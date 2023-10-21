УКР
Українські десантники показали, який вигляд зараз має Кліщіївка: окупанти зрівняли із землею село. ВIДЕО

Бійці 80 окремої десантно-штурмової бригади політали дроном над деокупованою понад місяць тому Кліщіївкою на Бахмутському напрямку.

Відео нинішнього вигляду села опублікували в YouTube бійці 80 окремої десантно-штурмової бригади, передає Цензор.НЕТ.

На опублікованих кадрах не залишилося жодного вцілілого будинку чи іншої споруди. На вулицях Кліщіївки лежать уламки військової техніки росіян і домівок українців.

Навкруги – випалена земля, спалені танки та бронетехніка окупантів.

Донецька область (9349) 80 окрема десантно-штурмова бригада (157)
+33
Минають віки, а свої звірячої сутності московська орда не змінила, а ще більше проявила, як то було з Києвом в 1169 р., Новгородською республікою в 1570 р., Казанським ханством 1552 р., козацькою столицею м. Батурином 1708 р., м. Грозний в 1995 р. і тому подібне.
21.10.2023 11:48
+31
Так мають виглядати російські міста і дероьвні , інакше ця кривава
війна ніколи не закінчиться , бо вона вже триває століттями 😡
21.10.2023 11:46
+9
рускій мір..прішол...мать їх..
В даличині ті самі висоти,на які наші воїни тоді намагались зайти..З тих висот,все як на долоні.
21.10.2023 11:51
21.10.2023 11:54
У 1169-му вони ще ні ордою, ні Мордором, як з часів Івана ІІІ, не були. В ті далекі часи місцеві людожерські племена розпочинали свій власний шлях. Про які "братські народи" може йти мова з таким початком? Так можуть діяти лише історичні вороги.
показати весь коментар
22.10.2023 07:39
Це вірно, але ж не міг я детально по наведених епізодах розписувати всю історію "андрофагів" ,бо це зайняло б десятки сторінок і уйму часу. Просто протягнув історичну нитку через віки, щоб показати їхню людожерську суть незалежно від назви, устрою на тій території.
показати весь коментар
22.10.2023 10:08
Це точно зйомки 80 ОДШБ? Таке ж кіно пару днів тому крутили 3,14дори.
показати весь коментар
21.10.2023 11:54
Потрібно зрівняти з землею декілька великих міст московіі, шкода що в нас не має ракет, тоді зрівняємо їх з асфальтом.
показати весь коментар
21.10.2023 12:26
еслиб не оккупанты, с селом было бы все ОК
показати весь коментар
21.10.2023 13:44
Их ****ей кто-то звал?
показати весь коментар
21.10.2023 13:46
Тебе згвалтували в результаті статевого акту, в ньому приймали участь як гвалтівник так і ти.
показати весь коментар
21.10.2023 12:34
Русский мир, однако! Не страшно, кацапы?
показати весь коментар
21.10.2023 12:38
Та ім пох%й - вони і над своєю "сібірью" готові "ядєрную бомбу" зах%ярити. Навчились підари "сірійскім варіантам".
показати весь коментар
21.10.2023 13:30
Если бы зеля за восемь месяцев до полномасштабной войны "рыл окопы", не не закапывал деньги в асфальт, мозможно и войны бы не было. Даже сейчас он не вкладывает деньги в оборонку. У нас по всей стране идёт "строительство" дорог, как будто больше нет более важных дел. В Виннице на строительстве одной стекляной остановки отмывается от одного миллиона до миллиона двести тысяч гривен. Страну мародёрят, как в последний день...
показати весь коментар
21.10.2023 13:33
Вважаю що такі "пейзажі" нарешті показали лояльним до рв українцям як це товаришувати з кацапами.
показати весь коментар
21.10.2023 13:38
Марьинка. Уничтоженный Россией украинский город

13 мая 2023, 08:42

Снятые с воздуха фотографии показывают масштабы разрушений, которые нанесли российские военные небольшому городу Марьинка

https://rus.azattyq.org/a/********-aerial-shattered-landscape/32408879.html
21.10.2023 13:56
Зато на узкому можна говорити і вчити велику узку «культуру» а хати та будинки то для західних буржуїв
21.10.2023 14:08
Кацапів бомбити не потрібно. Просто ізолювати як чумних. Майже в такому стані зараз вся провінція без війни. В ізоляції почнеться "новий пєрєдєл", а "ліхіє 90-є" їм будуть здаватися святом в дитсадку... ********* в 28 разів більший за Україну - у нас немає стільки народу для окупації гігантських територій, але достатньо спеців для "катастроф" в комунальній та логістичній сферах на всій території **********...
21.10.2023 14:21
нужно интенсифицировать взятие противника в плен, ну не самим же все эти завалы разгребать. взятая под сталинградом в плен армия паулюса домой вернулась только через 10 лет, участвовала в восстановлении того, что наломала.
21.10.2023 14:26
Пане Нєдовєров,так то були німці,а не ці рукожопі.Дивно,що їх взагалі відпустили-німців-додому.Обміняти на наших полонених,і відправити в їхні **%ня,щоб і не смерділо цими кацапами...
21.10.2023 14:50
вы верно подметили про немцев, которые участвовали в строительстве и восстановлении. я привел этот пример как исторический. в нашем случае речь только о разборе завалов. это очень травмоопасная работа и я не хочу, чтобы мы наши граждане страдали, теряли жизни и здоровье ещё и от последствий войны. мы пока с большим трудом представляем себе величину объема восстановительных работ в человекочасах, возможно, что многое не будет даже смысла восстанавливать, но разбирать завалы должны те кто эти завалы создал - так будет справедливо и оставит след в исторической памяти россиян, как это случилось с немцами.
21.10.2023 14:56
Наскільки я розумію будівництво-то розбирати завали-це буде найлегше.Бульдозери,крани-і нема завалів.Розмінуваня-Захід і США-точно не дозволить,а годувати,а всякі Конвенції-тільки на болота...
21.10.2023 19:22
в результате разрушений образовалось огромное количество строительного мусора, бытовых отходов и проч., это раньше строили из дерева и глины, а сейчас глиняный и силикатный кирпич, рекультивация которого очень трудозатратна, поэтому использование здесь труда пленных будет уместна.
21.10.2023 19:33
"Асвабадітєлі"
21.10.2023 14:58
А де там спалена техніка кацапів? Два якихось вироба двічі показали, з різних ракурсів.
21.10.2023 15:25
Моя сама найбільша мрія- щоб так виглядала грьобана смердюча мацква.
21.10.2023 16:38
чесно кажучи, я такого навіть в хроніці 2 світової не бачив, щоб будівлі були розбиті в пісок.
21.10.2023 18:36
ось так виглядає русская фраза "прорубіть окно в Європу"

мабуть на росії мерців через вікно виносять а не через двері
21.10.2023 18:56
 
 