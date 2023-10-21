Окупанти не полишають спроб взяти Авдіївку. За добу на Таврійському напрямку втрати росіян становлять 496 осіб та 50 одиниць військової техніки, - Сили оборони

На Авдіївському напрямку активність ворога дещо знизилася, але окупанти не полишають спроб захопити Авдіївку.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун.

"На Авдіївському напрямку дещо знизилась активність ворога, але він продовжує іти вперед. Ворог не полишає спроб взяти Авдіївку. Наші воїни там стійко тримають оборону", - сказав він.

За інформацією Штупуна, на Таврійському напрямку за минулу добу ворог завдав 1 ракетного і 4 авіаційних ударів.

"Більшість з них - це КАБи, і вони саме на Авдіївському напрямку", - зазначив він.

Також читайте: ЗСУ на 400 метрів просунулися в районі Вербового, - Сили оборони

Загалом за минулу добу на Таврійському напрямку відбулося 53 бойові зіткнення і ворог здійснив 685 артобстрілів, Сили оборони знищили 11 танків і 29 бойових броньованих машин, і приблизно 80% із цього саме на Донеччині, розповів Штупун.

Він повідомив, що за минулу добу безуспішними були наступальні дії окупантів в районах Новокалинового, Степового, Первомайського. Без успіху ворог також вів штурмові дії біля Мар'їнки і Новомихайлівки. Там відбито близько 20 атак.

Якщо говорити про Шахтарський і Запорізький напрямки, то, за інформацією Штупуна, там відбито атаки в районах Золотої Ниви, Старомайорського, Полтавки та Роботиного. Біля Роботиного ворог намагається відновити втрачене положення, але безуспішно.

Речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку також розповів, що артилерія ЗСУ протягом доби виконала 1244 вогневі завдання.

Загальні втрати ворога минулої доби становлять 496 осіб, двоє окупантів здалися в полон, знищено 50 одиниць військової техніки.

Також читайте: За добу на південному напрямку росіяни втратили 1051 солдата та 200 одиниць техніки, - Тарнавський