США запровадили санкції проти трьох компаній із Китаю, які сприяли пакистанській програмі створення балістичних ракет

США запровадили санкції проти трьох компаній із Китаю, які займалися постачанням ракетного обладнання для пакистанської програми створення балістичних ракет.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в заяві Державного департаменту США.

"Державний департамент включає до переліку компанії General Technology Limited, Beijing Luo Luo Technology Development Co Ltd. і Changzhou Utek Composite Company Ltd... Ці три організації, що базуються в Китайській Народній Республіці (КНР), займалися постачанням ракетного обладнання для пакистанської програми створення балістичних ракет", - йдеться в заяві.

Зокрема, компанія General Technology Limited працювала над постачанням паяльних матеріалів, які використовуються для з'єднання компонентів ракетних двигунів балістичних ракет і при виробництві камер згоряння.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іран заявив про закінчення обмежень Радбезу ООН щодо продажу ракетної зброї

Компанія Beijing Luo Luo Technology Development Co Ltd. працювала над постачанням оправок та іншого обладнання, яке може бути використане у виробництві твердопаливних ракетних двигунів і може контролюватися режимом контролю за ракетними технологіями.

Компанія Changzhou Utek Composite Company Ltd. з 2019 року працює над поставками скловолокна D-glass, кварцової тканини і тканини з високим вмістом кремнезему, які знаходять застосування в ракетних системах.

У заяві наголошується, що запровадження санкцій проти компаній із КНР свідчить про те, що "Сполучені Штати продовжуватимуть протидіяти розповсюдженню зброї масового знищення, засобів її доставки та пов'язаної з ними закупівельної діяльності, що викликає занепокоєння, де б вона не відбувалася".

Також читайте: США запровадили санкції проти керівників ХАМАС та мережі підтримки терористів

Китай (4826) санкції (12576) США (24085) балістичні ракети (464)
США мають усвідомити що без відома Комуністичної партії Китаю ці компанії не працюють. Китай - ворог.
Й почати діяти відповідно.
21.10.2023 11:18 Відповісти
Молодці.Після таких лютих санкцій пакистанські ракети повинні самоліквідуватися.
21.10.2023 11:39 Відповісти
китайози стоять за всіма подіями, за війною, яку кацапи проти нас почали і перед якою пуйло їздило до сі, за допомогою північній кореї, за іраном. Вони використали і використовують західні технології для повалення самого ж заходу як ідеї демократії!
21.10.2023 12:38 Відповісти
Піднебесна імперія по повній скористалася паталогічною жадібністю транснаціональних корпорацій і отримала доступ до ******** знань і технологій. У поєднанні із мільярдним "нєчєлавєчєскім рєсурсом" і людиножерською "комуністичною" ідеологією - це страшна сила, яка знесе "гуманістічєскую" західну цивілізацію в небуття.
