Вночі противник застосував складну тактику дуже мішаних атак, вперше фіксувався одночасний пуск крилатих ракет та КАБів, - ОК "Південь"

ракета,зрк

У ніч на 21 жовтня під час обстрілу України війська РФ використали "складну тактику дуже мішаних атак". Зокрема, вперше фіксувався одночасний пуск крилатих ракет та КАБів.

Про це заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк під час телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами Гуменюк, одночасний пуск крилатих ракет і авіабомб українські військові раніше не спостерігали. Наразі спостерігається активізація тактичної авіації, застосування ракетних комплексів наземного базування і пуски ракет разом з КАБами.

"Це однозначно намагання ворогом завдати ракетного удару максимально ефективно для себе, оскільки знають, що по КАБах працювати ми не можемо", - констатувала вона.

Зокрема, за даними спікера, в тому числі, цієї ночі була застосована складна тактика дуже мішаних атак - практично одночасно спрямовувались з тактичної авіації і керовані авіабомби по фронтових територіях і крилаті ракети типу Х-59 по подальших територіях другого ешелону підготовки, наприклад Кривий Ріг, Миколаївська область і застосовувались ударні беспілотники.

Також читайте: Заява Путіна про патрулювання Чорного моря літаками з "Кинджалами" - це звичайна інформаційна маніпуляція, - ОК "Південь"

"Фактично все було одночасно і скеровано на виснаження протиповітряної оборони і з максимальним досягненням результату", - додала Гуменюк, зазначивши, що основний акцент ворог переніс, очевидно, в повітря.

Раніше у Генштабі повідомили, що вночі російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. За даними ОВА, ворог бив по Кривому Рогу, є руйнування на об’єкті промислової інфраструктури. Також зафіксовано ракетний удар по Вознесенському району Миколаївщини.

обстріл (30389) ракети (4144) Гуменюк Наталія (804)
+8
Мразота кацапська біситься як перед погибеллю.Що тільки не придумує,все без толку
показати весь коментар
21.10.2023 09:19 Відповісти
+8
Тупорила "німецька" курка, яка весь час закликає до бомбардування столиці України - тобі ще не набридло обсиратися? Піди у Сил захисту попитай, чи вони бажають, щоб їх діти і жінки в тилу були в безпеці, чи хочуть, щоб мразійські ракети їх перемісили в тонку червону лінію. Курвище тупе! А головне - само сидить в безпеці, аел вистачає нахабства *********...
показати весь коментар
21.10.2023 09:45 Відповісти
+5
Відповідати треба асиметрично. Дзеркальні відповіді - шлях до поразки, бо ти завжди будеш на крок позаду ворога.
показати весь коментар
21.10.2023 09:54 Відповісти
Вона дійсно курка на дармових євро від Німців,зображує там із себе нещасну біженку,раніше тут постійно смерділа під ніком Валентина Саюн..
показати весь коментар
21.10.2023 10:12 Відповісти
Дулю вам, а не координати розташування ППО
показати весь коментар
21.10.2023 09:52 Відповісти
Питання захищеності Києва від рашистських ударів з повітря не можна розглядати однобоко, як це робить пані.

Маємо столицю України, де знаходяться вищі органи державної влади, допоміжні підрозділи. Хоч це і зе-гниди і казнокради різних мастей, проте на жаль, це офіційна влада. Відповідно, масованість і частота атак далекобійною зброєю рашистів на столицю є вищою, ніж деінде. Не стільки з бажання вбити Клована і дЄрьмака (обоє є зручними для кремля), скільки з сакральної точки зору (Київ - історична столиця Русі), та з психологічної (нічні сирени, вибухи тиснуть на психіку киян). Керовані авіабомби не відносяться до далекобійної зброї. Згадайте травень 2023 року, коли протягом тижня щоночі на Кив перло по 30 і більше шахедів. Тому й щільність та ешелонованість ППО навколо Києва найвища. Кожна дія породжує протидію. Це аксіома. Чи ви думаєте, що концентрація сил і засобів ППО навколо Берліна, чи скажімо, Вашингтона (з огляду на теракти 11 вересня) нижча, ніж на периферії цих країн?
Чи, по-вашому, прості кияни, жителі умовної Русанівки, Борщагівки, Оболоні, заслуговують на смерть, і їх не потрібно захищати від атак з повітря? Чи розрахунки комплексу Петріот, що стоять навколо Києва, прораховують, куди має прилетіти ракета, і такі : "а, фігня, ця впаде далеко від Верховної ради, цю збивати не будемо".
показати весь коментар
21.10.2023 10:06 Відповісти
та їй пофіг. вона здриснула в Німеччину і звідти розмірковує,що робити Україні
показати весь коментар
21.10.2023 10:14 Відповісти
Я навіть читати посто не буду, перші слова, бо Попко підтвердив,що усе ППО в столиці. Досить пустих слів на фоні розбитих міст України. Довідка, я житель Євросоюзу і не маю відношення до ваших біженців. А ось до налогів на захист усього населення України, то це так
показати весь коментар
21.10.2023 13:27 Відповісти
Тобто подумати головою для вас - це боляче і некомфортно.
показати весь коментар
21.10.2023 13:44 Відповісти
Цілий полковник, а по суті - порожнє місце ця гуменюк.
показати весь коментар
21.10.2023 09:23 Відповісти
Коли палець вказує на місяць - собака буде завжди брехати на палець. Вона не здогадається подивитись на місяць.
показати весь коментар
21.10.2023 09:57 Відповісти
А тим часом кацапи побудували ще один ракетний завод:
https://glavcom.ua/world/observe/kreml-zakhovav-raketnij-zavod-sered-zhitlovikh-budinkiv-u-moskvi-963298.html

Що там санкції, допомагають?
показати весь коментар
21.10.2023 09:25 Відповісти
За 8 з половиною місяців.
показати весь коментар
21.10.2023 09:33 Відповісти
Отже?Вчитися і відповідати дзеркально по можливості.
показати весь коментар
21.10.2023 09:32 Відповісти
Це все вірно. Нічого не буде таким корисним для середньостатистичного монголо-кассаба в ******, як теракт з масовими жертвами серед цивільного населення. Хоч з використанням хімічної зброї, хоч біологічної. Хоч в пологовому будинку, хоч дит.садку, лікарні чи школі. Чим більше орків (від малого до старого) здохне, тим менш їх нащадків посуне до нас, захоалювпти території, вбивати і знищувати все живе і неживе, збудоване нами.

Головні 3 питання: хто прийме на себе політичну відповідальність за комплекс підготовки до цих терактів, Клован-малорос і зє-шобла?. Чим це робити? Західною зброєю короткого і середнього радіусу дії, надану з умовою не наносити удари по рашці? І, нарешиі, третє: як приховати замовника і виконавців цих терактів від глибоко-стурбованих західних партнерів? Реакція на такі дії від міжнародної спільноти може бути неочікувана: впаяють санкції, не згірш як для Ірану і Пн.Кореї, оголосять про геноцид рашистів.
показати весь коментар
21.10.2023 10:16 Відповісти
Я мав на увазі дзеркально не як копію дію москалів,а як дзеркально,тобто креативніше.
показати весь коментар
21.10.2023 11:08 Відповісти
Щось не зрозуміло...Так це ми здійснюємо розрекламований наступ чи вже Рашка?
показати весь коментар
21.10.2023 10:15 Відповісти
Ти це собі уявляєш як в шахах - по черзі всі ходять, чи що?
показати весь коментар
21.10.2023 10:32 Відповісти
Як казали по земарафону - рюські чмобіки такі недолугі. І як же це в них вийшло ось так вирішити складну систему запусків. Оці оцінки ворога на марафоні призводять до великих втрат як серед військових так і серед цівільних - і жодна **** з тих експертів та журнашлюх не несе відповідальності за ці злочини - земарафон не підсуден.
показати весь коментар
21.10.2023 14:51 Відповісти
 
 