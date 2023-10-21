Війська РФ ударили із РСЗВ по селу на Харківщині. Під вогнем Вовчанськ та Дворічна

Вчора пізно ввечері, близько 23:15 росіяни з РСЗВ обстріляли с. Липці Харківського району. Попередньо, без постраждалих.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області.

"Внаслідок обстрілу с. Кучерівка Куп'янського району пошкоджено 2 будинки, господарчі споруди. Зазнав поранення та був госпіталізований цивільний чоловік 39 років.

Крім того, під ударами окупантів перебували Вовчанськ, Огірцеве та Гатище Чугуївського району, Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка Куп'янського району та інші населені пункти", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: До 3 років тюрми засудили ухилянта на Харківщині: Він заявив, що не готовий брати зброю до рук

Очільник регіону також інформує, що тривають роботи з розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 12 га території та знешкодили 90 вибухонебезпечних предметів.