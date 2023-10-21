Байден не закликав Ізраїль відкласти наземну операцію у Секторі Гази, - представник Білого дому Лаболт

Білий дім спростував інформацію ЗМІ про те, що президент США Джо Байден нібито закликав Ізраїль відкласти наземну операцію у Секторі Гази.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Як зазначається, напередодні Байден підіймався сходами на борт літака Air Force One, у цей момент один з репортерів вигукнув запитання, перекрикуючи звук двигунів літака. Американський лідер зупинився і сказав: "Так". Після цього Байден зайшов у літак. ЗМІ своєю чергою повідомили, що Байден нібито підтвердив, що США закликають Ізраїль відкласти наземну операцію у Газі на тлі того, що ХАМАС звільнив з полону двох заручниць.

Як згодом пояснив представник Білого дому Бен Лаболт, Байден не почув запитання журналіста, який запитав, чи повинен Ізраїль відкласти потенційне наземне вторгнення в Сектор Газа.

"Президент був далеко. Він не почув питання повністю. Питання звучало так: "Чи хотіли б ви, щоб було звільнено більше заручників?". Більше він нічого не коментував", - сказав він.