Рашисти поцілили у житлові квартали населених пунктів Херсонщини, 1 людина загинула, 1 - поранена

Ворожі війська продовжують обстрілювати територію Херсонщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, за минулу добу противник здійснив 57 обстрілів, випустивши 322 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", АГС, танків, авіації та БПЛА.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 1 - дістала поранення", - йдеться у повідомленні.

