Заяву Путіна про "Кинджали" над Чорним морем можна розцінювати як спробу показати військову міць РФ, - британська розвідка

Заяву президента РФ Володимира Путіна про патрулювання Чорного моря носіями гіперзвукових ракет "Кинджал" можна розцінювати як спробу показати російську військову міць.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це йдеться в суботньому огляді розвідувального співтовариства Міністерства оборони Великої Британії.

Так, Путін під час візиту до Китаю 18 жовтня оголосив, що Росія почне патрулювання винищувачів у східній частині Чорного моря з використанням літаків МіГ-31І, озброєних балістичними ракетами повітряного базування Х-47М2 "Кинджал".

Тоді російський президент посилався на посилення морської присутності США у східному Середземномор'ї за рахунок суден із системами озброєнь з оголошеною дальністю дії до 2000 кілометрів.

"Ця заява відповідає типовій російській риториці, спрямованій на внутрішню аудиторію, яка називає Захід агресором, а дії Росії представляє як необхідні для захисту держави", – зазначається в огляді.

Британська розвідка зауважує, що Путін окремо наголосив на наявності у МіГ-31 "Кинджалів" та їхніх декларованих можливостей.

Це "майже напевно" було зроблено як "стратегічне послання", аби показати, що Росія й далі може виробляти та експлуатувати нову зброю попри війну проти України. Водночас "Кинджали" ще фактично перебувають на стадії експлуатаційних випробувань, а їхня ефективність в Україні досі була низькою.

"На папері він ("Кинджал". – Ред.) залишається дуже потужним, здатним досягти гіперзвукових швидкостей і уникати сучасних систем протиповітряної оборони, хоча майже напевно потребує значного вдосконалення в тому, як Росія використовує його для реалізації цього потенціалу", – підсумовують у британській розвідці.

