Трампа оштрафували на $5 тисяч за допис у соцмережі та пригрозили ув’язненням за неповагу до суду

Суд Нью-Йорку зобов’язав експрезидента США Дональда Трампа виплатити 5 тисяч доларів за те, що той не дотримався наказу стосовно неприйнятності публічного обговорення співробітників суду.

"У п’ятницю суддя у Нью-Йорку оштрафував колишнього президента Дональда Трампа на 5 тис. дол за порушення наказу не говорити про співробітників суду. Його також двічі попередили про можливе ув’язнення", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що покарання стосувалося заяви Трампа, розміщеної на сайті його передвиборної кампанії та у соціальній мережі Truth, про нібито близькість помічниці судді й одного із сенаторів-демократів. Суд ще два тижні тому зобов’язав Трампа видалити ці пости й утриматися від будь-яких подальших згадок про співробітників суду.

Заяву було видалено із соціальної мережі, але не з передвиборного сайту. Адвокат Трампа пояснив це складністю роботи сайту й перепросив за інцидент.

Утім суддя все одно наклав на експрезидента штраф й пригрозив ув’язненням у разі подальших порушень наказів суду.

"Скажу однозначно: майбутні навмисні чи випадкові порушення наражатимуть порушника на значно більш суворі санкції, які можуть передбачати вищі штрафи, покарання за неповагу до суду й можливе ув’язнення", - заявив суддя Артур Ергорон.