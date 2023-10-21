Українські десантники показали, який вигляд зараз має Кліщіївка: окупанти зрівняли із землею село. ВIДЕО

Бійці 80 окремої десантно-штурмової бригади політали дроном над деокупованою понад місяць тому Кліщіївкою на Бахмутському напрямку.

Відео нинішнього вигляду села опублікували в YouTube бійці 80 окремої десантно-штурмової бригади, передає Цензор.НЕТ.

На опублікованих кадрах не залишилося жодного вцілілого будинку чи іншої споруди. На вулицях Кліщіївки лежать уламки військової техніки росіян і домівок українців.

Навкруги – випалена земля, спалені танки та бронетехніка окупантів.

