УКР
Сьогодні має запрацювати пункт пропуску "Рафах" між Газою і Єгиптом, - посольство США в Ізраїлі

Прикордонний пункт "Рафах" між Газою та Єгиптом відкриється в суботу, 21 жовтня, о 10:00 за місцевим часом.

Про це повідомило посольство США в Ізраїлі, інформує Цензор.НЕТ.

У американському посольстві також зазначили, що наразі не володіють інформацією, як довго він залишатиметься відкритим для виїзду з Гази іноземних громадян.

Американські дипломати очікують, що багато людей намагатимуться перетнути кордон у разі його відкриття. Посольство попереджає громадян США, які намагатимуться в'їхати до Єгипту, що слід очікувати "потенційно хаотичного і безладного середовища по обидва боки кордону".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після ліквідації ХАМАС у Газі буде новий режим безпеки, - міністр оборони Ізраїлю Галлант

"Ситуація залишається динамічною і мінливою, а безпекове середовище - непередбачуваним. Ви повинні оцінити свою особисту безпеку, перш ніж вирішити рухатися до кордону або намагатися перетнути його", - йдеться у повідомленні.

Єгипет (393) Сектор Гази (193) евакуація (2398) пункт пропуску (816)
Коментувати
Сортувати:
ну і ? потім ****** ,ту всю ораву дикунів, пустить в Европу...
21.10.2023 10:48 Відповісти
Вже з сумками та виводком прибувають.
21.10.2023 11:10 Відповісти
кіздєц..
От ***... і побудували щасливу Європу-для дикунів.
21.10.2023 11:45 Відповісти
До речі...приблизно у 80-х роках..85-86 рік..хтось таке пророкував ,нашестя мусульманського світу на Європу..тоді це здавалось неймовірним і фантазійним.
21.10.2023 11:47 Відповісти
Головне ,що б далі Єгипту не сунули...хай у них ще збудують свій "хамаз" !Афганістану вже допомагали....а тратили здобутки росіянці або їх глитаї....тепер жи2проросійська хоче щось таке і в Україні набудувать,завчасно знищуючи героїв,патріотів на війні і в тюрмах...
21.10.2023 11:29 Відповісти
 
 