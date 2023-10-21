Експрокурору Ільницькому, який нещодавно відгуляв розкішне весілля на Львівщині, мали вручити повістку, але не знайшли його за жодною з адрес, - журналіст Ференс
Сьогодні низка соцмереж та деякі ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що експрокурору Печерського району Києва Ростиславу Ільницькому нібито вручили повістку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, своєю чергою, журналіст Любомир Ференс інформує у фейсбуці, що це не зовсім так.
"Бачу, як тєлєги розганяють інфу, що Роману (Ростиславу. - Ред.) Васильовичу Ільницькому вручили повістку. Це неправда! Учора представники ТЦК намагались це зробити, але не знайшли його за жодною з адрес", - зазначає він.
Тому, за даними журналіста, повістку просто залишили в поштовій скриньці.
Топ коментарі
+77 Михаил Дужик #512165
показати весь коментар21.10.2023 13:34 Відповісти Посилання
+71 Pavlo Aleksandrovych
показати весь коментар21.10.2023 13:33 Відповісти Посилання
+69 vitaliymkua
показати весь коментар21.10.2023 13:33 Відповісти Посилання
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Серйозно?
Спочатку влада робить повістки інструментом покарання. А потім ми всі вирішуємо проблему мобілізації.
Молодці.
Невже ви не розумієте, що вкидом про "вручення-невручення" повісток влада просто каналізувала горомадське невдоволення. І тепер всі впевнені, що влада "щось там робить".
Ця сам прокурор замовив цей піар ход, хоби уникнути насправді розслідування ДБР і НАЗК із питання звідки гроші. А влада якраз цього і неробить
Осб так легко нас усіх "взяти на арапа"...
а взагалі дивно якось що тупий народішка чекає на мобілізацію експрокурора в якого теща "відомий у Львові адвокат" там вже мабуть вагон справок від СБУ та буданги.
оте все, що їхнє сімейне кодло натиряло, треба утримувати. а це, ой, як дорого.
перекрийте шлях, до заробітку, а саме паразитуванні, на україні, і вони всі подохнуть з голоду, бо щось створювати та робити руками мозком , не вміють.
а, гроші, як всім відомо, мають особливу властивість, дуже швидко закінчуватись!!!
Та й за нього ж клопотали,… поважні українські ПОСАДОВЦІ!
А з приводу "знайдуть управу", думаю вони вже Мальдівах, попивають коктейлі і весело проводять медовий місяць. Нічого їм не буде.
- Да, но меня тут нет!
- Ну, на нет и суда нет...
Там ещё круче было: в чеченское село из Москвы приехали следователи по особо важным делам из центрального Следственного комитета РФ, пришли к дому убийцы, постучали, но тот отказался открыть. После чего следователи составили рапорт о том, что им не открыли дверь и на этом всё завершилось в точном соответствии с названием старого итальянскогофильма про мафию "Следствие окончено, забудьте."



Формула правильная: осталось только применить её.
Самой нежной любви наступает конец,
Бесконечной тоски обрывается пряжа...
Что мне делать с тобой, и с собой, наконец,
Как тебя отыскать, дорогая пропажа?
(Александр Вертинский)
Це мабуть для реклами
Вони і не мали йому вручати
Бо він на території України відгрохав гарне весілля а де перебуває не знають
Тому СБУ нехай не смішить людей
Він в Україні а знайдіть
Він може винаймати квартиру і звісно не виходити на вулицю і ніхто його не побаче
Він в Україне,зараз на кордоне,постійни перевіркі.
Як гребти бабло - вони перші! А як захищати країну, в якій ти став МІЛЬЙОНЕРОМ, хрен кого знайдеш: що президента, що прокурора...
Якщо ми не проведемо ЛЮСТРАЦІЮ, порядку не буде ніколи!