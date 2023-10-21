Втрати артилерії військ РФ у Запорізькій області вп’ятеро перевищили українські, - WSJ

Завдяки західному озброєнню та винахідливості українських військ Росія у Запорізькій області втратила вп’ятеро більше артилерії, ніж Україна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Wall Street Journal.

Як зазначає видання, близько 70% бойових втрат ЗСУ є результатом артилерійських ударів окупантів. Тому знищення російської артилерії буквально допомагає рятувати життя захисників.

WSJ наголошує, що Україна має перевагу в точності над артилерією РФ, хоча загарбники все ще мають більшу кількість гармат і артустановок. Знищувати ворожу артилерію допомагає західне озброєння та винахідливість українських військових. Таким чином ЗСУ вдалося здобути паритет, де РФ раніше мала перевагу.

За даними незалежної групи аналітиків WarSpotting, яка відстежує задокументовані втрати техніки з обох сторін, від початку контрнаступу ЗСУ у червні було знищено 177 російських гармат і реактивних систем залпового вогню. У Запорізькій області знищено 92 одиниць артилерійської техніки росіян, тоді як Україна втратила 19 одиниць.