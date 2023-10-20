Росія у війні проти України використовує близько 40 аеродромів, - Повітряні сили
Росія у війні проти України використовує близько 40 аеродромів, і успішна робота українських Сил оборони, змушує їх авіацію постійно переміщуватися.
Таким чином речник командування Повітряних Сил полковник Юрій Ігнат прокоментував розміщення російських літаків МіГ-31 на кримському аеродромі "Бельбек", передає Цензор.НЕТ з посиланням на ZN.UA.
"Простий приклад, Чорнобаївка. Скільки ми там знищили російських вертольотів, поки росіяни відвели техніку назад. Проте відсунення розташування авіації подалі від першої лінії, змушує окупантів довше діставатися до цілей, а в нас — буде більше часу для їхньої "зустрічі", — розповів військовослужбовець.
За його словами, із прибуттям до України кожного нового зразка техніки та озброєння, наданих закордонними партнерами, ми стаємо сильнішими.
"Я часто спілкуюся з військовими пілотами та вартовими неба. Всі з нетерпінням чекають, щоб скоріше пересісти до кабіни F-16 чи іншого літального апарата, почати працювати із сучасним зенітно-ракетним комплексом типу Patriot. Тож бажання вчитися в нас є, адже від цього напряму залежить перемога", — запевнив полковник Юрій Ігнат.
