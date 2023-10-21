Сьогодні має запрацювати пункт пропуску "Рафах" між Газою і Єгиптом, - посольство США в Ізраїлі

Прикордонний пункт "Рафах" між Газою та Єгиптом відкриється в суботу, 21 жовтня, о 10:00 за місцевим часом.

Про це повідомило посольство США в Ізраїлі, інформує Цензор.НЕТ.

У американському посольстві також зазначили, що наразі не володіють інформацією, як довго він залишатиметься відкритим для виїзду з Гази іноземних громадян.

Американські дипломати очікують, що багато людей намагатимуться перетнути кордон у разі його відкриття. Посольство попереджає громадян США, які намагатимуться в'їхати до Єгипту, що слід очікувати "потенційно хаотичного і безладного середовища по обидва боки кордону".

"Ситуація залишається динамічною і мінливою, а безпекове середовище - непередбачуваним. Ви повинні оцінити свою особисту безпеку, перш ніж вирішити рухатися до кордону або намагатися перетнути його", - йдеться у повідомленні.