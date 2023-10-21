Трампа оштрафували на $5 тисяч за допис у соцмережі та пригрозили ув’язненням за неповагу до суду
Суд Нью-Йорку зобов’язав експрезидента США Дональда Трампа виплатити 5 тисяч доларів за те, що той не дотримався наказу стосовно неприйнятності публічного обговорення співробітників суду.
Цензор.НЕТ
"У п’ятницю суддя у Нью-Йорку оштрафував колишнього президента Дональда Трампа на 5 тис. дол за порушення наказу не говорити про співробітників суду. Його також двічі попередили про можливе ув’язнення", - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що покарання стосувалося заяви Трампа, розміщеної на сайті його передвиборної кампанії та у соціальній мережі Truth, про нібито близькість помічниці судді й одного із сенаторів-демократів. Суд ще два тижні тому зобов’язав Трампа видалити ці пости й утриматися від будь-яких подальших згадок про співробітників суду.
Заяву було видалено із соціальної мережі, але не з передвиборного сайту. Адвокат Трампа пояснив це складністю роботи сайту й перепросив за інцидент.
Утім суддя все одно наклав на експрезидента штраф й пригрозив ув’язненням у разі подальших порушень наказів суду.
"Скажу однозначно: майбутні навмисні чи випадкові порушення наражатимуть порушника на значно більш суворі санкції, які можуть передбачати вищі штрафи, покарання за неповагу до суду й можливе ув’язнення", - заявив суддя Артур Ергорон.
