Втрати артилерії військ РФ у Запорізькій області вп’ятеро перевищили українські, - WSJ

Завдяки західному озброєнню та винахідливості українських військ Росія у Запорізькій області втратила вп’ятеро більше артилерії, ніж Україна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Wall Street Journal.

Як зазначає видання, близько 70% бойових втрат ЗСУ є результатом артилерійських ударів окупантів. Тому знищення російської артилерії буквально допомагає рятувати життя захисників.

WSJ наголошує, що Україна має перевагу в точності над артилерією РФ, хоча загарбники все ще мають більшу кількість гармат і артустановок. Знищувати ворожу артилерію допомагає західне озброєння та винахідливість українських військових. Таким чином ЗСУ вдалося здобути паритет, де РФ раніше мала перевагу.

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 292 850 осіб (+790 за добу), 5063 танки, 7017 артсистем, 9612 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

За даними незалежної групи аналітиків WarSpotting, яка відстежує задокументовані втрати техніки з обох сторін, від початку контрнаступу ЗСУ у червні було знищено 177 російських гармат і реактивних систем залпового вогню. У Запорізькій області знищено 92 одиниць артилерійської техніки росіян, тоді як Україна втратила 19 одиниць.

21.10.2023 09:03
ЗСУ ціною життя рятують людей від нелюдів, щоб більше не повторилася Буча
21.10.2023 09:54
Та хоть в 100 разів...
Вони втрачають мотлох,
Ми Людей.
21.10.2023 09:38
є значить що втрачати ще
Пiсля 200 грамiв там втраеться все.
Та хоть в 100 разів...
Вони втрачають мотлох,
Ми Людей.
ЗСУ ціною життя рятують людей від нелюдів, щоб більше не повторилася Буча
Людей ще наловлять.
Що ви пропонуєте у вигляді альтернативного рішення?
85 % відсотків, ті хто за війну др переможного кінця хай ідуть воювати особисто, дуже просто.
А вас влаштує і російський паспорт, після того як (якщо) ви пройдете фільтраційні заходи ФСБ, я так розумію
а ти думаєш, що капітуляція тебе спасе? помиляєшся, тебе все одно вб'ють, але спочатку катуватимуть і тебе, і твою сім'ю. А потім вас усіх вб'ють.
а ти підарок в тилу відсидіти дкмаєш?
Какай тыл Он вообще сидит в кацапии
Є один перевірений спосіб: масове виробництво дронів-камікадзе.
Або масове виробництво ракет на 2000 км
"Людей ще наловлять." Это ж надо быть такой московской *****. Чего у нас только не существует на Украине.
Предлагаешь прекратить сопротивляться, чтобы не терять людей? Или пытаешься доказать, что паритет 5 к 1 в нашу пользу не имеет значения и в этом направлении не нужно работать? Иногда лучше жевать.
Он предлагает переговоры, полную капитуляцию перед кацапией и уничтожение Украины, как таковой в абсолюте - как и еще одна мразь типа
Щось обстрілів не сильно поменшало. Можливо, вони масово використовують хибні цілі, а ми їх "нищимо"
І таке буває. Але в москалів знищувати хибні цілі вдається краще. Бо наші удари по їх арті це контрбатарейка, а макет не стріляє, а їх це ланцети які прилітають по візуалу і цей візуал може бути і макетом.
От якби ще паритет у повітрі...
Повторююсь - втрати менші за 10 млн - русскім пофіг. Вони втратили за пару кіломентрів в Фінляндії уйму людей і шо? - цінність життя там дешевше чим хомячка
А те що Фінляндія понині вільна цивілізована держава, бо втопила тоді кацапів у крові. Решти кацапів хоч і вистачало тоді навіть на другу світову війну, але їх масовий відстріл спрацював. Пофіг не пофіг, а саме тому що рано чи пізно кацапські м'ясні атаки рано чи пізно захлинаються у крові і існує цивілізований світ, а інакше вже б давно як не кацапи так китайці весь світ вже б завоювали. Пофіг не пофіг, а кацапи вже захлинулись у крові на Київщині, Сумщині, Харківщині у минулому році, захлинуться і зараз
Серед тих кацапів були тисячі українців та інших, які теж масово гинули і ставали каліками. І не тому, що йшли на захист "савєсткай атчізни" чи за таварісща сраліна, а тому що туди насильно привезли вмирати. Так що вважаю пагубним і недопустимим сьогодні хаяти тих, хто загинув у фінській війні! Так, фіни молодці, вони дали бій ... нашим дідам, які в тому не винні: всі знають про нереальну репресивну машину совка і в них не було виходу.
Треба не забувати і те, що окрім тих червоноармійців українського походження на території України працював і антикомуністичний рух спротиву, українські націоналісти, які героїчно віддавали життя за звільнення світу від комуністичної зарази. Ось цими героями і мучениками треба пишатися. Ну що сказати про тих українців які безглуздо загинули у Фінляндії - яке прикре самогубство
Так, звичайно, та не забувайте, що рух опору був розвинутим у західній Україні, і практично був достатньо слабким на сході, звідки і забирали чоловіків масово на фінську війну до того як. Я знаю історії, коли вони по дорозі тікали і багато хто з них перебирався в Західну Україну, але коли совки туди прийшли, то вишукували цих людей і багато з них загинули в гулагах. Так що це не просте питання щодо "безглуздого самогубства"! Махіна контролю та знищення людей працювала холоднокровно. Тому не вам судити про безглуздість чи то глуздість тих масових вбивств!
Махіна контролю та знищення людей працювала саме через бездіяльність народу. Якби народ у минулому столітті більш організований, більш активний, то комуняків винесли б з України ще у 1920 роки, як це згдом зробили відважні поляки і іспанці. Махіна контролю працювала і при Януковичі, людей знищували і на Майдані, але у 2014 році народ воз'єднався і вистояв, а у минулому столітті проявив слабкість і за це розплачувався життями у сталінських бійнях і смерть у них була безглуздою, бо знищення комуністичного режиму коштувало б народу набагато менше людськиж життів.
А зараз "махина" засiла в ОП iпрацюe, працюe
Ну так що, зараз будемо аналізувати і хаяти той наш народ в ті часи 100 років тому, коли ви ні найменшого поняття не маєте, що відбувалося? Краще дайте оцінку тим, хто, голосуючи за незалежність у 1991, вибрали нам всім негідника кравчука, від якого все і пішло в тар-тарари! Потім дайти оцінки тим (до речі, теж народу, з яким зараз живите), хто двічі обрав ку-чмо! Я вже не кажу про масове одуріння януковичем і оцими скоморош*їми прибацками, яким аби тільки поржать, пожрать та посрать.
"Так, фіни молодці, вони дали бій ... нашим дідам, які в тому не винні: всі знають про нереальну репресивну машину совка і в них не було виходу" - Ну если твоим дедам ... ... ... . Хорошо сказано

" Ось цими героями і мучениками треба пишатися. Ну що сказати про тих українців які безглуздо загинули у Фінляндії - яке прикре самогубство"

Уже только после этого весь твой остальной срачь не стоит и твоего ломанного рубля. Особенно по поводу финской войны, "руха опору і негідника Кравчука"(ну как же - развалил твою любимую совдепию, да и Пуща какая ни какая...)
Злиняй в сраку!
Резникова нет, но "дело" его живёт! У Лехи потери при контрнаступi у ВСУ в 7-9 раз меньше, чем у обороняющихся россиян!!!. Пипл схавает
потрібно ТЕРМІНОВО збільшити кількість артилерії в Україні в П'ЯТЬ РАЗ!!!
WSJ, давай вперед, лобіюй збільшення поставки артилерії для українською армії!!!
Це не призведе на поточний час до суттєвого покращення ситуації. Річ у тім, що запаси набоїв/снарядів - не нескінчені. ЄС та США вийдуть на виробництво снарядів БІЛЬШЕ, ніж поточні витрати ЗСУ - тільки в кінці 2024 роцу, або навіть у 2025 році, приблизно.

Тож навіть якщо дати ЗСУ зараз в 5 разів більше арти, всі запаси будуть тоді вистріляні за декілька місяців. А до кардинальних змін на фронті це, за відсутності інших складових - не призведе.

Ті ж касетні 155мм ********** ЗСУ отримало від США тільки тому, що номенклатура фугасно-осколкових вже істотно скоротилась і інтенданти невдоволено заворушилися. Це не означає, що запаси зменшились бодай на 15%. Але армія влаштована так, що це для них "болюче". Навіть у ЗСУ, знекровлених 3-річним "правлінням" хєрограя та хомчака, виявились запаси достатні, аби витримати повномасштабне вторгнення на протязі принаймні півроку (про це сказав особисто Залужний в одному з інтерв'ю).
Причиною цього є аномальний перекіс в бік артилерії при повній відсутності західної авіації. Самі натівці так не воюють.
Головна засада американської доктрини застосування збройних сил США - досягнення беззаперечного панування в повітрі.

Саме тому хоч в них на озброєнні 400+ установок HIMARS та 200+ M270, але при цьому за весь час виробництва ракет для цих установок - ракет GMLRS випущено менше ніж 50000 штук. А цієї кількості, для такої кількості установок, ну, приблизно на ... 10 залпів.

Ну а щодо артилерії...

В США на озброєнні ~1000 гаубиць M777. І ~1000 САУ М109. Запаси снарядів 155мм в США обраховуються одиницями мільйонів. Не ДЕСЯТКАМИ, як у засрашки, а ОДИНИЦЯМИ. Саме тому США тягне снаряди в Україну навіть зі складів в Південній Кореї. 2-4 мільйони снарядів - це навіть менше, ніж потрібно аби стволи тих гаубиць та САУ вийшли з ладу.

Для мене це фактично означає, що вони НІКОЛИ НЕ ЗБИРАЛИСЬ воювати так, як зараз воює Україна. І допомагати Україні зараз для США, в фізичній передачі озброєннь - реально "чутливо". Бо рахунок іде не на одиниці відсотків НАЯВНИХ засобів, а на ДЕСЯТКИ ВІДСОТКІВ (Україна отримала, наприклад, 13% гаубиць М777 зі складу ЗС США). А це - реально чутливо для будь-якої армії.

Оце і є головний "перекіс".
Если так будет продолжаться-скоро у капцапов будет дефицит чмобиков и перерасход жмуриков.
У кацапів мобресурсу щонайменше 20 млн. За півтора роки війни ми навіть 1 млн не знищили...
Порахуєте самі, скільки ще може тривати війна?
Що стосується заводів по виробництву ракет та броні - жодного заводу не знищено.
Навпаки, кацапи, не зважаючи на санкції, відкривають нові заводи:
https://glavcom.ua/world/observe/kreml-zakhovav-raketnij-zavod-sered-zhitlovikh-budinkiv-u-moskvi-963298.html
судячи із тексту, видно готують виправдання здачі Авдіївки.
