ми почали ділити нашу увагу між тим, що відбувається на Сході і в Східній Європі, в Україні". Але "цього не станеться", запевнив заступник Столтенберга.

Автор: 

НАТО (6719) Джоане Мірча (32)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
рад что они есть у нато.
показати весь коментар
20.10.2023 23:48 Відповісти
Оце їхнє "їзраїлю", аж поперек горла стає.. а коли "ізраїля", стає вище України, сам готовий знести їх стіну для ниття...
показати весь коментар
20.10.2023 23:51 Відповісти
Так давайте больше...
показати весь коментар
21.10.2023 00:19 Відповісти
НАТО ранее заявляло - что не может вмешиваться в конфликт (Украина-россия), так как их это не касается
Израиль территориально не имеет границ со странами входящими в НАТО
Т.е даже случайная ракета или дрон, не могут упасть на территории НАТО
показати весь коментар
21.10.2023 00:58 Відповісти
От яким боком Ізраіль до НАТО? То що він стратегічний партнер США не значить, що він член НАТО. А не краще розібратись з мадярським "членом"? Ну дуже вже "відповідають" вони членством в цій організації. Не все так гладко в цьому "датському королівстві"
показати весь коментар
21.10.2023 05:24 Відповісти
Есть ресурсы для того, чтобы мы могли отвлечь наше внимание от того, что должны сделать в поддержку Украины", - считает Джоанэ.
Три раза прочел. Так ничего и не понял.
С помощью ресурсов они отвлекают внимание.
Выражается ну как наш Президент.
показати весь коментар
21.10.2023 06:55 Відповісти
Як що єсть то чому б не дати.
показати весь коментар
21.10.2023 09:45 Відповісти
 
 