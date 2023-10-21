УКР
Байден не закликав Ізраїль відкласти наземну операцію у Секторі Гази, - представник Білого дому Лаболт

Білий дім спростував інформацію ЗМІ про те, що президент США Джо Байден нібито закликав Ізраїль відкласти наземну операцію у Секторі Гази.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Як зазначається, напередодні Байден підіймався сходами на борт літака Air Force One, у цей момент один з репортерів вигукнув запитання, перекрикуючи звук двигунів літака. Американський лідер зупинився і сказав: "Так". Після цього Байден зайшов у літак. ЗМІ своєю чергою повідомили, що Байден нібито підтвердив, що США закликають Ізраїль відкласти наземну операцію у Газі на тлі того, що ХАМАС звільнив з полону двох заручниць.

Як згодом пояснив представник Білого дому Бен Лаболт, Байден не почув запитання журналіста, який запитав, чи повинен Ізраїль відкласти потенційне наземне вторгнення в Сектор Газа.

"Президент був далеко. Він не почув питання повністю. Питання звучало так: "Чи хотіли б ви, щоб було звільнено більше заручників?". Більше він нічого не коментував", - сказав він.

Сектор Газа - не в Палестині!
Русню з Іраном треба вразити-
Це все мутять ***** з аятолами-заразами-
Ім треба (і по заслугам) - встромити ніж в спину...
21.10.2023 10:17 Відповісти
Питання звучало так: "Чи хотіли б ви, щоб було звільнено більше заручників?". Джерело: \\\\\\\\\\\

Я думаю шо це так само як Зелю запитати - чи любиш ти папу Сашу і чи хочеш дати йому стипендію, хоча сам мультимільйонер і чи зневажаєш ти "муд.рий наріт"?

Крім слова "да" - абсолютно нелогічно чекати іншої відповіді.

Чи може Байден мав сказати - Ах оставьтє, я ні хачю освобождєнія етіх ліц і тулавіщь

??може переклад тупий, бо такого "жруналіста" треба гнати пінками під зід!
21.10.2023 10:27 Відповісти
Похмелилося?
Тільки но 10 год. 27 хв., а ти вже в "строю". Цікаво за тобою спостерігати, коли ти з п'яних очей чи з бодуна хейтиш все і вся ,аби тільки підняти самооцінку в своїх очах. Ну прямо, як цуцик "відмічаєшся" під кожним кущиком.
21.10.2023 10:38 Відповісти
ти точно не парєнь Напівтеплого Яріка? бо шо одне шо друге - ганяєтесь за мною і обвинувачуєте, хоча вам до прокурорів як корові до до театру.
з геями не спілкуюсь. ах, тоді виходить шо я "фошіст" і як там у вас - "хомофоп" шолі?

смішно коли дурачки самі щось стверджують, а потім свою ж думку розвивають. Скоро у вас получиться шо я - Татаров.
21.10.2023 10:46 Відповісти
21.10.2023 11:13 Відповісти
Якщо не можно наземну операцію, можна підземну. Розхерячити всі тунелі, в яких зосереджено і озброєння, і його виробництво, і більшість терористів.
21.10.2023 12:19 Відповісти
Обов"язково буде наземна операція,обов"язково буде знищений ХАМАЗ,обов"язково буде призначений (чи навіть обраний) лояльний до Їзраєлю уряд з числа палестинців,обов"язково почнеться багаторічна робота по перевихованню уцілілих палестинців у добропорядних ізраїльтян.Досвід - є.Все то прокатано в Росіі ще починаючи з 1917-го року...
21.10.2023 12:41 Відповісти
 
 