Угорщина продовжує блокувати 500 млн євро військової допомоги Україні від ЄС

орбан

Європейський Союз сприяє діалогу між Україною й Угорщиною для розблокування 8-го траншу військової допомоги для України в рамках так званого Європейського фонду миру.

Про це заявив впливовий офіційний представник Європейського Союзу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми все ще обговорюємо з Угорщиною й Україною це питання. Банк ОТР був вилучений Україною з переліку установ, що мають співробітництво з Росією. Але все ще є певні чинні проблеми, які продовжують існувати, і відповідні служби ЄС, зокрема, Європейська служба зовнішніх дій, повною мірою долучені до цих дискусій між Києвом та Будапештом. Тож ми очікуємо, що радше скоріше, ніж пізніше, ми зможемо мати угоду, та здійснити черговий транш з Європейського фонду миру", - зазначив представник ЄС.

При цьому він утримався від коментарів щодо зустрічі між президентом РФ Путіним та угорським прем’єром Орбаном у Пекіні, пославшись на те, що керівники держав мають суверенне право зустрічатися з ким вважають за необхідне. Водночас, він зауважив, що ЄС не змінює спільну та визначену позицію щодо особи Путіна, та підтримує ордер на арешт, що був виданий проти президента РФ прокурором Міжнародного кримінального суду.

Також читайте: ЄС планує розморозити €13 млрд для Угорщини, щоб забезпечити фінансову підтримку України, - FT

Нагадуємо, Угорщина заблокувала виплату траншу коштів з Європейського фонду миру у розмірі 500 мільйонів євро на озброєння, яке держави-члени ЄС передають Україні. Причиною такого блокування офіційний Будапешт називав рішення України включити угорський банк ОТР до списку спонсорів війни.

Угорщина (2415) Євросоюз (14011)
+33
Наступить день і ми пригадаємо угорцям все. Потрібно уже зараз політкоректно пояснювати карпатським власникам угорський паспортів що вже час продавати майно поки спокійно можна повернутися в "материнську країну"...
показати весь коментар
21.10.2023 02:31 Відповісти
+27
руснявая подстилка
показати весь коментар
21.10.2023 02:08 Відповісти
+27
Наші друзі Естонія, Латвія, Литва у відповідь могли б допомогти перекрити благодійний фінансовий кисень для Угорщини в ЄС, якщо Шольц ніяк сам не роздуплиться.
показати весь коментар
21.10.2023 02:21 Відповісти
Ще й "сувєрєнниє" яйця йому почухайте.
показати весь коментар
21.10.2023 02:19 Відповісти
Угорщина продовжує блокувати 500 млн євро військової допомоги Україні від ЄС
Краiни якi хочуть передати грошi передають грошi на одну краiну ЕС буде не 500 а трохи менше 495 i та краiна яку оберуть(Л Л Е Ф ....i тд) закупить зброю Украiнi алеж згода 100 % в ЕС
показати весь коментар
21.10.2023 13:47 Відповісти
в кожному порядному союзі повинна бути своя "угорщіна"
це як в кожній нормальній компанії повинен бути той хто всім обов'язково зіпсує любе "свято".
треба вміти вибирати друзів, а це ох як тяжко...
показати весь коментар
21.10.2023 02:26 Відповісти
Щось знає пес мадярськихй, раз такий безпечний і не боїться ніби своїх союзників по Нато. Наобіцяли йому щось таке чого ще мало хто знає
показати весь коментар
21.10.2023 02:28 Відповісти
Тут немає ніякої конспірології, тому не пиши куйню.
Та ж польща часів пісу особливо нікого не боялася, блокувала все що їй хотілося тому перетворилася на друге лайно у ЄС, як угорщина. Сподіваємося, що нова польска коаліція поверне країну до здорового глузду.
показати весь коментар
21.10.2023 06:56 Відповісти
***** йому Закарпаття пообіцяв
показати весь коментар
21.10.2023 08:32 Відповісти
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в інтерв'ю німецькому таблоїду Bild, опублікованому 27 червня 2023, заявив, що президент Росії Володимир Путін не є воєнним злочинцем, а Україну більше не можна вважати суверенною державою.
показати весь коментар
21.10.2023 02:29 Відповісти
А що ви збираєтеся пригадувати? По дорозі Мукачево - Чоп, в усіх селах висять мадярські прапори і це якби територія України.
показати весь коментар
21.10.2023 06:58 Відповісти
Зніми украинский прапор на никнеймі п*дло кацапське .
показати весь коментар
21.10.2023 07:12 Відповісти
Тобі що правда очі муляє, а мадярські прапори на території України - ні?
показати весь коментар
21.10.2023 10:08 Відповісти
...і багато закарпатців не проти щоб їх приєднала Мадярія..
показати весь коментар
21.10.2023 10:45 Відповісти
Можем у скотовози тих закарпутців загрузити і перевезти на приєднання з *********. Хужє нє будєт
показати весь коментар
21.10.2023 13:58 Відповісти
а в цей час Хйло посадив адвокатів Навального . І не в навальному справа ,навіть в СРСР не саджали адвокатів політв"язнів , взагалі дисидентів (з часів Сталіна)

А ЄС щєпєпєтільнєнько слідує своїм уставам -так вони переможуть зло , так їм цього хочеться- друга ганебна історія інститутів ПРАВОВИХ ДЕРЖАВ після ООН
показати весь коментар
21.10.2023 02:36 Відповісти
навальний не впорався з завданням - не з'їв Крим-бутерброд.
водочки йому там накапайте.
нема нічого кращє коли кацапня одне одного нищіть, спосіб не має значення...
показати весь коментар
21.10.2023 05:18 Відповісти
а чому в срср не саджали адвокатів політв'язнів? Та тому що ці адвокати всі були кгбістами. Приклад - Медведчук...
показати весь коментар
21.10.2023 07:05 Відповісти
ЕС неуклонно превращается в такую же бесполезную организацию, как и ООН. Один гопник страны, которая ни фига из себя не представляет в общей экономике ЕС, может хер положить на принятие любого решения. В нормальных организациях, если кто-то не согласен с мнением большинства, то нах с пляжа. По-моему более логичного решения и не придумаешь. Диктаторы просто угорают от детской беспомощности ЕС
показати весь коментар
21.10.2023 02:42 Відповісти
Можливо, це така гра самого ЄС, де мадярам відведена роль блокувати все, що можна. Хто його знає.
показати весь коментар
21.10.2023 03:03 Відповісти
дуже може бути. а заодно і зробити з Вітюші неформальний канал контактів з Окурочком та Сі....дуже вже Вітюшка невразливий в ЄС та НАТІ....
показати весь коментар
21.10.2023 10:47 Відповісти
з червня 2022 року в Європарламенті дебати як обмежити у правах угорських наZиків
показати весь коментар
21.10.2023 11:53 Відповісти
Щось не чув.
показати весь коментар
21.10.2023 20:39 Відповісти
Теж не розумію. Демократія не так працює, в ній діє принцип більшості і це логічно, але всі значущі інституції побудовані на цьому дебільному принципі де одна паскуда, як ложка гімна в діжці меду спаскудить усе. При цьому відсутні механізми як цієї паскуди позбутися без того, щоб уся хатка не полетіла в п...
Єдине пояснення яке я бачу - це зроблено для того, щоб ніхєра не робити 99.9% часу, бо таке, щоб усіх все влаштовувало, трапляється нечасто. Всі це знають і на цьому спекулюють хто як захоче.
показати весь коментар
21.10.2023 10:28 Відповісти
орбан думает, что расия это сверхдержава?
показати весь коментар
21.10.2023 03:06 Відповісти
Орбан - такая же мразь, как и ***** с такими же имперскими замашками. Только Венгрия никчемна и ничтожна как в военном, так и в экономическом плане и потому Орбан мечтает, чтобы ***** захватил Украину и отдал Венгрии Закарпатье.
показати весь коментар
21.10.2023 03:33 Відповісти
ну да, с Закарпатьем в своем составе Венгрия станет станет второй США
даже может и не второй, а первее США
показати весь коментар
21.10.2023 11:43 Відповісти
Решение простое - гоните ****** Угорщину из ЕС и НАТО. И делу ******.
показати весь коментар
21.10.2023 04:03 Відповісти
Югра чекає на своїх заблудших синів.
показати весь коментар
21.10.2023 05:03 Відповісти
Тут є підвох, якщо їх виженуть з ЄС і НАТО. Вони зможуть спокійно відкрити третій фронт проти нас, як білопусія
показати весь коментар
21.10.2023 05:38 Відповісти
Чим вони відкриють другий фронт? Повіями і порноактрисами, яких ціла армія в угорщини? У куянгрії армії немає, як такої.
показати весь коментар
21.10.2023 07:02 Відповісти
Всіма трьома танками?
показати весь коментар
21.10.2023 07:49 Відповісти
Так, і нашим прийдеться відтягувати війська з інших напрямів
показати весь коментар
21.10.2023 07:55 Відповісти
От жаба-орбан! Кізяка кусок. ****.
показати весь коментар
21.10.2023 04:43 Відповісти
Вчергове послухаємо те ЄС, що "немає механізмів" для вигнання паршивої вівці із своєго стада. В такому випадку стадо само починає бути паршивим-фіцо не дасть збрехати...
показати весь коментар
21.10.2023 05:05 Відповісти
Я ніяк не врублюся.Угорщині виділять (розморозять)13€млрд,щоб вона розблокувала допомогу Україні
500€млн?То хай собі блокує,віддайте нам 13€ млрд...
13 млрд недокраїні,яка бикує і ставить палки в колеса,і 0,5 млрд країні,яка півтора року воює...
показати весь коментар
21.10.2023 06:13 Відповісти
Нам не можуть віддати 13млрд без згоди самої Угорщини, якої, звісно, не буде.
І так, Угорщина - член ЄС, а ми - ні. Угорщину до ЄС і НАТО взагалі взяли поспіхом без якихось умов...
показати весь коментар
21.10.2023 13:06 Відповісти
угорщина нам ворог. прийде час відплати
показати весь коментар
21.10.2023 06:34 Відповісти
неприятне питання, а ви справді вважаєте шо з вороватими клованами на очолі можна перемогти?
показати весь коментар
21.10.2023 06:53 Відповісти
То прогрес,раніше крали 2/3 гуманітарки,зараз третину.
Аби хоч одному крадієві руки одрубали,може інші боялися
показати весь коментар
21.10.2023 07:26 Відповісти
як ви знаєте що третину?
а не 75% відсотків?
показати весь коментар
21.10.2023 07:33 Відповісти
Підтверджую. Мої знайомі возять гуманітарку. Третину забирає митниця. Така державна політика. Ну от навіщо владі "заморочуватися" (будувати сотні заводів і тисячі фабрик і потім збирати податки) якщо можна віджати все що заманеться на митниці при вивозі та при ввозі без зайвої бюрократії? Схема проста - товаром(1/3) або грошима (1/4). Не влаштовує? Розпочинається "слідство" яке може тягнутися доти поки не дійде що "за відмову в 1/3" доведеться віддати корумпованим держмудакам 3/4 і більше не випендрюватися...
показати весь коментар
21.10.2023 12:44 Відповісти
тут головне пріорітети...
кацапня на перше - угорщіна десерт.
показати весь коментар
21.10.2023 06:51 Відповісти
Яке право мае оця босота робить погоду? Значить комусь вигiдно...
показати весь коментар
21.10.2023 07:55 Відповісти
Не варто тішити себе ілюзіями. орбан буде виконувати вказівки кремля і вигадувати будь-що для подальшого блокування.
показати весь коментар
21.10.2023 07:57 Відповісти
Даже собака знает кто её кормит.
показати весь коментар
21.10.2023 08:32 Відповісти
В сім'ї не без виродка
показати весь коментар
21.10.2023 08:33 Відповісти
Як вчора один з лідерів правлячої партії Ізраїля казав до кацапів: "Ми цього не забудемо, ми переможемо і все вам згадаємо! Ви заплатите за підтримку Хамасу!"
Ми так само повинні говорити до цих бл*дських угорців.
https://youtu.be/tYStA6aPVX8?si=nLqHpiqSHNZWD1mK&t=521
показати весь коментар
21.10.2023 08:57 Відповісти
А орбан таки наіпав 😐
показати весь коментар
21.10.2023 10:01 Відповісти
І яка ж це була несподіванка, скажіть?
показати весь коментар
21.10.2023 10:30 Відповісти
А ви це владі скажіть, які ОТР банк з реєстру спонсорів війни поспішили виключити, а навзаєм отримали 3.14сюн. 🙂
показати весь коментар
21.10.2023 16:09 Відповісти
Не даром до )(уйла на інструктаж бігали ****** ******.
показати весь коментар
21.10.2023 10:39 Відповісти
Мадярське питання в Закарпатті вирішити легко-ввести візовий режим з Мадярщиною. Хто з громадян України повертається від мадярів без їх візи в паспорті-їх громадянин,з усіма наслідками для його....
показати весь коментар
21.10.2023 10:50 Відповісти
Наше Зе-кодло прогнулося перед мадярами, виключивши отп-банк, але вони придумали нові вимоги. Якщо їх виконати - будуть інші і т.д. Нам цих мільйонів не бачити - до мадярів тепер долучилася ше й Словаччина. Якби у нас була гонорова влада, то знову включила б той банк у санкційний список і ввела ще жорсткіші обмеження для мадярських товарів та фірм в Україні. Така жорстка позиція була б ефективнішою, ніж та **********, яку мусолить наша "влада".
показати весь коментар
21.10.2023 12:23 Відповісти
Той банк працює в Україні, а клієнти можуть позакривати рахунки. 156 тисяч етнічних угорців в селах Зкарпаття це мізер. На них банк майже нічого не заробить.
показати весь коментар
21.10.2023 12:49 Відповісти
Той банк через те, що нормальні установи покинули рф, зараз з рфії гребе стільки, що на український ринок йому начхати.
показати весь коментар
21.10.2023 13:08 Відповісти
Та викиньте це смердюче кацапське лайно з ЄС і НАТО - ви там подуріли - це ж відкритий ворог!
показати весь коментар
21.10.2023 13:38 Відповісти
**** проблема
как наши ребята ****** кацапов - ковбои шляпы снимают в уважении
весь западный мир в ****, как эффективно наши используют их оружие против кацапчиков
которые типа сверхдержава
а тут Венгрия какая-то
показати весь коментар
21.10.2023 17:32 Відповісти
 
 