Виступ Байдена про допомогу Україні та Ізраїлю дивилися понад 20 млн людей

Виступ американського лідера Джо Байдена в праймтайм у четвер увечері подивилися 20,3 млн людей. У ньому йшлося про допомогу для Ізраїлю та України під час війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

За даними дослідницької фірми Nielsen, близько 20,3 мільйона людей переглянули виступ президента США Джо Байдена у четвер увечері у праймтайм із закликом надати військову допомогу Ізраїлю та Україні.

У червні виступ Байдена, присвячений припиненню боргової кризи, у праймтайм переглянули 6,2 мільйона глядачів і він транслювався у двох великих мережах мовлення США.

Кількість переглядів у четвер було підраховано у 10 мовних та кабельних мережах США, включаючи ABC, CBS, CNN, Fox News та NBC.

Дві третини глядачів дивилися 15-хвилинну промову Байдена мережами мовлення, при цьому 35% - кабельним телебаченням. За словами Nielsen, понад три чверті телеглядачів були старші 55 років.

Найбільше телеглядачів дивився виступ президента на Fox News - майже 3,4 мільйони глядачів. MSNBC у цей час дивилося 2,1 мільйона глядачів, а CNN включили 1,4 мільйона телеглядачів.