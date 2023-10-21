Угорщина продовжує блокувати 500 млн євро військової допомоги Україні від ЄС
Європейський Союз сприяє діалогу між Україною й Угорщиною для розблокування 8-го траншу військової допомоги для України в рамках так званого Європейського фонду миру.
Про це заявив впливовий офіційний представник Європейського Союзу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми все ще обговорюємо з Угорщиною й Україною це питання. Банк ОТР був вилучений Україною з переліку установ, що мають співробітництво з Росією. Але все ще є певні чинні проблеми, які продовжують існувати, і відповідні служби ЄС, зокрема, Європейська служба зовнішніх дій, повною мірою долучені до цих дискусій між Києвом та Будапештом. Тож ми очікуємо, що радше скоріше, ніж пізніше, ми зможемо мати угоду, та здійснити черговий транш з Європейського фонду миру", - зазначив представник ЄС.
При цьому він утримався від коментарів щодо зустрічі між президентом РФ Путіним та угорським прем’єром Орбаном у Пекіні, пославшись на те, що керівники держав мають суверенне право зустрічатися з ким вважають за необхідне. Водночас, він зауважив, що ЄС не змінює спільну та визначену позицію щодо особи Путіна, та підтримує ордер на арешт, що був виданий проти президента РФ прокурором Міжнародного кримінального суду.
Нагадуємо, Угорщина заблокувала виплату траншу коштів з Європейського фонду миру у розмірі 500 мільйонів євро на озброєння, яке держави-члени ЄС передають Україні. Причиною такого блокування офіційний Будапешт називав рішення України включити угорський банк ОТР до списку спонсорів війни.
Краiни якi хочуть передати грошi передають грошi на одну краiну ЕС буде не 500 а трохи менше 495 i та краiна яку оберуть(Л Л Е Ф ....i тд) закупить зброю Украiнi алеж згода 100 % в ЕС
це як в кожній нормальній компанії повинен бути той хто всім обов'язково зіпсує любе "свято".
треба вміти вибирати друзів, а це ох як тяжко...
Та ж польща часів пісу особливо нікого не боялася, блокувала все що їй хотілося тому перетворилася на друге лайно у ЄС, як угорщина. Сподіваємося, що нова польска коаліція поверне країну до здорового глузду.
А ЄС щєпєпєтільнєнько слідує своїм уставам -так вони переможуть зло , так їм цього хочеться- друга ганебна історія інститутів ПРАВОВИХ ДЕРЖАВ після ООН
водочки йому там накапайте.
нема нічого кращє коли кацапня одне одного нищіть, спосіб не має значення...
Єдине пояснення яке я бачу - це зроблено для того, щоб ніхєра не робити 99.9% часу, бо таке, щоб усіх все влаштовувало, трапляється нечасто. Всі це знають і на цьому спекулюють хто як захоче.
даже может и не второй, а первее США
500€млн?То хай собі блокує,віддайте нам 13€ млрд...
13 млрд недокраїні,яка бикує і ставить палки в колеса,і 0,5 млрд країні,яка півтора року воює...
І так, Угорщина - член ЄС, а ми - ні. Угорщину до ЄС і НАТО взагалі взяли поспіхом без якихось умов...
Аби хоч одному крадієві руки одрубали,може інші боялися
а не 75% відсотків?
кацапня на перше - угорщіна десерт.
Ми так само повинні говорити до цих бл*дських угорців.
https://youtu.be/tYStA6aPVX8?si=nLqHpiqSHNZWD1mK&t=521
как наши ребята ****** кацапов - ковбои шляпы снимают в уважении
весь западный мир в ****, как эффективно наши используют их оружие против кацапчиков
которые типа сверхдержава
а тут Венгрия какая-то