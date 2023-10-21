3 ворожі ракети, випущені напередодні ввечері по Півдню, здетонували в повітрі, не досягнувши цілі, - ОК "Південь"

Протягом минулої доби противник здійснив пуски крилатих ракет тактичною авіацією з акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр оперативного командування "Південь".

Як зазначається, 3 ракети невизначеного типу, спрямовані напередодні ввечері на Миколаївщину, Херсонщину та Одещину не досягли цілей, здетонувавши в повітрі.

"Пізніше крилатою ракетою Х-59 ворог наніс удар по передмістю Кривого Рога. Внаслідок влучання по території дачного кооператива загинула 1 та поранено ще 1 цивільну особу, пошкоджено 3 будинки. Одночасно із пуском КАБів по прифронтових територіях літаки тактичної авіації випустили ракети Х-59 по Миколаївщині та Херсонщині. Удари припали на відкриті території, люди не постраждали", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що вночі ворог також завдав комбінованого удару крилатими ракетами "Іскандер-К" та БпЛА типу "Shahed-131/136" по Кривому Рогу. На промисловому підприємстві є руйнування будівель. Сталася пожежа, яку оперативно ліквідовано. Минулося без загиблих та постраждалих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі противник застосував складну тактику дуже мішаних атак, вперше фіксувався одночасний пуск крилатих ракет та КАБів, - ОК "Південь"

Протягом доби обліковано 10 ворожих авіаційних ударів із застосуванням 30 керованих авіабомб по населених пунктах правобережної Херсонщини – Берислав, Ольгівка, Микільське, Тягинка, Миколаївка.

Внаслідок ударів загинула 1 цивільна особа, зруйновано 1 будинок, пошкоджено півтора десятка будинків.