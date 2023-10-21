ЄС та США закликали Китай вплинути на Росію щодо припинення війни проти Україні

Учасники саміту ЄС-США закликали Китай скористатися своїм впливом на Росію, щоб та закінчила війну проти України.

Про це йдеться у підсумковій заяві саміту ЄС-США, повний текст якої оприлюднений на сайті Європейської ради, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми закликаємо Китай натиснути на Росію, щоб вона зупинила свою агресивну війну, та негайно, повністю та безумовно вивела свої війська з України. Ми закликаємо Китай підтримати широкий, справедливий та тривалий мир, на основі територіальної цілісності та принципів й цілей Хартії ООН, включно шляхом прямого діалогу з Україною", - йдеться у документі.

США та ЄС також заявили про готовність розбудовувати конструктивні та стабільні відносини з Китаєм.

"Необхідно співпрацювати з Китаєм, враховуючи його роль в міжнародному співтоваристві та розмір економіки, щодо вирішення глобальних викликів та у питаннях, що складають взаємний інтерес. Ми закликаємо Китай взаємодіяти з нами, у тому числі на міжнародній арені, в таких сферах як кліматична криза та криза біологічного розмаїття, розв'язання проблем боргової стійкості та фінансових потреб найбільш вразливих країн, глобальне здоров’я та готовність до пандемій, макроекономічна стабільність тощо", - наголошується у спільній заяві лідерів Сполучених Штатів та Європейського Союзу.

