Втрати артилерії військ РФ у Запорізькій області вп’ятеро перевищили українські, - WSJ
Завдяки західному озброєнню та винахідливості українських військ Росія у Запорізькій області втратила вп’ятеро більше артилерії, ніж Україна.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Wall Street Journal.
Як зазначає видання, близько 70% бойових втрат ЗСУ є результатом артилерійських ударів окупантів. Тому знищення російської артилерії буквально допомагає рятувати життя захисників.
WSJ наголошує, що Україна має перевагу в точності над артилерією РФ, хоча загарбники все ще мають більшу кількість гармат і артустановок. Знищувати ворожу артилерію допомагає західне озброєння та винахідливість українських військових. Таким чином ЗСУ вдалося здобути паритет, де РФ раніше мала перевагу.
За даними незалежної групи аналітиків WarSpotting, яка відстежує задокументовані втрати техніки з обох сторін, від початку контрнаступу ЗСУ у червні було знищено 177 російських гармат і реактивних систем залпового вогню. У Запорізькій області знищено 92 одиниць артилерійської техніки росіян, тоді як Україна втратила 19 одиниць.
Вони втрачають мотлох,
Ми Людей.
"Людей ще наловлять." Это ж надо быть такой московской *****. Чего у нас только не существует на Украине.
" Ось цими героями і мучениками треба пишатися. Ну що сказати про тих українців які безглуздо загинули у Фінляндії - яке прикре самогубство"
Уже только после этого весь твой остальной срачь не стоит и твоего ломанного рубля. Особенно по поводу финской войны, "руха опору і негідника Кравчука"(ну как же - развалил твою любимую совдепию, да и Пуща какая ни какая...)
WSJ, давай вперед, лобіюй збільшення поставки артилерії для українською армії!!!
Тож навіть якщо дати ЗСУ зараз в 5 разів більше арти, всі запаси будуть тоді вистріляні за декілька місяців. А до кардинальних змін на фронті це, за відсутності інших складових - не призведе.
Ті ж касетні 155мм ********** ЗСУ отримало від США тільки тому, що номенклатура фугасно-осколкових вже істотно скоротилась і інтенданти невдоволено заворушилися. Це не означає, що запаси зменшились бодай на 15%. Але армія влаштована так, що це для них "болюче". Навіть у ЗСУ, знекровлених 3-річним "правлінням" хєрограя та хомчака, виявились запаси достатні, аби витримати повномасштабне вторгнення на протязі принаймні півроку (про це сказав особисто Залужний в одному з інтерв'ю).
Саме тому хоч в них на озброєнні 400+ установок HIMARS та 200+ M270, але при цьому за весь час виробництва ракет для цих установок - ракет GMLRS випущено менше ніж 50000 штук. А цієї кількості, для такої кількості установок, ну, приблизно на ... 10 залпів.
Ну а щодо артилерії...
В США на озброєнні ~1000 гаубиць M777. І ~1000 САУ М109. Запаси снарядів 155мм в США обраховуються одиницями мільйонів. Не ДЕСЯТКАМИ, як у засрашки, а ОДИНИЦЯМИ. Саме тому США тягне снаряди в Україну навіть зі складів в Південній Кореї. 2-4 мільйони снарядів - це навіть менше, ніж потрібно аби стволи тих гаубиць та САУ вийшли з ладу.
Для мене це фактично означає, що вони НІКОЛИ НЕ ЗБИРАЛИСЬ воювати так, як зараз воює Україна. І допомагати Україні зараз для США, в фізичній передачі озброєннь - реально "чутливо". Бо рахунок іде не на одиниці відсотків НАЯВНИХ засобів, а на ДЕСЯТКИ ВІДСОТКІВ (Україна отримала, наприклад, 13% гаубиць М777 зі складу ЗС США). А це - реально чутливо для будь-якої армії.
Оце і є головний "перекіс".
Порахуєте самі, скільки ще може тривати війна?
Що стосується заводів по виробництву ракет та броні - жодного заводу не знищено.
Навпаки, кацапи, не зважаючи на санкції, відкривають нові заводи:
https://glavcom.ua/world/observe/kreml-zakhovav-raketnij-zavod-sered-zhitlovikh-budinkiv-u-moskvi-963298.html