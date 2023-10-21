Пункт пропуску "Рафах" між Газою та Єгиптом знову закрили після проїзду колони з гумдопомогою, - CNN
Перша колона вантажівок із гуманітарною допомогою в’їхала в Сектор Гази через прикордонний пункт "Рафах" між Газою та Єгиптом.
Про це повідомляє CNN
Як повідомляється, рух знову закрили після проїзду колони.
Раніше посольство США в Ізраїлі повідомило, що сьогодні мав запрацювати пункт пропуску "Рафах" між Газою і Єгиптом.
