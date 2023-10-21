На окупованих територіях Херсонщини існує високий ризик проведення росіянами масштабної мобілізації, - облрада
Ризики того, що на окупованих територіях Херсонської області росіяни проведуть масштабну мобілізацію, зараз доволі високі.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на брифінгу заявив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.
"Ризики того, що буде масштабна мобілізація, - вони зараз доволі високі", - сказав Соболевський.
За його словами, вже зараз є випадки, коли на окупованій території місцеві мешканці приходять до фейкового російського військкомату для того, щоб стати на облік (зокрема, це вимагають під час працевлаштування), і отримують повістку про медичний огляд з подальшою мобілізацією.
Впевнені чи рахуєте тільки тих хто пише коментарі ? Дивимось просто зараз під новинами, скільки читачів їх прочитали - "Видовищна детонація боєкомплекту ворожої ТОС 1-А "Сонцепьок" після атаки українського дрона." - 28529. "Окупанти дивуються роботі українського дрона для дистанційного мінування" - 18378. Ось ця тема, якій трохи більше години - 1026.
Декілька сотень українських гоблінів винесуть уперед ногами на наступних виборах-кого з влади, а кого і-за грати. А от декілька сотень тисяч озброєних кацапських орків можуть знищити усю Україну через небажання "пересічних українців" воювати за свою Батьківшину.
у мешканців Криму уже третя "батьківщина", совок,Україна, тепер россія і весь час вони повинні були захищати ті батьківщини своїм життям, а тільки ті хто при владі, ні їх діти не йдуть захищати
ах да у них є гроші і вони виїхали закордон, а для простих людей зробили концлагерь
Заводи,фабрики, банки в Україні приватні, та й та ж влада теж приватна і війна іде за владу в Україні, а раби потрібні любій владі
Саме на таких совків ***** і розраховує.
"Встановлено понад 3 тисячі випадків не підтвердження її надходження у військові частини", - уточнюють у Держмитслужбі. Митники уточнюють, що направили 387 повідомлень про протиправну діяльність, яка містить ознаки злочину.
Україна, не Ізраїль, покищо.