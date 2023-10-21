УКР
3 ворожі ракети, випущені напередодні ввечері по Півдню, здетонували в повітрі, не досягнувши цілі, - ОК "Південь"

ракета

Протягом минулої доби противник здійснив пуски крилатих ракет тактичною авіацією з акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр оперативного командування "Південь".

Як зазначається, 3 ракети невизначеного типу, спрямовані напередодні ввечері на Миколаївщину, Херсонщину та Одещину не досягли цілей, здетонувавши в повітрі.

"Пізніше крилатою ракетою Х-59 ворог наніс удар по передмістю Кривого Рога. Внаслідок влучання по території дачного кооператива загинула 1 та поранено ще 1 цивільну особу, пошкоджено 3 будинки. Одночасно із пуском КАБів по прифронтових територіях літаки тактичної авіації випустили ракети Х-59 по Миколаївщині та Херсонщині. Удари припали на відкриті території, люди не постраждали", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що вночі ворог також завдав комбінованого удару крилатими ракетами "Іскандер-К" та БпЛА типу "Shahed-131/136" по Кривому Рогу. На промисловому підприємстві є руйнування будівель. Сталася пожежа, яку оперативно ліквідовано. Минулося без загиблих та постраждалих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі противник застосував складну тактику дуже мішаних атак, вперше фіксувався одночасний пуск крилатих ракет та КАБів, - ОК "Південь"

Протягом доби обліковано 10 ворожих авіаційних ударів із застосуванням 30 керованих авіабомб по населених пунктах правобережної Херсонщини – Берислав, Ольгівка, Микільське, Тягинка, Миколаївка.

Внаслідок ударів загинула 1 цивільна особа, зруйновано 1 будинок, пошкоджено півтора десятка будинків.

+11
А нахера вы ето разглашаете что ракеты не долетели до цели? Чтобы враг искал и исправлял неисправности в своих ракетах? А может в тылу врага сидит наш диверсант и портит рашистам ракеты чтобы они не падали на Украину. А теперь рашисты будут шерстить пока не найдут причину
21.10.2023 13:23 Відповісти
+8
Может утилизируют старые образцы по принципу - куда попали - там и цель
21.10.2023 13:23 Відповісти
+7
Як зазначається, 3 ракети невизначеного типу, спрямовані напередодні ввечері на Миколаївщину, Херсонщину та Одещину не досягли цілей, здетонувавши в повітрі.

Північнокорейський воєнпром включився у війну.
21.10.2023 13:32 Відповісти
енурезні ракети енурезного діда
21.10.2023 13:18 Відповісти
Они устали?
Или устали те ,кто их делал в ночную смену?
Или это уже диверсия на уровне прямых исполнителей?
Три ракеты - это уже не совпадение....
21.10.2023 13:19 Відповісти
Может утилизируют старые образцы по принципу - куда попали - там и цель
21.10.2023 13:23 Відповісти
Все набагато простіше.
З огляду на напрямок та коротку відстань там запускають перероблені старі С300, а вони часто вибухають або на старті, або у повітрі . Це вже на досвіді Харкова який більше року ними закидують.
Тому вже звична картина коли з блетгорода стартує 7 ****** , а пару штук одразу там и падають.
21.10.2023 14:04 Відповісти
Ото при старті краще б суіциднічали..
21.10.2023 14:19 Відповісти
або корейські
21.10.2023 15:20 Відповісти
Збиті експериментальною установкою лазерного ППО? )
21.10.2023 13:20 Відповісти
F-16 вже орудують...
З бортовою РЕБ-уставкою вони замасковіні від рашистських радарів...
21.10.2023 13:38 Відповісти
А нахера вы ето разглашаете что ракеты не долетели до цели? Чтобы враг искал и исправлял неисправности в своих ракетах? А может в тылу врага сидит наш диверсант и портит рашистам ракеты чтобы они не падали на Украину. А теперь рашисты будут шерстить пока не найдут причину
21.10.2023 13:23 Відповісти
Ато кацапи незрозуміли шо ракети вибухнули.
Харе шукати зраду, допомогайте краще ділом а нє савєтамі
21.10.2023 15:28 Відповісти
Божий "Залізний купол "запрацював ? ))
21.10.2023 14:06 Відповісти
Побачте те, що там написано, і додумуйте те, чого там не написано.

А не написано, чи був якійсь зовнішній вплив на боєголовки, від якого вони здетонували. Тобто цей момент делікатно обійшли, мовляв "Ти диви, як воно цікаво вийшло!"
21.10.2023 14:10 Відповісти
Щось таке на цьому напрямку стоїть, що ракети детонують в повітрі. Прикриває приватне зерно. Воно дорожче за наші життя
21.10.2023 14:11 Відповісти
https://focus.ua/*******-novosti/509365-vs-rf-ispolzuet-neobychnye-rakety-obmanki-chtoby-oboyti-ukrainskoe-pvo-nyt-foto ВС РФ использует необычные ракеты-обманки, чтобы обойти украинское ПВО, - NYT (фото)

https://www.nytimes.com/2022/03/14/us/russia-ukraine-weapons-decoy.html
21.10.2023 14:18 Відповісти
21.10.2023 14:19 Відповісти
Нічого незвичайного в них нема, як і в їх використанні.
21.10.2023 14:23 Відповісти
Это отнюдь не ново.
21.10.2023 14:48 Відповісти
Техогляд треба вчасно проходити.
21.10.2023 14:21 Відповісти
Лепили в конце квартала.
21.10.2023 14:49 Відповісти
І нафіга повідомляти ворогу цю інформацію: може це був саботаж, може бракована партія, може помилка розрахунку?

Тепер русня проведе роботу над помилками
21.10.2023 14:54 Відповісти
Ато кацапи незрозуміли шо ракети вибухнули.
Харе шукати зраду, допомогайте краще ділом а нє савєтамі
21.10.2023 15:29 Відповісти
так допомагай а не сиди тут на Цензорі цілими днями зі своїми коментарями та нахрен нікому непотрібними порадами
21.10.2023 15:39 Відповісти
Непонятно зачем озвучивать такие вещи, чтобы противник сделал выводы и предпринял меры?!
Чтобы попадало и начиналось - ничего не знимайте, та не выкладайте?
Ох уж эти пресс-службы неугомонные...
21.10.2023 14:55 Відповісти
Незрозуміло те, чого одне питання від різних людей?

Поснюю ще раз:
Ато кацапи незрозуміли шо ракети вибухнули.
Харе шукати зраду, допомогайте краще ділом а нє савєтамі
21.10.2023 15:32 Відповісти
Тому що люди це все переживають , а не граються в Абдрестовича
21.10.2023 15:40 Відповісти
Акак кацапы будут точно уверены, какие ракеты сами выбухлы в повитри, а какие сбила ПВО и они выбухнули в повитри? Зрозумилы? Допомогайте краще дилом, а не лезть туда, где не разбираетесь.
21.10.2023 18:06 Відповісти
Все же о таком лучше молчать
21.10.2023 15:08 Відповісти
Є підтверджений факт детонації? (фото/відео)
Чи може просто фальш-цілі зникли.
21.10.2023 15:17 Відповісти
Фальш цілі вони пускають кілька разів за день, детонацію з фальш цілями не сплутаєш.
21.10.2023 16:45 Відповісти
Гепарды - классная вещь, спасибо немцам
22.10.2023 00:48 Відповісти
 
 