БПЛА та засоби РЕБ швидше постачатимуть у війська, відтепер діє спрощений порядок допуску, - Міноборони

Відтепер діє спрощений порядок допуску до експлуатації безпілотних систем та засобів радіоелектронної боротьби.

Їх допускатимуть у війська на підставі акту спільних відомчих випробувань або за результатами вивчення заявлених виробником тактико-технічних характеристик. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міноборони.

Також, за даними Міноборони, усім державним замовникам дозволено закуповувати БПЛА та засоби РЕБ, якщо вони провели із виробниками спільні відомчі випробування.

"Уряд підтримав постанову, розроблену Міністерством оборони. Відтепер Генштаб затверджуватиме технічні вимоги для типів БПЛА із зазначенням тактико-технічних характеристик, яким мають відповідати такі товари, для допуску до експлуатації", - йдеться у повідомленні.

Крім того, на Генштаб покладений обов’язок затверджувати технічні вимоги до засобів РЕБ та їхню поточну потребу за кожним типом РЕБ. Відповідні технічні вимоги передаватимуть в тому числі Міноборони.

Раніше не було визначено строк та порядок процедур. І через це допуск до експлуатації та постачання зброї у військові частини розтягувався на місяці.

"Така затримка неприйнятна в умовах повномасштабної війни, тому Міноборони ініціювало ці зміни", - наголошують у міністерстві.