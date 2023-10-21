УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3818 відвідувачів онлайн
Новини
4 332 21

Виступ Байдена про допомогу Україні та Ізраїлю дивилися понад 20 млн людей

байден

Виступ американського лідера Джо Байдена в праймтайм у четвер увечері подивилися 20,3 млн людей. У ньому йшлося про допомогу для Ізраїлю та України під час війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

За даними дослідницької фірми Nielsen, близько 20,3 мільйона людей переглянули виступ президента США Джо Байдена у четвер увечері у праймтайм із закликом надати військову допомогу Ізраїлю та Україні.

У червні виступ Байдена, присвячений припиненню боргової кризи, у праймтайм переглянули 6,2 мільйона глядачів і він транслювався у двох великих мережах мовлення США.

Кількість переглядів у четвер було підраховано у 10 мовних та кабельних мережах США, включаючи ABC, CBS, CNN, Fox News та NBC.

Дві третини глядачів дивилися 15-хвилинну промову Байдена мережами мовлення, при цьому 35% - кабельним телебаченням. За словами Nielsen, понад три чверті телеглядачів були старші 55 років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми не можемо допустити перемоги ХАМАС і Путіна, - Байден

Найбільше телеглядачів дивився виступ президента на Fox News - майже 3,4 мільйони глядачів. MSNBC у цей час дивилося 2,1 мільйона глядачів, а CNN включили 1,4 мільйона телеглядачів.

Автор: 

Байден Джо (2897) Ізраїль (1818) допомога (8666)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Байден вирішив ризикнути ,перед виборами.Скоріш за все Ізраїль, це блогословення на, повномасштабну зачистку Сектору Газа.Та попередження іншим,щоб не сунулись в конфлікт,адже підтягнуті до берегів два авіаносця з ударними группами.
Виділені кошти Україні,Ізраїлю та Тайваню,показують ,що США то всьо вже задовбало. І США почнуть воювати.
Прям ,як в кінофільмі "Омен" ....зустрілись дві армії в долині Меґідо..Армії добра і зла. Перед останньою битвою людства.
показати весь коментар
21.10.2023 08:11 Відповісти
+8
діда дав, не рижечубата гніда ні разу...
була помилка в 2016му - виправили в 2020му....
показати весь коментар
21.10.2023 08:05 Відповісти
+3
Найпопулярнішою телевізійною трансляцією у 2022 році став Super Bowl LVI між "Лос-Анджелес Ремс" та "Цинциннаті Бенгалс", який зібрав 99,2 мільйона глядачів.
показати весь коментар
21.10.2023 08:15 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
діда дав, не рижечубата гніда ні разу...
була помилка в 2016му - виправили в 2020му....
показати весь коментар
21.10.2023 08:05 Відповісти
Не скажете какие в США мнения по поводу всего этого,и с вашей точки зрения.
показати весь коментар
21.10.2023 08:18 Відповісти
судячі по флажку ви тій же країні що і я, чи віпення?
настрої? - чим більше зелене пихате кодло ворує,
тим більше мені хочетсья підняти флаг України...
показати весь коментар
21.10.2023 08:25 Відповісти
Нет,я солдат ВСУ и пишу вам через старлинк.Хотел узнать мнение простых американцев.
показати весь коментар
21.10.2023 08:45 Відповісти
ну давай повірю, шо ти солдат України,
під американським прапорцем...
різні мненія - декотрі приносять сімейні фоткі з надписом - "Ви не одні"
декотрі.... прокацаплені....
з ким я зтикасюся - Україна!
показати весь коментар
21.10.2023 08:56 Відповісти
США це не продажне бидло як в Украiнi, яких нарахувалось аж 73 вiдсоткiв гiвна.
показати весь коментар
21.10.2023 09:47 Відповісти
Але уся повага до його промови - він вдарив й" дідусячим" добрим словом й жорстким визначенням мудрого політика й по духовному й по матеріальному. Вчора слухала аналіз значення й символічності його промови від Юрія Щербака ( письменник, посол в США, КАНАДІ ІЗРАЇЛІ) дуже висока оцінка , й головне , на його думку, не спікер з холодним хитрожопим розумом , як наприклад у Подляка , йому писав - а він спікеру надиктував СВОЇ СЛОВА !
показати весь коментар
21.10.2023 16:59 Відповісти
Не суперкубок але непогано.
показати весь коментар
21.10.2023 08:05 Відповісти
Найпопулярнішою телевізійною трансляцією у 2022 році став Super Bowl LVI між "Лос-Анджелес Ремс" та "Цинциннаті Бенгалс", який зібрав 99,2 мільйона глядачів.
показати весь коментар
21.10.2023 08:15 Відповісти
ні це повинен був відосик зеленого до лохів 10.18.2023 ?
показати весь коментар
21.10.2023 08:29 Відповісти
Байден вирішив ризикнути ,перед виборами.Скоріш за все Ізраїль, це блогословення на, повномасштабну зачистку Сектору Газа.Та попередження іншим,щоб не сунулись в конфлікт,адже підтягнуті до берегів два авіаносця з ударними группами.
Виділені кошти Україні,Ізраїлю та Тайваню,показують ,що США то всьо вже задовбало. І США почнуть воювати.
Прям ,як в кінофільмі "Омен" ....зустрілись дві армії в долині Меґідо..Армії добра і зла. Перед останньою битвою людства.
показати весь коментар
21.10.2023 08:11 Відповісти
Цікаво, що Мегідо знаходиться теж в Ізраїлі
показати весь коментар
21.10.2023 08:53 Відповісти
Там не дебiли, як у нас.
показати весь коментар
21.10.2023 09:49 Відповісти
Колись читав про " кінець світу за християнською есхатологією згідно з Одкровенням Іоанна Богослова (воно ж «Апокаліпсис») - книгою Біблії про знищення ********* світу. Відбудеться при Армагеддонові - горі в Ізраїлі, місці останньої битви добра зі злом."
показати весь коментар
21.10.2023 09:02 Відповісти
Читай краще казки.
показати весь коментар
21.10.2023 09:50 Відповісти
"Свіжовилуплене" вилізло "повумнічать"



Мене читають: 0

Я читаю: 1

Реєстрація:20.09.2023

Щось цікаве напиши, а тупорилих хейтерів тут і без тебе ціла отара.
показати весь коментар
21.10.2023 10:22 Відповісти
Негусто... Якась Опра Уінфрі, з дебільними шоу збирає половину Америки.
Хоча... Я теж ні разу не дивився виступ нашого улюбленого дуче! Та й телевізора в мене нема....
показати весь коментар
21.10.2023 09:53 Відповісти
Дивилися ті ЛЮДИ, які добре розуміють, що таке смерть та кров від рук московитів та їх прислуги, хамасу чи хезболи!!
показати весь коментар
21.10.2023 11:30 Відповісти
У Байдена політика така - Америка настільки сильна що може допомогати іншим,без неї в світі ніхто навіть пернути не має права.У Трампа політика така - ми повинні займатись собою,ну його нахрєн весь інший світ...У Байдена позиція виграшна,бо матеріальне перемагає духовне лише в концтаборах...
показати весь коментар
21.10.2023 12:49 Відповісти
 
 