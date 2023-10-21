На окупованих територіях Херсонщини існує високий ризик проведення росіянами масштабної мобілізації, - облрада

Ризики того, що на окупованих територіях Херсонської області росіяни проведуть масштабну мобілізацію, зараз доволі високі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на брифінгу заявив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

"Ризики того, що буде масштабна мобілізація, - вони зараз доволі високі", - сказав Соболевський.

За його словами, вже зараз є випадки, коли на окупованій території місцеві мешканці приходять до фейкового російського військкомату для того, щоб стати на облік (зокрема, це вимагають під час працевлаштування), і отримують повістку про медичний огляд з подальшою мобілізацією.

