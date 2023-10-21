УКР
Експрокурору Ільницькому, який нещодавно відгуляв розкішне весілля на Львівщині, мали вручити повістку, але не знайшли його за жодною з адрес, - журналіст Ференс

ільницький

Сьогодні низка соцмереж та деякі ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що експрокурору Печерського району Києва Ростиславу Ільницькому нібито вручили повістку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, своєю чергою, журналіст Любомир Ференс інформує у фейсбуці, що це не зовсім так. 

"Бачу, як тєлєги розганяють інфу, що Роману (Ростиславу. - Ред.) Васильовичу Ільницькому вручили повістку. Це неправда! Учора представники ТЦК намагались це зробити, але не знайшли його за жодною з адрес", - зазначає він.

Тому, за даними журналіста, повістку просто залишили в поштовій скриньці. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гуляли два дні, зірки, торт за 100 тис. грн і черевики за 50 тис.: експрокурор Печерського району Києва та експрацівниця ДБР влаштували розкішне весілля на Львівщині. ВІДЕО+ФОТО

Топ коментарі
+77
Шукайте в Монако. Він там уже в добровольцях. Не став чекати повістку.
21.10.2023 13:34 Відповісти
+71
шукайте на Мальдівах чи воєнкоми думають що торт за 100к то останні гроші і медового місяця небуде
21.10.2023 13:33 Відповісти
+69
Так це ж не роботяг пресувати. А якщо і знайдуть його, то не впізнають. Бо лячно мужнім працівникам тцк.
21.10.2023 13:33 Відповісти
Женіх! На Голохвастого схожий.
21.10.2023 14:45 Відповісти
Уже купил у друга военкома справку и уехал домой в Испанию😂😂😂
21.10.2023 14:50 Відповісти
Він заліг на Москві, і не може злізти !!
21.10.2023 14:51 Відповісти
Повістка?
Серйозно?
Спочатку влада робить повістки інструментом покарання. А потім ми всі вирішуємо проблему мобілізації.
Молодці.
21.10.2023 15:02 Відповісти
Статейка для баранів, а що, попит породжує пропозицію.
21.10.2023 15:04 Відповісти
Наивные чукотские мальчики, а то он не учитывал такой ход событий и не находится уже заграницей. Если есть деньги на свадьбы будут и на погранцов.
21.10.2023 15:06 Відповісти
Зеленский прямо читал собственную повестку и ничего, президентом стал
21.10.2023 15:07 Відповісти
Хлопці!
Невже ви не розумієте, що вкидом про "вручення-невручення" повісток влада просто каналізувала горомадське невдоволення. І тепер всі впевнені, що влада "щось там робить".
Ця сам прокурор замовив цей піар ход, хоби уникнути насправді розслідування ДБР і НАЗК із питання звідки гроші. А влада якраз цього і неробить
Осб так легко нас усіх "взяти на арапа"...
21.10.2023 15:15 Відповісти
правильно на тг каналах ця новина подавалась так " львівському експрокурору Ільницькому було вручено повістку"...
21.10.2023 19:38 Відповісти
Правильно що?
21.10.2023 20:04 Відповісти
подають це так наче екс отримав повістку і був доставлений у ТЦК на ВЛК.... а насправді просто послав їх ***** тому були змушені вручити повістку поштовому ящику
а взагалі дивно якось що тупий народішка чекає на мобілізацію експрокурора в якого теща "відомий у Львові адвокат" там вже мабуть вагон справок від СБУ та буданги.
показати весь коментар
21.10.2023 21:33 Відповісти
21.10.2023 15:17 Відповісти
проти цих уйобків, є проста формула!!!
оте все, що їхнє сімейне кодло натиряло, треба утримувати. а це, ой, як дорого.
перекрийте шлях, до заробітку, а саме паразитуванні, на україні, і вони всі подохнуть з голоду, бо щось створювати та робити руками мозком , не вміють.
а, гроші, як всім відомо, мають особливу властивість, дуже швидко закінчуватись!!!
21.10.2023 15:55 Відповісти
умеют прокуроры с большими деньгами перемещаться. особенно если его жена мокша
21.10.2023 15:22 Відповісти
Не може такого бути! Всі воєнкоми були замінені. Корупцію усунено успішно.
21.10.2023 15:23 Відповісти
Можливо, він добровільно уже утік …, він же в Прокуратурі числився не один день, кадровики, аби кого, на посадах не тримають, облік військовозобов'язаних у них ведеться…! Невже молода з двійником переспала…
Та й за нього ж клопотали,… поважні українські ПОСАДОВЦІ!
21.10.2023 15:25 Відповісти
Як малі діти - ну живуть вони по іншому - по преше вони все вирішують словами - Іменем України ( і прокурори у тому числі)...., по друге - їм нагадити на все шо йде війна та гинуть кращі - бо всі хто платить бабло вони у тилу тай роблять сумісні корупційні схеми з зеленским та оп - перший у цій схемі - міністерство оборони України - сотні міліардів спокійно перейшли до персональних бінківських ячеьок з діамантами. Переодично їх називають розвідниками та випускають з України - на роботу.
21.10.2023 15:40 Відповісти
Першим кардинально підвищити зарплату та пенсії суддям та прокурорам запропонував Миздобул.. Маємо те, що маємо
21.10.2023 15:40 Відповісти
За відсутності ефективної системи боротьби з корупцією, їм це видавалось механізмом протидії.
21.10.2023 16:46 Відповісти
якщо знайшлись грощі на таку свадьбу, то напевно є і панамській паспорт... Тепер шукай прокурора по світу.
21.10.2023 15:42 Відповісти
Вибачте, які гроші? 2 мільйона грн це 55 тисяч доларів. Це не космічна якась сума навіть для пересічного. Те як він використав то вже інше питання. Але і на цього розумника знайдуть управу
21.10.2023 17:03 Відповісти
Зрозуміло, що якщо пересічна людина продасть свою квартиру, машину і все інше, що в неї є, то 1-2 млн буде. Але ж вона не буде продавати, все що в неї є заради гучного весілля, правда? А ці спокійно організували весілля на 2 млн, тобто це явно не їх останні гроші і ще десь 100 мільйонів є.

А з приводу "знайдуть управу", думаю вони вже Мальдівах, попивають коктейлі і весело проводять медовий місяць. Нічого їм не буде.
21.10.2023 23:09 Відповісти
Повестка в нас як...покарання? На жаль...
21.10.2023 15:44 Відповісти
Причем только на словах в сми
22.10.2023 15:32 Відповісти
"Душой я с вами, в Украине, а телом, к сожалению, здесь, в Монако в гостинице." (c)
21.10.2023 15:45 Відповісти
ОФІЦІЙНО оголосили : ми тебе ШУКАЄМО , ПРИХОВАЙСЯ !!
21.10.2023 16:54 Відповісти
Ніхо його не шукає ! Папір в СМІ все витримає !
21.10.2023 19:44 Відповісти
- Здарасьте, а таварищ экс-пракурор здесь пражываит?
- Да, но меня тут нет!
- Ну, на нет и суда нет...
21.10.2023 15:47 Відповісти
Мабудь вже у Кракові піво «Жівець» пʼє, а на вас на всіх він великого яух клав!!! Лам ца дріца гоп ца ца!!!
21.10.2023 15:48 Відповісти
Який Краків? На Мальдівах вже давно, медовий місяць гуляє!
21.10.2023 15:57 Відповісти
Напомнило как на русне искали убийцу немцова - менты в дверь постучали, никто не открыл, они и ушли.
21.10.2023 15:53 Відповісти
На нєт і суда нєт.
21.10.2023 16:22 Відповісти
Дмитрий МГ : "Напомнило, как на русне искали убийцу немцова - менты в дверь постучали, никто не открыл, они и ушли."

Там ещё круче было: в чеченское село из Москвы приехали следователи по особо важным делам из центрального Следственного комитета РФ, пришли к дому убийцы, постучали, но тот отказался открыть. После чего следователи составили рапорт о том, что им не открыли дверь и на этом всё завершилось в точном соответствии с названием старого итальянскогофильма про мафию "Следствие окончено, забудьте."
22.10.2023 01:30 Відповісти
проти цих уйобків, є проста формула!!!
оте все, що їхнє сімейне кодло натиряло, треба утримувати. а це, ой, як дорого.
перекрийте шлях, до заробітку, а саме паразитуванні, на україні, і вони всі подохнуть з голоду, бо щось створювати та робити руками мозком , не вміють.
а, гроші, як всім відомо, мають особливу властивість, дуже швидко закінчуватись!!!
21.10.2023 15:54 Відповісти
Хто це буде робити? Той, якому неначасі?
21.10.2023 16:44 Відповісти
Хорошо высказался Гриша Глибы:

Формула правильная: осталось только применить её.
22.10.2023 01:31 Відповісти
ЦІ УБЛЮДКИ КЕРУЮТЬ КРАЇНОЮ,ЯКІ МАЮТЬ СИДІТИ Пожиттєво

21.10.2023 16:10 Відповісти
А ось і не знайдете!
21.10.2023 16:21 Відповісти
Шукайте його вже серед мужніх бійців батальйонів Монако-1.Монте-Карло,Мальдіви-1,а молода дружина з ДБР там саніструктором на полі бою!
21.10.2023 16:24 Відповісти
А в это время где то.
21.10.2023 16:29 Відповісти
а, гроші, як всім відомо, мають особливу властивість, дуже швидко закінчуватись!!!
21.10.2023 16:38 Відповісти
Ну, вот и нашлась дорогая пропажа...

Самой нежной любви наступает конец,
Бесконечной тоски обрывается пряжа...
Что мне делать с тобой, и с собой, наконец,
Как тебя отыскать, дорогая пропажа?

(Александр Вертинский)

22.10.2023 01:34 Відповісти
Байден запросил сто миллиардов для Украины, Израиля, Тайваня и укрепления границы с Мексикой. Вот так будет правильно, а у тебя получается что Украине вся сотка достанется.
21.10.2023 16:47 Відповісти
61 миллиард для Украины. Для Израиля 5 млрд.
21.10.2023 18:44 Відповісти
100-500 ... він скаже : А шо такоє ?! Зе * 4 рази вручали і нічого !!
21.10.2023 16:45 Відповісти
Боже да в цьому даже ніхто і сумнівався. Це чмо воно живе в паралельному житті. Воно даже не має ніякої совісті , ніякої відповідальності, це потвора яка використовує народ України для себе, одне тільки жаль що наша державна верхівка (я думаю що всі зрозуміли хто) поклала на це все то про шо ми всі знаємо.
21.10.2023 16:48 Відповісти
Какая накуй Мексика ? Или Украинцы не знают не понимают куда деньги идут ? какие пылесосы сидят у власти ... Есть факт , он есть , я описал **** эту свадьбу , а ты Мексику вплел накуй...
21.10.2023 17:03 Відповісти
Вони тільки бідноту гарно вміють ловити. А як прокурор, так одразу нєстиковочка. А потім кажуть, "шось донати на армію впали"
21.10.2023 17:07 Відповісти
**** при бабле- поэтому не найдут
21.10.2023 17:08 Відповісти
Шапіто для наріду ! А його ніхто і не шукає. А ви вуха розвісили !
21.10.2023 19:41 Відповісти
кумеднакумедіяізциркУшапіто??
21.10.2023 17:11 Відповісти
скількох експрокурорів, екссуддів та інших ексчиновників високого і не дуже високого рангу було мобілізовано? Думаю, народу було б цікаво дізнатися таку статистику.
21.10.2023 17:12 Відповісти
Бо хочеться якоїсь соціальної справедливості, яку, до речі, має забезпечувати саме держава для суспільства. Звичайно, якщо це нормальна держава, бо на дворі 21 століття, а не середньовіччя. Саме так, забезпеченням державою справедливості, виховується патріотизм, а не уроками історії, якщо хтось ще не зрозумів.
21.10.2023 17:16 Відповісти
Ми не країна каст, привілейовані недоторкані касти не для українців, якщо влада цього не усвідомить це найближчим часом, то держави у нас може не бути.
21.10.2023 17:22 Відповісти
Один: Луценко, але він доброволець, а не мобілізований. Пішов інвалідом, відвоював 1,5 роки, в тому числі пів-року в Бахмуті, звільнився інвалідом 2-ї групи у віці 59 років. Але ж як його ненавидять ті 73 %, які дуже ******* самого відомого четирежди ухилянта!
21.10.2023 18:20 Відповісти
Ну да ***,нашли лоха,он вам сам повестку выпишет,проверьте тех,кто носил повестки,они наверное теперь сами тапки носят по 50 штук и жрут пирожные по сто баксов.
21.10.2023 17:13 Відповісти
По цьому життєрадісному обличчю видно, що він біжить -перекидається захищати Батьківщину.
21.10.2023 17:21 Відповісти
пошукайте в жінці под спідничкою
21.10.2023 17:24 Відповісти
Так хотели найти
21.10.2023 17:50 Відповісти
Чому раніше не наважувались вручити повістку?
Це мабуть для реклами
Вони і не мали йому вручати
Бо він на території України відгрохав гарне весілля а де перебуває не знають
Тому СБУ нехай не смішить людей
Він в Україні а знайдіть
Він може винаймати квартиру і звісно не виходити на вулицю і ніхто його не побаче
21.10.2023 18:06 Відповісти
Гарантую, що він вже не в Україні, а поїхав кудись на умовні Мальдіви, на медовий місяць. З виїздом проблем точно не було, людина явно не бідна, і вже 100% купив якусь інвалідність чи просто взятку на кордоні дав.
21.10.2023 19:37 Відповісти
))ну шо ви хочете...хлопака в Європу інтегрується......привикає жити як тамhttps://youtu.be/wWqxbpGUytA
21.10.2023 18:36 Відповісти
Нащо ж писати, що вручили
21.10.2023 18:56 Відповісти
21.10.2023 19:02 Відповісти
"весільний дрон" саме для цього зроблений
21.10.2023 19:30 Відповісти
Хотіли б- знайшли б, враховуючи з яких організацій там були гості, то що тут дивного....
21.10.2023 19:30 Відповісти
Це Зеля сказав щоб принесли йому повістку по неїснуючим адресам. Такий кадр як цей прокурор треба йому самому.
21.10.2023 19:36 Відповісти
Дзідзьо, Пономарьов і решту "патріотів", також не знайшли??????
21.10.2023 20:23 Відповісти
Васильовичу, добре, що не Васильєвич
21.10.2023 20:24 Відповісти
Зелений Прокурор!
21.10.2023 20:31 Відповісти
https://youtu.be/0k-MFNW9o4A?si=XLVZV2CK47Yd10LM Зелёный прокурор ✮ Михаил Круг ✮ 1996
22.10.2023 10:15 Відповісти
БЕДНЫЙ Йорик
21.10.2023 20:35 Відповісти
В Монако не пробували шукати? це вам не кріпаків ловити.
21.10.2023 20:49 Відповісти
Он же не лох!🤣
21.10.2023 21:08 Відповісти
pisec zataivsya!!!
21.10.2023 23:41 Відповісти
воєнком, мабуть, в гарсонах у цього прокурора... Може воєнкома призвати?
22.10.2023 01:31 Відповісти
Усі шукаєм 3.14дара ,і якщо знаходим,дзвоним воїнкомам.
Він в Україне,зараз на кордоне,постійни перевіркі.
22.10.2023 03:19 Відповісти
Повістку до військомату, чи на допит?
22.10.2023 08:46 Відповісти
От і ВСЕ, що треба знати про наших суддів, прокуроорів...
Як гребти бабло - вони перші! А як захищати країну, в якій ти став МІЛЬЙОНЕРОМ, хрен кого знайдеш: що президента, що прокурора...
Якщо ми не проведемо ЛЮСТРАЦІЮ, порядку не буде ніколи!
22.10.2023 08:52 Відповісти
Що ви хотіли? Він ПРОКУРОР У ЗАКОНІ! Закон для нього це інструмент + зв'язки.
22.10.2023 08:53 Відповісти
Мабуть заліг в скроні вишиватника Садового та порються з Москвою . Содоміти Львова під час війни сорому не мають.
22.10.2023 09:03 Відповісти
А що,так важко виявити як він проїхав кордон? Шо за цирк. Він мабудь вже у буданова шпійоном працює.
22.10.2023 09:27 Відповісти
Ильницкий искусно пользуется навыками маскировки и грима, соблюдает осторожность, ловко уходит от погони и убирает хвосты. Шифруется, соблюдает принцип скрытности и секретности, меняет для проживания множество конспиративных квартир. К его услугам пластические хирурги. На прогремевшей на всю Украину свадьбе был не он, а его двойник. Поэтому военкомы, несмотря на все усилия, никак не могут его найти, чтобы вручить повестку.
22.10.2023 11:06 Відповісти
Та згамуйтес вже, досі заздрити, це Україна детка так булу і буди , поки не поменяєте усіх суді та прокурорів , на дійсно людей гідних а не за купівлю призначення за гроші. А зараз є прейскурант, і всім це відомо , але щоб щось змінити потрібна політична воля .Тот кого нельзя називати , мав шанс, але не зробив цього.
22.10.2023 11:10 Відповісти
треба не тцк повістку, а набу повістку давати. А так це "наш вечірній квартал".
22.10.2023 11:25 Відповісти
Перед тим як нести повістку, мабуть не забули подзвонити, то ж "свої".
22.10.2023 14:13 Відповісти
Застрял в мацкве, причем в самом прямом смысле этого слова
10.11.2023 06:30 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 