Вночі противник застосував складну тактику дуже мішаних атак, вперше фіксувався одночасний пуск крилатих ракет та КАБів, - ОК "Південь"

У ніч на 21 жовтня під час обстрілу України війська РФ використали "складну тактику дуже мішаних атак". Зокрема, вперше фіксувався одночасний пуск крилатих ракет та КАБів.

Про це заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк під час телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами Гуменюк, одночасний пуск крилатих ракет і авіабомб українські військові раніше не спостерігали. Наразі спостерігається активізація тактичної авіації, застосування ракетних комплексів наземного базування і пуски ракет разом з КАБами.

"Це однозначно намагання ворогом завдати ракетного удару максимально ефективно для себе, оскільки знають, що по КАБах працювати ми не можемо", - констатувала вона.

Зокрема, за даними спікера, в тому числі, цієї ночі була застосована складна тактика дуже мішаних атак - практично одночасно спрямовувались з тактичної авіації і керовані авіабомби по фронтових територіях і крилаті ракети типу Х-59 по подальших територіях другого ешелону підготовки, наприклад Кривий Ріг, Миколаївська область і застосовувались ударні беспілотники.

"Фактично все було одночасно і скеровано на виснаження протиповітряної оборони і з максимальним досягненням результату", - додала Гуменюк, зазначивши, що основний акцент ворог переніс, очевидно, в повітря.

Раніше у Генштабі повідомили, що вночі російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. За даними ОВА, ворог бив по Кривому Рогу, є руйнування на об’єкті промислової інфраструктури. Також зафіксовано ракетний удар по Вознесенському району Миколаївщини.