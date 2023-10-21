УКР
Вночі ворог знову бив по Кривому Рогу, є руйнування на об’єкті промислової інфраструктури. ФОТО

Вночі в Кривому Розі знову лунали вибухи. Ворог повторно вдарив по місту.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, туди прилетіли ракети та БпЛА.

"Є руйнування на об'єкті промислової інфраструктури. Сталася пожежа, яку оперативно загасили.

Минулося без загиблих та постраждалих.

Також читайте: Вибухи лунають у Кривому Розі

За уточненими даними, через вечірню атаку на місцевий дачний кооператив пошкоджено три будинки.

Вночі ворог знову бив по Кривому Рогу, є руйнування на об’єкті промислової інфраструктури 01
Вночі ворог знову бив по Кривому Рогу, є руйнування на об’єкті промислової інфраструктури 02
Вночі ворог знову бив по Кривому Рогу, є руйнування на об’єкті промислової інфраструктури 03

На інших територіях Дніпропетровщини - без обстрілів.

Кривий Ріг (1395) обстріл (30389) ракети (4144) дрони (5295)
"За уточненими даними, через вечірню атаку на місцевий дачний кооператив пошкоджено три будинки."
Русня і її "високоточна" зброя ніколи не міняється... Мабуть, то були дачні ділянки офіцерів НАТО.
21.10.2023 10:18 Відповісти
21.10.2023 10:29 Відповісти
Я надіюся на адекватну відповідь, наприклад постелити асфальт чи вкрасти гуманітарку.
21.10.2023 12:31 Відповісти
Запізнилися на років 42...чи скільки там...
21.10.2023 14:09 Відповісти
Москали перебросили в Крым Миг-31 с кинжалами.Адольф Путлерович пригрозил американцам
применить кинжалы по американским авианосцам.Капцапины уверены,что у Украины нет
300-километровых Атакамсов накрыть эти аэродромы.Переданные Украине Атакамсы-160 км.
21.10.2023 15:00 Відповісти
Ну що Квартал 95 якою буде ваша безстрашна та гідна відповідь на рашистські ракети по рідному місту? Лисий, ти на війну збираєшся? Бо як пика від сала трісне можуть вже не івзяти…
21.10.2023 19:45 Відповісти
 
 