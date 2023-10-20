НАТО має достатньо ресурсів для підтримки України та Ізраїлю, - заступник генсека Джоане

Заступник генерального секретаря Північноатлантичного Альянсу Мірча Джоане заявив, що в НАТО є достатньо ресурсів, щоб підтримати Ізраїль і допомогти Україні – країни, в яких тривають активні бойові дії.

Про це Джоане сказав в інтерв’ю румунському телеканалу Digi24, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Посадовець НАТО висловив упевненість, що Альянс має достатньо ресурсів, аби впоратися з нинішнім конфліктом на Близькому Сході між Ізраїлем і ХАМАС, а також надати військову підтримку Україні у війні з Росією.

"У 32 країнах НАТО разом зі Швецією проживає понад мільярд людей, і на них припадає понад 50% світового ВВП. Є ресурси для того, щоб ми могли відвернути нашу увагу від того, що маємо зробити на підтримку України", – вважає Джоане.

Він нагадав, що Альянс має "конкретні оборонні плани" в контексті того, що визначив як дві безпосередні загрози – Росії й тероризму.

"Нам доведеться знову згуртуватись, підтримати Ізраїль, тому що це була держава, проти якої здійснили агресію, але таким чином, щоб уникнути ескалації і розпалювання громадської думки, і я переконаний, що ми зможемо зробити це спокійно і терпляче", – сказав він.

Джоане додав, що "такі суб’єкти, як Росія", "були б надзвичайно задоволені, якби Захід, США і ми почали ділити нашу увагу між тим, що відбувається на Сході і в Східній Європі, в Україні". Але "цього не станеться", запевнив заступник Столтенберга.