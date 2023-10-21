УКР
Новини
ЄС та США закликали Китай вплинути на Росію щодо припинення війни проти Україні

путін,сі,цзіньпін

Учасники саміту ЄС-США закликали Китай скористатися своїм впливом на Росію, щоб та закінчила війну проти України.

Про це йдеться у підсумковій заяві саміту ЄС-США, повний текст якої оприлюднений на сайті Європейської ради, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми закликаємо Китай натиснути на Росію, щоб вона зупинила свою агресивну війну, та негайно, повністю та безумовно вивела свої війська з України. Ми закликаємо Китай підтримати широкий, справедливий та тривалий мир, на основі територіальної цілісності та принципів й цілей Хартії ООН, включно шляхом прямого діалогу з Україною", - йдеться у документі.

США та ЄС також заявили про готовність розбудовувати конструктивні та стабільні відносини з Китаєм.

"Необхідно співпрацювати з Китаєм, враховуючи його роль в міжнародному співтоваристві та розмір економіки, щодо вирішення глобальних викликів та у питаннях, що складають взаємний інтерес. Ми закликаємо Китай взаємодіяти з нами, у тому числі на міжнародній арені, в таких сферах як кліматична криза та криза біологічного розмаїття, розв'язання проблем боргової стійкості та фінансових потреб найбільш вразливих країн, глобальне здоров’я та готовність до пандемій, макроекономічна стабільність тощо", - наголошується у спільній заяві лідерів Сполучених Штатів та Європейського Союзу.

Також читайте: Путін та Сі розкритикували світовий порядок і провели тривалі переговори

Автор: 

Китай (4826) росія (67259) США (24085) Євросоюз (14011)
Топ коментарі
+6
Наївні, Китай постачає Рашці снаряди через Північну Корею
21.10.2023 01:40 Відповісти
+5
тварі декотрих людожерських країн з'єдналися
і пішли в атаку на людей по всіх фронтах - по всьому плоскому шаріку...
21.10.2023 03:55 Відповісти
+3
Китай скоро так запаскудиться що його теж доведеться ізолювати. Що робити з китайцями які розповзлися по всій планеті і шпигують для Китаю? Як швидко повністю замінити номенклатуру товарів? Це ж працювати треба, а "демократичний світ" ледачий і щось ми не бачимо автоматичних заводів та фабрик. Ну от не створили бо були дешевші китайці і не треба було витрачатись на екологію. Тепер чекайте ядерного удару з Китаю (тільки за останній рік китайці виготовили 100 ядерних зарядів і планують до 2035 вийти на друге місце в світі)... Зачищати світ від китайських та корейських шпигунів потрібно вже сьогодні...
21.10.2023 02:07 Відповісти
Наївні, Китай постачає Рашці снаряди через Північну Корею
21.10.2023 01:40 Відповісти
Усі дороги ведуть до Китаю але не з нього.
21.10.2023 01:47 Відповісти
BBC

У Путіна особливе місце в нових альянсах Сі.

Його підлегла Росія є одним із п'яти постійних членів Ради Безпеки ООН, ядерною державою та найбільшим виробником нафти, газу та зброї. Якщо він перейде в орбіту Заходу, як це було після розпаду Радянського Союзу, Китай залишиться сам на сам у своєму протистоянні зі США, без дешевих енергоресурсів і військової підтримки, вважають експерти.

Тому Сі Цзіньпін готовий терпіти незручності своєї дружби з Путіним і фактично підтримувати його вторгнення в Україну, навіть якщо це підриває економіку Європи, головного ринку Китаю, і підвищує ціни на енергоносії та продовольство, які першими завдають шкоди бідним країнам.
21.10.2023 02:01 Відповісти
BBC

«Пекін та Москву об'єднує спільне бажання посилити свій вплив у світі за рахунок зменшення ролі США та їхніх союзників серед демократичних країн. І Пекін, і Москва впевнені, що Вашингтон за підтримки союзників прагне ізолювати їх військовим шляхом, хоче підірвати політичну стабільність за допомогою "кольорових революцій", а економіку - санкціями", - пишуть експерти американського Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS).
Кремль продає дешевий газ своїм друзям і відключає його ворогам. Зброєю, найманцями, кібератаками та пропагандою Кремль підтримує дружні режими та дестабілізує супротивників.

А головний ворог Путіна та Сі - США.

21.10.2023 02:03 Відповісти
Китай скоро так запаскудиться що його теж доведеться ізолювати. Що робити з китайцями які розповзлися по всій планеті і шпигують для Китаю? Як швидко повністю замінити номенклатуру товарів? Це ж працювати треба, а "демократичний світ" ледачий і щось ми не бачимо автоматичних заводів та фабрик. Ну от не створили бо були дешевші китайці і не треба було витрачатись на екологію. Тепер чекайте ядерного удару з Китаю (тільки за останній рік китайці виготовили 100 ядерних зарядів і планують до 2035 вийти на друге місце в світі)... Зачищати світ від китайських та корейських шпигунів потрібно вже сьогодні...
21.10.2023 02:07 Відповісти
Америка озлобилась. Америка наваляет пиз*лей кому угодно в любой точке мира, включая Китай
21.10.2023 02:34 Відповісти
закличте щє кацапів унітази в Україні не киздити - а огірки солити де?
непрохідний найвняк...
21.10.2023 02:39 Відповісти
Здається Китай вже давно зробив свій вибір й ці заклики їм до ср4ки там само як Рашистов у 2014 закликали..... сподіваюсь я помиляюсь.
21.10.2023 03:02 Відповісти
Новости мордора

"В Хевроне палестинцы вышли на улицы с портретами Путина в знак протеста против израильской агрессии в Газе», - передает РТ. На фото видно, что митингующие размахивают флагами России. Также граждане Палестины вынесли портрет лидера КНДР Ким Чен Ына."
21.10.2023 03:37 Відповісти
тварі декотрих людожерських країн з'єдналися
і пішли в атаку на людей по всіх фронтах - по всьому плоскому шаріку...
21.10.2023 03:55 Відповісти
Кмітливі палестинці не несуть портретів лідера Венесуели та Білорусії. Мабуть тому що звідти кацапи вже ******** навіть національний золотий запас. Тепер це голодранці з яких взяти нічого...
21.10.2023 05:16 Відповісти
У Венесуелі знаходяться найбільші у світі розвідані поклади нафти. Були б венесуельці розумними, вони би зараз процвітали би, як саудити чи емірати. Хоча там американці вже працюють, щоб примирити трохи владу і опозицію в Венесуелі, навіть трохи санкції послабили проти венесуельської нафти. Побачимо, що з того вийде. В ідеалі було б чудово замінити хоча би половину кацапської нафти у світі венесуельською, та ще й ціни світові на нафту знизити за рахунок збільшення венесуельської нафти на світовому ринку.
21.10.2023 06:57 Відповісти
Їх місцевий ***** уго чавес успішно перетворив Венесуело на "соціалістичний рай" - радіо працює, а от туалетеного паперу і зубної пасти нема...
21.10.2023 12:58 Відповісти
Каменный век. Это даже не 1917-ый (до новой эры).
21.10.2023 05:56 Відповісти
Світ перевернувся з ніг на голову...
21.10.2023 05:45 Відповісти
А я считаю , шо кацапам - трында, будут переворачиваемы в аду, на пательнi.
21.10.2023 05:52 Відповісти
К Ыну забыли обратиться, тоже имеет вплыв.
21.10.2023 05:47 Відповісти
Марно!
21.10.2023 05:52 Відповісти
Тю, та ця косоока сволота сама рашку до війни заохочує.
21.10.2023 07:29 Відповісти
Наївні
21.10.2023 07:45 Відповісти
Весьма сомнительно просить КРОКОДИЛА повлиять на АЛЛИГАТОРА, чтоб последний стал веганом!
21.10.2023 15:23 Відповісти
Китай тут взагалі у положенні win-win.США,ЕС,виснажують свої військові і фінансові ресурси,Україна виснажує військові ресурси рашки.Для чого йому щось робити?Жовторота мавпа просто сидить на дереві і спостерігає як його конкуренти і тупий васал(рашка) розчищають йому поле для майбутнього домінування в світі.
21.10.2023 18:58 Відповісти
 
 