УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4029 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 246 16

БПЛА та засоби РЕБ швидше постачатимуть у війська, відтепер діє спрощений порядок допуску, - Міноборони

міноборони

Відтепер діє спрощений порядок допуску до експлуатації безпілотних систем та засобів радіоелектронної боротьби.

Їх допускатимуть у війська на підставі акту спільних відомчих випробувань або за результатами вивчення заявлених виробником тактико-технічних характеристик. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міноборони. 

Також, за даними Міноборони, усім державним замовникам дозволено закуповувати БПЛА та засоби РЕБ, якщо вони провели із виробниками спільні відомчі випробування.

"Уряд підтримав постанову, розроблену Міністерством оборони. Відтепер Генштаб затверджуватиме технічні вимоги для типів БПЛА із зазначенням тактико-технічних характеристик, яким мають відповідати такі товари, для допуску до експлуатації", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони та митна служба виявили понад 3 тисячі випадків неотримання гуманітарної допомоги військовими частинами

Крім того, на Генштаб покладений обов’язок затверджувати технічні вимоги до засобів РЕБ та їхню поточну потребу за кожним типом РЕБ. Відповідні технічні вимоги передаватимуть в тому числі Міноборони.

Раніше не було визначено строк та порядок процедур. І через це допуск до експлуатації та постачання зброї у військові частини розтягувався на місяці.

"Така затримка неприйнятна в умовах повномасштабної війни, тому Міноборони ініціювало ці зміни", - наголошують у міністерстві. 

Автор: 

безпілотник (4722) Кабмін (14313) Міноборони (7633)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
А що заважало до цього пришвидшити та спростити допуск РЕБ і БПЛА?!
показати весь коментар
21.10.2023 12:18 Відповісти
+7
І що там робилось у тому міноборони, ? папірці перекладували, доповіді про"пабєди"? Яйцями торгували?
Ці тварюки не на фронті воюють, а в теплих київських кабінетах..
показати весь коментар
21.10.2023 11:59 Відповісти
+7
Ненажерливість..
показати весь коментар
21.10.2023 12:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І що там робилось у тому міноборони, ? папірці перекладували, доповіді про"пабєди"? Яйцями торгували?
Ці тварюки не на фронті воюють, а в теплих київських кабінетах..
показати весь коментар
21.10.2023 11:59 Відповісти
Мабуть, схематози резнікова та притулки, поклали на стіл генпрокурору!!
Якщо, ця гопкомпаніі візьме собі адвокатом отого, аж з Полтавських курсів, бананова…, їх посодють на довічне!
показати весь коментар
21.10.2023 12:06 Відповісти
Вот просто интересно как такая мысль пришла Вам в голову? Какими темными коридорами от жопы до головного мозга?
показати весь коментар
21.10.2023 12:27 Відповісти
Я так розумію, що ти з Австрії ані копійки на дрони не переказуєш і тому шукаєш відмазки для свого жлобства, обмазуючи гімном волонтерів?
Зате "слава Україні" не забуваєш. Тільки воно абсолютно пусте це твоє "Слава Україні", якщо ти втікши з України абсолютно нічим не допомогаєш.
показати весь коментар
21.10.2023 15:39 Відповісти
А що заважало до цього пришвидшити та спростити допуск РЕБ і БПЛА?!
показати весь коментар
21.10.2023 12:18 Відповісти
Ненажерливість..
показати весь коментар
21.10.2023 12:24 Відповісти
ключове питання в суді, але є нюанс...((
показати весь коментар
21.10.2023 12:45 Відповісти
Зедерамаки заважали поставляти нашим захисникам вчасно

БПЛА та засоби РЕБ 😠
показати весь коментар
21.10.2023 12:51 Відповісти
Тут зворотня проблема є. Щоб відсікти бракодєлов типу Розенблата. Бо можна так допустити те, що потім не працюватиме.
показати весь коментар
21.10.2023 15:43 Відповісти
Не пройшло і тижня після початку роботи представниці президента США Плітцкер в Україні, а результати вже є.
показати весь коментар
21.10.2023 12:27 Відповісти
2 рік повномасштабки …
показати весь коментар
21.10.2023 14:03 Відповісти
Та не пройшло й 606 днів війни...добродії...
показати весь коментар
21.10.2023 14:15 Відповісти
Вот это скорость! Всего 600 дней понадобилось!
показати весь коментар
21.10.2023 14:56 Відповісти
 
 