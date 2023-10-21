УКР
Новини
Ворог обстріляв берегову лінію Очакова та завдав ракетного удару по Вознесенському району Миколаївщини

ракета

Ворог продовжує обстрілювати територію Миколаївської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, вчора, 20 жовтня, о 12:40 артилерійські ворожі обстріли фіксувалися по береговій лінії м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає.

Також вночі, 21 жовтня, о 02:58 ворог завдав ракетного удару за межами населеного пункту у Вознесенському районі. Постраждалих немає. Детальна інформація уточнюється.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти обстріляли Очаків та акваторію громади

Миколаївська область (2349) обстріл (30389) Очаків (210)
