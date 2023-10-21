УКР
Заяву Путіна про "Кинджали" над Чорним морем можна розцінювати як спробу показати військову міць РФ, - британська розвідка

Заяву президента РФ Володимира Путіна про патрулювання Чорного моря носіями гіперзвукових ракет "Кинджал" можна розцінювати як спробу показати російську військову міць.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це йдеться в суботньому огляді розвідувального співтовариства Міністерства оборони Великої Британії.

Так, Путін під час візиту до Китаю 18 жовтня оголосив, що Росія почне патрулювання винищувачів у східній частині Чорного моря з використанням літаків МіГ-31І, озброєних балістичними ракетами повітряного базування Х-47М2 "Кинджал".

Тоді російський президент посилався на посилення морської присутності США у східному Середземномор'ї за рахунок суден із системами озброєнь з оголошеною дальністю дії до 2000 кілометрів.

Також читайте: Літаки з "Кинджалами" патрулюватимуть Чорне море на постійній основі, - Путін

"Ця заява відповідає типовій російській риториці, спрямованій на внутрішню аудиторію, яка називає Захід агресором, а дії Росії представляє як необхідні для захисту держави", – зазначається в огляді.

Британська розвідка зауважує, що Путін окремо наголосив на наявності у МіГ-31 "Кинджалів" та їхніх декларованих можливостей.

Це "майже напевно" було зроблено як "стратегічне послання", аби показати, що Росія й далі може виробляти та експлуатувати нову зброю попри війну проти України. Водночас "Кинджали" ще фактично перебувають на стадії експлуатаційних випробувань, а їхня ефективність в Україні досі була низькою.

"На папері він ("Кинджал". – Ред.) залишається дуже потужним, здатним досягти гіперзвукових швидкостей і уникати сучасних систем протиповітряної оборони, хоча майже напевно потребує значного вдосконалення в тому, як Росія використовує його для реалізації цього потенціалу", – підсумовують у британській розвідці.

Також читайте: "Кинджали" над Чорним морем можуть бути страшилкою РФ для НАТО, - Повітряні сили

100 відсотково...достатньо одного збитого...як приклад ,коли турецькі пвс збили одного,)(уйло всрався.
21.10.2023 10:47 Відповісти
)(уйло хоче показати,що йому НАТО похер.А НАТО треба завалити парочку цих іржавих літаючих корит,щоб показати,хто тут справжній господар.
Але ж...ескалація...
21.10.2023 10:42 Відповісти
Истребитель с баллистической ракетой патрулирующий море - это же чисто бред.
21.10.2023 10:49 Відповісти
***** из последних сил демонстрирует свои мощщщи
21.10.2023 10:25 Відповісти
да-ета как імпатєнт гразіт всєх ізнасілавать прічьом па нєскалька раз...
21.10.2023 10:29 Відповісти
21.10.2023 10:32 Відповісти
Мощь пуйла - то його валіза з лайном, смердить і знудить не одну людину. Можливо я чогось не розумію, але як пуйло і його півні із літаків будуть бити "кінджалами" гумові човіни спецназу, чи маленькі катери? Вони навіть не поцілять в сухогруз, який буде рухатися, але для недоімперців московії це звучить грордо.
21.10.2023 10:41 Відповісти
Ху@ло психічно - хворе одоробало і хвороба з кожним днем прогресує ,
тому воно намагається показати всьому світу , що воно ще на щось
здатний ,
а насправді воно знаходиться на фінішній прямій до свого краху 😠
21.10.2023 10:35 Відповісти
Не сціть, англюки. Так, доведеться їх збивати. Треба менше займатися райдугою та задкуванням перед дикунами, а більше боротьбою з рашизмом.
21.10.2023 10:43 Відповісти
Іскандери вже не сміються...таке саме і з Кинжалами...)(уйло не міць показує а страх...Коли вже це,дійде до тих грьобаних політиканів.
21.10.2023 10:43 Відповісти
там не написано "море"..

втім,патрулювання "кинджалами" -це маячня апріорі.. )

Не потягне рашка ніяким чином війну проти НАТІВСЬКОГО ВМФ.
21.10.2023 13:03 Відповісти
Коли нічого іншого немає лякає тим що є.
21.10.2023 17:08 Відповісти
А російські конструктори "Кинжалов" зараз патрулюють від тюремного вікна до параші десь на кацапській зоні... Бо "Кинжал" то не "вундерваффе", а "вундервафля".
21.10.2023 11:02 Відповісти
Дайте нашим пілотам F-16 і кацапські літуни будуть сидіти по своїх ''саваслєйках'' і носа підняти боятимуться.
21.10.2023 11:07 Відповісти
Прокукарікав пєтух аж з китаю , видно сі нагодував х@йла кашкою - небояшкою .🐓
21.10.2023 11:18 Відповісти
Хочуть показати?
Ато ми голу сраку небачили...
21.10.2023 11:37 Відповісти
 
 