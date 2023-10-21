ЄС та США закликали Китай вплинути на Росію щодо припинення війни проти Україні
Учасники саміту ЄС-США закликали Китай скористатися своїм впливом на Росію, щоб та закінчила війну проти України.
Про це йдеться у підсумковій заяві саміту ЄС-США, повний текст якої оприлюднений на сайті Європейської ради, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми закликаємо Китай натиснути на Росію, щоб вона зупинила свою агресивну війну, та негайно, повністю та безумовно вивела свої війська з України. Ми закликаємо Китай підтримати широкий, справедливий та тривалий мир, на основі територіальної цілісності та принципів й цілей Хартії ООН, включно шляхом прямого діалогу з Україною", - йдеться у документі.
США та ЄС також заявили про готовність розбудовувати конструктивні та стабільні відносини з Китаєм.
"Необхідно співпрацювати з Китаєм, враховуючи його роль в міжнародному співтоваристві та розмір економіки, щодо вирішення глобальних викликів та у питаннях, що складають взаємний інтерес. Ми закликаємо Китай взаємодіяти з нами, у тому числі на міжнародній арені, в таких сферах як кліматична криза та криза біологічного розмаїття, розв'язання проблем боргової стійкості та фінансових потреб найбільш вразливих країн, глобальне здоров’я та готовність до пандемій, макроекономічна стабільність тощо", - наголошується у спільній заяві лідерів Сполучених Штатів та Європейського Союзу.
У Путіна особливе місце в нових альянсах Сі.
Його підлегла Росія є одним із п'яти постійних членів Ради Безпеки ООН, ядерною державою та найбільшим виробником нафти, газу та зброї. Якщо він перейде в орбіту Заходу, як це було після розпаду Радянського Союзу, Китай залишиться сам на сам у своєму протистоянні зі США, без дешевих енергоресурсів і військової підтримки, вважають експерти.
Тому Сі Цзіньпін готовий терпіти незручності своєї дружби з Путіним і фактично підтримувати його вторгнення в Україну, навіть якщо це підриває економіку Європи, головного ринку Китаю, і підвищує ціни на енергоносії та продовольство, які першими завдають шкоди бідним країнам.
«Пекін та Москву об'єднує спільне бажання посилити свій вплив у світі за рахунок зменшення ролі США та їхніх союзників серед демократичних країн. І Пекін, і Москва впевнені, що Вашингтон за підтримки союзників прагне ізолювати їх військовим шляхом, хоче підірвати політичну стабільність за допомогою "кольорових революцій", а економіку - санкціями", - пишуть експерти американського Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS).
Кремль продає дешевий газ своїм друзям і відключає його ворогам. Зброєю, найманцями, кібератаками та пропагандою Кремль підтримує дружні режими та дестабілізує супротивників.
А головний ворог Путіна та Сі - США.
