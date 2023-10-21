УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3818 відвідувачів онлайн
Новини
4 967 42

Трампа оштрафували на $5 тисяч за допис у соцмережі та пригрозили ув’язненням за неповагу до суду

трамп

Суд Нью-Йорку зобов’язав експрезидента США Дональда Трампа виплатити 5 тисяч доларів за те, що той не дотримався наказу стосовно неприйнятності публічного обговорення співробітників суду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У п’ятницю суддя у Нью-Йорку оштрафував колишнього президента Дональда Трампа на 5 тис. дол за порушення наказу не говорити про співробітників суду. Його також двічі попередили про можливе ув’язнення", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що покарання стосувалося заяви Трампа, розміщеної на сайті його передвиборної кампанії та у соціальній мережі Truth, про нібито близькість помічниці судді й одного із сенаторів-демократів. Суд ще два тижні тому зобов’язав Трампа видалити ці пости й утриматися від будь-яких подальших згадок про співробітників суду.

Заяву було видалено із соціальної мережі, але не з передвиборного сайту. Адвокат Трампа пояснив це складністю роботи сайту й перепросив за інцидент.

Також читайте: Трамп дорікнув Ізраїлю й назвав його міністра оборони "придурком", а Хезболлу "дуже розумною"

Утім суддя все одно наклав на експрезидента штраф й пригрозив ув’язненням у разі подальших порушень наказів суду.

"Скажу однозначно: майбутні навмисні чи випадкові порушення наражатимуть порушника на значно більш суворі санкції, які можуть передбачати вищі штрафи, покарання за неповагу до суду й можливе ув’язнення", - заявив суддя Артур Ергорон.

Автор: 

Трамп Дональд (6949) штраф (1912)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
Трампушку ждёт в Ростове Хам. Они точно подружатся- два дегенерата пара.
показати весь коментар
21.10.2023 08:53 Відповісти
+12
Та того , що Трамп "на кухні" може говорить що-завгодно А він виніс свою плітку в публічний простір До того ж зробив це, не як приватна особа - наприклад, почав це триндіть у черзі супермаркета, купуючи собі "Кока-колу", а на передвиборчому сайті А це - "публічна образа судової гілки влади держави через засоби масової інформації"
показати весь коментар
21.10.2023 09:54 Відповісти
+10
А на заборе написано что ты балерина, такой же надёжный источник информации как и сайт Трампа. Щас бы на основе бабских сплетен судить о правосудии в США
показати весь коментар
21.10.2023 08:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Конфлікт інтересів? - ні, нічого не знаємо, "єто другоє", трамп! Трпмп!
показати весь коментар
21.10.2023 08:30 Відповісти
А що, сенатор-демократ дійсно трахає помічницю цього судді? Тоді судді треба було звільнити поміічницю, а не тіпатися. Цікаве правосуддя у США.
показати весь коментар
21.10.2023 08:43 Відповісти
яка різниця хто з ким спить ???
показати весь коментар
21.10.2023 08:47 Відповісти
Тоді чому суддя тіпається за помічницю?
показати весь коментар
21.10.2023 08:58 Відповісти
їдь і виїби корову
показати весь коментар
21.10.2023 09:30 Відповісти
Тобі це звісно зазвичай
показати весь коментар
21.10.2023 11:29 Відповісти
Та того , що Трамп "на кухні" може говорить що-завгодно А він виніс свою плітку в публічний простір До того ж зробив це, не як приватна особа - наприклад, почав це триндіть у черзі супермаркета, купуючи собі "Кока-колу", а на передвиборчому сайті А це - "публічна образа судової гілки влади держави через засоби масової інформації"
показати весь коментар
21.10.2023 09:54 Відповісти
А на заборе написано что ты балерина, такой же надёжный источник информации как и сайт Трампа. Щас бы на основе бабских сплетен судить о правосудии в США
показати весь коментар
21.10.2023 08:50 Відповісти
Про тебе взагалі на забооі з трьох літер слово
показати весь коментар
21.10.2023 09:01 Відповісти
Ти лише це слово і вивчив, бо тебе всі так кличуть
показати весь коментар
21.10.2023 09:29 Відповісти
І хто б це казав?-лідор на літеру п.
показати весь коментар
21.10.2023 11:33 Відповісти
Да хоть с 10, ты снова не понял что слова на заборе не имеют значения
показати весь коментар
21.10.2023 09:38 Відповісти
Не тобі мене повчати
показати весь коментар
21.10.2023 11:47 Відповісти
Трамп брехло
показати весь коментар
21.10.2023 08:58 Відповісти
Не брехло, а х...ло
показати весь коментар
21.10.2023 10:04 Відповісти
А що : "пи*да" помічниці судді - це її "робочий орган", яким вона виконує свої посадові обов"язки? З ким хоче - з тим і трахається! Тут нема ніякого "конфлікту інтересів"
Трампа теж оштрафували не за наявність пальців та язика, якими він їсть, а за те що він язиком "дурь" теліпає та в інтернет її пальцями викладає, як "баба базарна"!
показати весь коментар
21.10.2023 09:43 Відповісти
Трампопон - тампон. Ну, це все. Як у нас дурака вибрали, так i свого часу там.
показати весь коментар
21.10.2023 10:08 Відповісти
Так собі аргумент, чому ж суддя свою дупу рве на захист помічниці? Помічниця заернулася б до суду, як звичайна громадянка, якщо вбачає наклеп. Щось тут мутняк.
показати весь коментар
21.10.2023 11:43 Відповісти
Так і хочеться ВИМАТЮКАТЬСЯ в твою адресу! Трамп написав, що з депутатом спить не "громадянка "Джонсон", а "помічниця судді "Джонсон" ТОбто, він не сказав про неї, як про звичайну громадянку, а вказав що вона - помічниця судді Таким чином, він наніс образу не "приватній особі, а представнику державної судової системи США Тому суддя й захищає не "громадянку "Джонсон", а "помічницю судді "Джонсон"
"Поки люди не винайшли Інтернет - тільки твої близькі знали, що ти - тупий Тепер ти повідомляєш про це всьому світу!"
показати весь коментар
21.10.2023 12:13 Відповісти
Ну усім тут відомо, що ти тут місцевий придурок. Ще цей суддя вписався би за прибиральницю у суді. Якщо ти баран, та нічого не тямиш у американських законах, то чого ти лізеш з своїми дебільними коментами?
показати весь коментар
21.10.2023 19:41 Відповісти
Ну щодо "придурка" - багато хто тут в твоїх оцінках сумніватиметься Скоріше "придурком" назвуть тебе Бо я вивчав "римське право" А воно є основою будь-якої ******** системи права Тому принципи американського законодавства ті самі що й українського А якщо ти в юриспруденції - БАРАН - то хоч не показуй цього так відкрито Бо люди вже сміються з тебе
показати весь коментар
21.10.2023 19:53 Відповісти
Навіть відповідати убогому не хочу
показати весь коментар
21.10.2023 20:45 Відповісти
Як у тебе з логікою? Якщо ти направив мені коментар у відповідь - значить, ти відповів! Неважливо - у якій формі : заперечення, згода зі мною, чи "пустишка" Головне - відповідь Хоч і формальна А формальна вона тому, що тобі сказать нічого! Бо у тебе нема аргументів, щоб мої слова заперечить! Це ще одне підтвердження твого недоумства!
показати весь коментар
21.10.2023 20:54 Відповісти
Трампушку ждёт в Ростове Хам. Они точно подружатся- два дегенерата пара.
показати весь коментар
21.10.2023 08:53 Відповісти
Страуси Трампа! Ховають голови-
В дупу *****...
Та свої ануси виставляють голими-
Заходь, хто хоч - ХАМАС, ХИЗБОЛА...
Такі діла...
показати весь коментар
21.10.2023 10:29 Відповісти
Да посадите уже этого имбецила!
показати весь коментар
21.10.2023 09:33 Відповісти
та посадіть вже бубу
показати весь коментар
21.10.2023 09:35 Відповісти
Буба постоянно лiтае. Його не поймать шоб посадiть...
показати весь коментар
21.10.2023 10:14 Відповісти
ви ж його піймали на відбулавить?
і на посадку спіймаєте - було б бажання...
показати весь коментар
21.10.2023 10:21 Відповісти
всі розуміть трампу $5000 як собаці дзюркнути,,, - але це попередження...
показати весь коментар
21.10.2023 09:34 Відповісти
Ой не скажи, 5к и для Трампа деньги, миллиардеры такие что и за доллар удавятся)
показати весь коментар
21.10.2023 09:40 Відповісти
ви розумієтеся на географії?
так от рижому 5 штук попередження - полюс один.
адвокати за мільони - полюс два...
показати весь коментар
21.10.2023 09:45 Відповісти
Клiент дурки. Причому давно. Там же був нарцисизм у кровi плюс побiчнi ефекти.
показати весь коментар
21.10.2023 09:41 Відповісти
Трамп політичний труп у нього кримінальних справ більше сотні.
показати весь коментар
21.10.2023 09:57 Відповісти
Воно хворе. Все спишуть на дурку.
показати весь коментар
21.10.2023 10:11 Відповісти
Цей політичниій труп випережає Байдена по опитуванням.
показати весь коментар
21.10.2023 11:52 Відповісти
лугандонець 91...
не до тебе, тупий прикацаплений підар, допис був...
показати весь коментар
21.10.2023 10:55 Відповісти
Приклеєний чуб, трампатому, недопоміг.
***** здав і його, як і отих моторол-гіві чи хамас з хезболою!
показати весь коментар
21.10.2023 11:26 Відповісти
Если на тюремной клетке Трампа будет написано "безвинно осужденний" - не верь глазам своим.
показати весь коментар
21.10.2023 11:33 Відповісти
Смотрю на Трампа - вижу Януковоща. Ну прям брат акробат. И роль абсолютно такая же.
показати весь коментар
21.10.2023 15:12 Відповісти
5т$- 2 весільних торта!
показати весь коментар
21.10.2023 15:52 Відповісти
 
 