Угорщина продовжує блокувати 500 млн євро військової допомоги Україні від ЄС

Європейський Союз сприяє діалогу між Україною й Угорщиною для розблокування 8-го траншу військової допомоги для України в рамках так званого Європейського фонду миру.

Про це заявив впливовий офіційний представник Європейського Союзу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми все ще обговорюємо з Угорщиною й Україною це питання. Банк ОТР був вилучений Україною з переліку установ, що мають співробітництво з Росією. Але все ще є певні чинні проблеми, які продовжують існувати, і відповідні служби ЄС, зокрема, Європейська служба зовнішніх дій, повною мірою долучені до цих дискусій між Києвом та Будапештом. Тож ми очікуємо, що радше скоріше, ніж пізніше, ми зможемо мати угоду, та здійснити черговий транш з Європейського фонду миру", - зазначив представник ЄС.

При цьому він утримався від коментарів щодо зустрічі між президентом РФ Путіним та угорським прем’єром Орбаном у Пекіні, пославшись на те, що керівники держав мають суверенне право зустрічатися з ким вважають за необхідне. Водночас, він зауважив, що ЄС не змінює спільну та визначену позицію щодо особи Путіна, та підтримує ордер на арешт, що був виданий проти президента РФ прокурором Міжнародного кримінального суду.

Нагадуємо, Угорщина заблокувала виплату траншу коштів з Європейського фонду миру у розмірі 500 мільйонів євро на озброєння, яке держави-члени ЄС передають Україні. Причиною такого блокування офіційний Будапешт називав рішення України включити угорський банк ОТР до списку спонсорів війни.