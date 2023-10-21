Вночі противник застосував складну тактику дуже мішаних атак, вперше фіксувався одночасний пуск крилатих ракет та КАБів, - ОК "Південь"
У ніч на 21 жовтня під час обстрілу України війська РФ використали "складну тактику дуже мішаних атак". Зокрема, вперше фіксувався одночасний пуск крилатих ракет та КАБів.
Про це заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк під час телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За словами Гуменюк, одночасний пуск крилатих ракет і авіабомб українські військові раніше не спостерігали. Наразі спостерігається активізація тактичної авіації, застосування ракетних комплексів наземного базування і пуски ракет разом з КАБами.
"Це однозначно намагання ворогом завдати ракетного удару максимально ефективно для себе, оскільки знають, що по КАБах працювати ми не можемо", - констатувала вона.
Зокрема, за даними спікера, в тому числі, цієї ночі була застосована складна тактика дуже мішаних атак - практично одночасно спрямовувались з тактичної авіації і керовані авіабомби по фронтових територіях і крилаті ракети типу Х-59 по подальших територіях другого ешелону підготовки, наприклад Кривий Ріг, Миколаївська область і застосовувались ударні беспілотники.
"Фактично все було одночасно і скеровано на виснаження протиповітряної оборони і з максимальним досягненням результату", - додала Гуменюк, зазначивши, що основний акцент ворог переніс, очевидно, в повітря.
Раніше у Генштабі повідомили, що вночі російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. За даними ОВА, ворог бив по Кривому Рогу, є руйнування на об’єкті промислової інфраструктури. Також зафіксовано ракетний удар по Вознесенському району Миколаївщини.
Маємо столицю України, де знаходяться вищі органи державної влади, допоміжні підрозділи. Хоч це і зе-гниди і казнокради різних мастей, проте на жаль, це офіційна влада. Відповідно, масованість і частота атак далекобійною зброєю рашистів на столицю є вищою, ніж деінде. Не стільки з бажання вбити Клована і дЄрьмака (обоє є зручними для кремля), скільки з сакральної точки зору (Київ - історична столиця Русі), та з психологічної (нічні сирени, вибухи тиснуть на психіку киян). Керовані авіабомби не відносяться до далекобійної зброї. Згадайте травень 2023 року, коли протягом тижня щоночі на Кив перло по 30 і більше шахедів. Тому й щільність та ешелонованість ППО навколо Києва найвища. Кожна дія породжує протидію. Це аксіома. Чи ви думаєте, що концентрація сил і засобів ППО навколо Берліна, чи скажімо, Вашингтона (з огляду на теракти 11 вересня) нижча, ніж на периферії цих країн?
Чи, по-вашому, прості кияни, жителі умовної Русанівки, Борщагівки, Оболоні, заслуговують на смерть, і їх не потрібно захищати від атак з повітря? Чи розрахунки комплексу Петріот, що стоять навколо Києва, прораховують, куди має прилетіти ракета, і такі : "а, фігня, ця впаде далеко від Верховної ради, цю збивати не будемо".
https://glavcom.ua/world/observe/kreml-zakhovav-raketnij-zavod-sered-zhitlovikh-budinkiv-u-moskvi-963298.html
Що там санкції, допомагають?
Головні 3 питання: хто прийме на себе політичну відповідальність за комплекс підготовки до цих терактів, Клован-малорос і зє-шобла?. Чим це робити? Західною зброєю короткого і середнього радіусу дії, надану з умовою не наносити удари по рашці? І, нарешиі, третє: як приховати замовника і виконавців цих терактів від глибоко-стурбованих західних партнерів? Реакція на такі дії від міжнародної спільноти може бути неочікувана: впаяють санкції, не згірш як для Ірану і Пн.Кореї, оголосять про геноцид рашистів.