Вночі ворог знову бив по Кривому Рогу, є руйнування на об’єкті промислової інфраструктури. ФОТО
Вночі в Кривому Розі знову лунали вибухи. Ворог повторно вдарив по місту.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, туди прилетіли ракети та БпЛА.
"Є руйнування на об'єкті промислової інфраструктури. Сталася пожежа, яку оперативно загасили.
Минулося без загиблих та постраждалих.
За уточненими даними, через вечірню атаку на місцевий дачний кооператив пошкоджено три будинки.
На інших територіях Дніпропетровщини - без обстрілів.
Русня і її "високоточна" зброя ніколи не міняється... Мабуть, то були дачні ділянки офіцерів НАТО.
применить кинжалы по американским авианосцам.Капцапины уверены,что у Украины нет
300-километровых Атакамсов накрыть эти аэродромы.Переданные Украине Атакамсы-160 км.