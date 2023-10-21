Відбито по 20 ворожих атак на Куп’янському та Мар’їнському напрямках, не допущено втрат позицій біля Невельського. За добу відбулося понад 100 боєзіткнень, - Генштаб
Протягом минулої доби відбулося понад 100 бойових зіткнень в Україні. Ворог цинічно завдав ракетного удару по школі в Костянтинівці Донецької області, будівля навчального закладу майже повністю зруйнована.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Загалом ворог завдав 9 ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали школа, багатоквартирні та приватні житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура.
За даними Генштабу, авіаційних ударів зазнали: Білогорівка Луганської області; Кліщіївка, Курдюмівка, Нью-Йорк, Авдіївка, Керамік, Ласточкине, Новомихайлівка, Старомайорське, Урожайне Донецької області; Зміївка, Берислав, Козацьке, Новоберислав, Тягинка та Придніпровське Херсонської області.
Під артилерійським вогнем опинилися близько 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.
В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
Також зазначається, що на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.
В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 20 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки Харківської області, а також близько 5 атак біля Надії Луганської області.
На Лиманському напрямку Сили оборони не допустили втрат позицій в районі Невельського Луганської області.
За даними Генштабу, на Бахмутському напрямку українські воїни відбили всі атаки противника в районах Богданівки та Хромового. Також ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмуту Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.
В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку противник не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу численних втрат. Безуспішними були наступальні дії окупантів в районах Новокалинового, Степового та Первомайського Донецької області.
На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут наші захисники відбили близько 20 атак ворога.
"На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаки загарбників в районах Золотої Ниви, Старомайорського та Рівнополя Донецької області.
На Запорізькому напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Полтавка Запорізької області. Також противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області", - йдеться у повідомленні.
В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.
Також зазначається, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 4 - по зенітно-ракетних комплексах противника.
Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, склад боєприпасів, 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, станцію РЕБ противника.
Українські військові, які діють у районі Авдіївки, повідомили 20 жовтня, що за останні чотири дні українські війська знищили 200 одиниць російської бронетехніки. Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш каже, що російські війська намагаються ремонтувати пошкоджену техніку прямо в полі.
Російський військовий блогер поскаржився, що ефективність російського контрбатарейного вогню поблизу Авдіївки знижується через поганий зв'язок і неможливість накопичити ********** перед наступом. Це є ще однією з причин високих втрат росіян у цьому районі. Однак це не змушує їх відмовитися від своїх наступальних намірів.