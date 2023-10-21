Від початку року в Україні встановлено вже 86 статусів осіб, які постраждали від торгівлі людьми, - Лубінець

За 9 місяців цього року в Україні встановлено вже 86 статусів осіб, які постраждали від торгівлі людьми.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів у телеграмі Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Як зазначає Лубінець, війна не лише змінила життя, а й вплинула на світовий порядок. Зазнала значних змін і система протидії торгівлі людьми.

"Росіяни примусово вивозять українців з тимчасово окупованих територій до РФ чи експлуатують у своїх цілях, коли люди перебувають під окупацією. Не завжди особи можуть опиратися незаконним вимогам загарбників. Вони експлуатують жінок та чоловіків, погрожуючи їм або їхнім рідним.

Люди надсилають звернення, у яких розповідають про всі жахіття: незаконне позбавлення волі, трудова експлуатація, примус до різних дій через залякування, побиття і погрози від російських військових та окупаційної влади. Найуразливіші від торгівлі людьми – ті, хто опинились на окупованих територіях. Оскільки вони можуть бути використані у збройному конфлікті, піддані трудовій та іншим видам експлуатації", - зауважує Лубінець.

Також читайте: Після повномасштабного вторгнення РФ для українських громадян значно зріс ризик стати жертвою торгівлі людьми, - Лубінець

Також через гуманітарну катастрофу та щоденні обстріли люди вимушені мігрувати в пошуках безпечного притулку за кордоном, і це підвищує ризик потрапляння в ситуації торгівлі людьми під час працевлаштування, пошуку житла та пересування.

Як наголошується, особливо вразливими є жінки та діти. Це може бути як примусова праця, сексуальна експлуатація, примусова вагітність, вилучення органів або ж втягнення в злочинну діяльність.

"Людям, які це пережили, необхідно встановлювати статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми. Цей статус надає їм змогу безоплатно отримати медичну, психологічну, соціальну, правову та інші види необхідної допомоги. Також отримати одноразову грошову допомогу, гарантовану в нашій країні для осіб такої категорії", - розповів уповноважений.

Читайте: Через війну в Україні зросла кількість випадків торгівлі людьми, - ОБСЄ

За даними Лубінця, за 9 місяців цього року в Україні встановлено вже 86 статусів осіб, які постраждали від торгівлі людьми. Серед постраждалих: 33 чоловіків, 38 жінок, 8 дівчат і 7 хлопчиків. Проте ці цифри не відображають загальний стан справ у цій сфері.

"Наголошую, що торгівля людьми – табуйована тема. Постраждалі бояться розголосу, осуду. Або ж бояться звертатися до правоохоронних органів. Система протидії торгівлі людьми повинна бути зосереджена саме на захисті та поновленні прав постраждалих.

Я, як Омбудсман України, відкритий для отримання будь-якої інформації про випадки потрапляння українців у ситуації торгівлі людьми за кордоном. Наголошую, необхідно підвищувати інформування громадян про ризики та наслідки, забезпечувати постраждалих допомогою та захистом. Притягувати винних до відповідальності", - підсумував Лубінець.

Читайте: В Україні запустили сайт з інформацією про способи захисту жінок і дітей від торговців людьми