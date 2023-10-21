Рашисти поцілили у житлові квартали населених пунктів Херсонщини, 1 людина загинула, 1 - поранена
Ворожі війська продовжують обстрілювати територію Херсонщини.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, за минулу добу противник здійснив 57 обстрілів, випустивши 322 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", АГС, танків, авіації та БПЛА.
"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 1 - дістала поранення", - йдеться у повідомленні.
