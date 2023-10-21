Довкола Києва побудована багаторівнева система ППО, ми постійно підвищуємо її ефективність, - Попко
Довкола Києва наразі побудована багаторівнева система протиповітряної оборони, що складається з різних видів озброєння.
Про це розповів начальник КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
"Вона складається із мобільних вогневих груп, зенітно-ракетних комплексів різної дальності. На озброєні мобільних груп стоять: ЗРК -"Оса", "Avenger"; ПЗРК - "Piorun", "Ігла", "Стріла", "Stinger", "Martlet", RBS -70; ЗСАУ "Gepard", ЗСУ "Шилка", ЗУ-23тощо", - розповів він.
Що стосується зенітно-ракетних комплексів, то, за словами Попка, це С-300, "Бук ", С-125, "NASAMS", "IRIS-T", "Crotale", "Patriot".
"Ми систематично і сплановано підвищуємо ефективність ППО Києва. Зокрема, збільшуємо кількість мобільних вогневих груп, які захищають небо у складі сил ППО. Також ведеться робота із удосконалення їхнього технічного оснащення", зазначив начальник КМВА.
Водночас Попко вкотре наголосив, що жодна протиповітряна оборона у світі не гарантує завжди 100% безпеки, навіть "Залізний купол" в Ізраїлі.
"Повітряні тривоги лунають коли загрожує реальна небезпека. Тому всі повинні бути відповідальними за своє життя і життя та здоров’я своїх рідних і близьких. Закликаю усіх мешканців столиці, бізнес - кожен з вас, власним прикладом, настановами повинен мотивувати людей перебувати в укриттях", - зазначив він.
Я хочу,щоб Україна жила так,як Німеччина.Або Чехія
Щоб не ми просили,а у нас просили!
а знаєте чому так? тому що останні "українці", кияни зібралися в цій церкві. і вона була спалена, зі всіма хто там ховався. київська русь майже перестала існувати.
до чого це я?
захистимо київ, захистимо україну!
ви, хоч на секунду уявіть собі, що київ, був би взятий в облогу. ні! київ би не здався, але б лівий б берег, був би такий як маріуполь. борщага, оболонь, солом'янка та корчувате, були б як салтівка.
скільки б після цього протримався дніпро, або одеса?
доречі! каzапські дрг, були в пущі, на мінському, та доїхали до метро "героїв дніпра".
(Дж.Оруелл)
От і тут ні одне дурило не знає про існування військових аксіом, яких ніхто не скасовував: "Неможливо бути однаково сильним на всіх напрямках" та "Війна - це просто продовження політики із залученням інших засобів", "На війні всяка ідея людинолюбства - згубна помилка, безглуздість.", Читайте розумні книги, того ж Карла фон Клаузевіца, і тоді не будете сракоголовими дурнями.
Невже так важко докумекати, що "ідея" про прикриття засобами ППО всіх міст України на рівні Києва безглузда вже тільки тому, що ніяка економіка в Європі не здатна створити ППО такої щільності. До того ж, ні одна "валентина" не здатна своїм курячим мозком зрозуміти, що ППО Київського регіону прикриває територію, на якій живе така кількість людей, як в деяких областях разом з обласним центром.
Надо еще просить у Запада и ставить... под Киев, ПВО много не бывает!