Упродовж доби росіяни завдали 106 ударів по 20 населених пунктах Запоріжжя

Військовослужбовці РФ завдали 106 ударів по Запорізькій області, постраждали 20 населених пунктів.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, по території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Малої Токмачки, Чарівного, Новоданилівки, Малинівки, Білогір'я, Левадного, Полтавки, Щербаків, П'ятихаток та інших міст і сіл на лінії вогню прийшлося 88 артобстрілів.

Крім того, ворог здійснив ракетний удар по Любицькому, 13 БПЛА-атак по Гуляйполю, Левадному, Роботиному, Чарівному, Малинівці, Новодарівці, Кам'янському та П'ятихаткам, 3 РСЗВ-обстріли Роботиного, а також вгатив авіаційним снарядом по Оріхову.

"Надійшло 20 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих", - додав Малашко.

Там уже нет населенных пунктов. Населения нет. В Роботино зашли, флаг негде было поставить, все разрушено.
21.10.2023 11:12 Відповісти
21.10.2023 11:25 Відповісти
21.10.2023 14:35 Відповісти
 
 