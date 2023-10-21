3 ворожі ракети, випущені напередодні ввечері по Півдню, здетонували в повітрі, не досягнувши цілі, - ОК "Південь"
Протягом минулої доби противник здійснив пуски крилатих ракет тактичною авіацією з акваторії Чорного моря.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр оперативного командування "Південь".
Як зазначається, 3 ракети невизначеного типу, спрямовані напередодні ввечері на Миколаївщину, Херсонщину та Одещину не досягли цілей, здетонувавши в повітрі.
"Пізніше крилатою ракетою Х-59 ворог наніс удар по передмістю Кривого Рога. Внаслідок влучання по території дачного кооператива загинула 1 та поранено ще 1 цивільну особу, пошкоджено 3 будинки. Одночасно із пуском КАБів по прифронтових територіях літаки тактичної авіації випустили ракети Х-59 по Миколаївщині та Херсонщині. Удари припали на відкриті території, люди не постраждали", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що вночі ворог також завдав комбінованого удару крилатими ракетами "Іскандер-К" та БпЛА типу "Shahed-131/136" по Кривому Рогу. На промисловому підприємстві є руйнування будівель. Сталася пожежа, яку оперативно ліквідовано. Минулося без загиблих та постраждалих.
Протягом доби обліковано 10 ворожих авіаційних ударів із застосуванням 30 керованих авіабомб по населених пунктах правобережної Херсонщини – Берислав, Ольгівка, Микільське, Тягинка, Миколаївка.
Внаслідок ударів загинула 1 цивільна особа, зруйновано 1 будинок, пошкоджено півтора десятка будинків.
Или устали те ,кто их делал в ночную смену?
Или это уже диверсия на уровне прямых исполнителей?
Три ракеты - это уже не совпадение....
З огляду на напрямок та коротку відстань там запускають перероблені старі С300, а вони часто вибухають або на старті, або у повітрі . Це вже на досвіді Харкова який більше року ними закидують.
Тому вже звична картина коли з блетгорода стартує 7 ****** , а пару штук одразу там и падають.
З бортовою РЕБ-уставкою вони замасковіні від рашистських радарів...
Харе шукати зраду, допомогайте краще ділом а нє савєтамі
Північнокорейський воєнпром включився у війну.
А не написано, чи був якійсь зовнішній вплив на боєголовки, від якого вони здетонували. Тобто цей момент делікатно обійшли, мовляв "Ти диви, як воно цікаво вийшло!"
https://www.nytimes.com/2022/03/14/us/russia-ukraine-weapons-decoy.html
Тепер русня проведе роботу над помилками
Чтобы попадало и начиналось - ничего не знимайте, та не выкладайте?
Ох уж эти пресс-службы неугомонные...
Поснюю ще раз:
Ато кацапи незрозуміли шо ракети вибухнули.
Чи може просто фальш-цілі зникли.