Довкола Києва побудована багаторівнева система ППО, ми постійно підвищуємо її ефективність, - Попко

Довкола Києва наразі побудована багаторівнева система протиповітряної оборони, що складається з різних видів озброєння.

Про це розповів начальник КМВА Сергій Попко

"Вона складається із мобільних вогневих груп, зенітно-ракетних комплексів різної дальності. На озброєні мобільних груп стоять: ЗРК -"Оса", "Avenger"; ПЗРК - "Piorun", "Ігла", "Стріла", "Stinger", "Martlet", RBS -70; ЗСАУ "Gepard", ЗСУ "Шилка", ЗУ-23тощо", - розповів він.

Що стосується зенітно-ракетних комплексів, то, за словами Попка, це С-300, "Бук ", С-125, "NASAMS", "IRIS-T", "Crotale", "Patriot".

"Ми систематично і сплановано підвищуємо ефективність ППО Києва. Зокрема, збільшуємо кількість мобільних вогневих груп, які захищають небо у складі сил ППО. Також ведеться робота із удосконалення їхнього технічного оснащення", зазначив начальник КМВА.

Водночас Попко вкотре наголосив, що жодна протиповітряна оборона у світі не гарантує завжди 100% безпеки, навіть "Залізний купол" в Ізраїлі.

"Повітряні тривоги лунають коли загрожує реальна небезпека. Тому всі повинні бути відповідальними за своє життя і життя та здоров’я своїх рідних і близьких. Закликаю усіх мешканців столиці, бізнес - кожен з вас, власним прикладом, настановами повинен мотивувати людей перебувати в укриттях", - зазначив він.

