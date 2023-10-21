УКР
Новини
Пункт пропуску "Рафах" між Газою та Єгиптом знову закрили після проїзду колони з гумдопомогою, - CNN

газа,сектор

Перша колона вантажівок із гуманітарною допомогою в’їхала в Сектор Гази через прикордонний пункт "Рафах" між Газою та Єгиптом.

Про це повідомляє CNN, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Як повідомляється, рух знову закрили після проїзду колони.

Раніше посольство США в Ізраїлі повідомило, що сьогодні мав запрацювати пункт пропуску "Рафах" між Газою і Єгиптом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Четвертий евакуаційний рейс із українцями вилетів з Ізраїлю, - посольство

Сектор Гази (193) евакуація (2398)
+6
Ну а шо, Єгипет теж не хоче розповсюдження цієї зарази на свої території. Вони, єгиптяни, вже давно(після Кемп Девідської угоди) усвідомили, що жити по цивілізованим міркам Заходу значно краще і спокійніше, ніж тільки бити поклони і виконувати забаганки старих фанатиків-маразматиків з полотенцями на голові.
21.10.2023 12:22 Відповісти
+2
До Мадьярорсцаґа.
21.10.2023 12:48 Відповісти
+1
Щось мені це нагадує як Рашка слала гуманітарні колони на Донбас, потім посилювались обстріли і впевненість у заявах дійти до Києва, Львова....
Що тут казати, коли навіть Ізраїль страждає на таку толерастію....
21.10.2023 13:10 Відповісти
тоді був савєцкій саюз..який під'юджував ..а тепер рашка робить те саме.
показати весь коментар
21.10.2023 13:27 Відповісти
відправте біженців до ЄС і США вони так ******* гній по світу збирати.
показати весь коментар
21.10.2023 12:34 Відповісти
Так у вас на роісії нехватка робочої сили і женихів для вдов. Із Середньої азії імпортуєте.
Могли би розбавити таджиків арабами, вам же корисніше , на все потомство на киргизів схоже буде.
показати весь коментар
21.10.2023 13:34 Відповісти
там і так свого давно по самі брови: https://twitter.com/i/status/1715548880253726742 студент Пенсильванського університету зриває плакати із зображенням ізраїльських дітей, викрадених ХАМАСом.
показати весь коментар
21.10.2023 14:50 Відповісти
а це вже, як бачите, Європа:
показати весь коментар
21.10.2023 14:59 Відповісти
А кого **.....т чужое горе.
показати весь коментар
21.10.2023 12:47 Відповісти
Поясніть мені а чого ******** не хочуть до себе прийняти братушек-полістинців.Маботь піскі обрізані не так як у єгіптян.Чи вся пурга на рахунок братніх арабских народів все туфта і пропоганда.
показати весь коментар
21.10.2023 12:48 Відповісти
Насправді вони там всі один одного ненавидять, просто зараз у них Захід ворог, а так би китайські комуністи і ісламісти ( і серед мусульман також е течії) взяли би один одного за горлянку.
показати весь коментар
21.10.2023 13:19 Відповісти
поки шо США стримує Ізраїль,від повноцінного вторгнення..бо ізраїльська армія там би шорох навела. США бояться щоб не було різні,бо потім оті срані демократичні країни будуть вити про права людини. США поступово-так як у нас,як нам надають зброю по чайній ложці,так само і в Ізраїлі будуть знищувати отих бабаїв. Бо ізраїльтяни готові нахєр порізати там всіх після того що ці дикуни робили.,тому США стримують.
показати весь коментар
21.10.2023 13:26 Відповісти
Теж так думаю. Напевно США мають рацію...
показати весь коментар
21.10.2023 14:18 Відповісти
Після ознайомлення зі звітом про стан ЗС Ізраїлю керівника U.S. Central Command (CENTCOM) генерала Michael Erik Kurilla президент США Байден в розмові з прем'єр-міністром Ізраїлю Нетаньягу наполегливо порадив утриматись від наземної операції в районі Гази.

https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
показати весь коментар
21.10.2023 20:22 Відповісти
Є інформація , про план Маршала...що буде три етапи --
Перший--великі ракетні удари ,після цього наземна операція по знищенню Хамас
Другий--менш інтенсивні дії..придушення центрів спротиву.Зачистка по нашому
Третій- створення в Секторі Газу буферної зони ,а потім,я так зрозумів цивілізованої держави.з всіма виборами ,державними посадовцями ,всією цією демократичною хєрньою..ну і так далі..
показати весь коментар
21.10.2023 13:20 Відповісти
А вместе с гуманитаркой и новая партия заложников.
показати весь коментар
21.10.2023 13:22 Відповісти
Египтяне не дураки, пусть террористов Евросоюз принимает😂😂
показати весь коментар
21.10.2023 14:55 Відповісти
 
 