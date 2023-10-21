Експрокурору Ільницькому, який нещодавно відгуляв розкішне весілля на Львівщині, мали вручити повістку, але не знайшли його за жодною з адрес, - журналіст Ференс

Сьогодні низка соцмереж та деякі ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що експрокурору Печерського району Києва Ростиславу Ільницькому нібито вручили повістку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, своєю чергою, журналіст Любомир Ференс інформує у фейсбуці, що це не зовсім так.

"Бачу, як тєлєги розганяють інфу, що Роману (Ростиславу. - Ред.) Васильовичу Ільницькому вручили повістку. Це неправда! Учора представники ТЦК намагались це зробити, але не знайшли його за жодною з адрес", - зазначає він.

Тому, за даними журналіста, повістку просто залишили в поштовій скриньці.

