12 пакет санкцій ЄС проти РФ: основний акцент буде зроблено на обмеженнях проти російських алмазів, - EUobserver

алмази

У 12-му пакеті санкцій ЄС проти Росії основний акцент буде зроблено на обмеженнях проти російських алмазів.

Про це пише EUobserver, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Західні союзники з "Великої сімки" (G7) готові оголосити про заборону на російські алмази "найближчими днями", заявив європейський дипломат в Брюсселі в п'ятницю, 20 жовтня.

"Система готова вже кілька тижнів, і тепер ми чекаємо на остаточну декларацію G7, яка закріпить її і підтвердить волю G7 працювати з цією системою", - додав він.

Заборона G7 і протоколи відстеження були розроблені спільно з Бельгією, де в Антверпені розташовано найбільший у світі центр торгівлі діамантами, і Єврокомісією.

На Канаду, Францію, Німеччину, Італію, Японію, Велику Британію і США (G7) припадає 70 відсотків світового попиту на алмази з боку кінцевих споживачів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наступний пакет санкцій ЄС має містити обмеження проти "Росатома" та алмазної галузі РФ, - Шмигаль

І Бельгія повністю підтримує поширення заборони G7 на ЄС у межах наступного раунду санкцій проти Росії, заявив європейський дипломат. Це усуває головну перешкоду для цього кроку, якого інші держави ЄС і Україна вимагають вже більше року.

Єврокомісія має розпочати консультації за зачиненими дверима з послами ЄС цими вихідними або на початку наступного тижня щодо 12-го пакету

росія (67259) санкції (12576)
да, экспорт нефти им уже окончательно перекрыли.
21.10.2023 14:50 Відповісти
та до сраки их алмазы, нефть и росатом !!!
21.10.2023 15:46 Відповісти
А русня, незважаючи на санкції, побудована новий ракетний завод:

https://glavcom.ua/world/observe/kreml-zakhovav-raketnij-zavod-sered-zhitlovikh-budinkiv-u-moskvi-963298.html
21.10.2023 16:18 Відповісти
Мій всесвіт, як же ви без цяцьок, тихо, і без техзастосування?
21.10.2023 16:43 Відповісти
Шов 2050 рік пакет....Який же цей світ лайно і цинічний..
21.10.2023 18:33 Відповісти
1 ***** ДОСТАТНЬО 30% ЗБУТУ
2 Підніметься ціна і ЄС нічого не втратить
3 і саме головне!!!! а що від цього Україні???
коли ***** спиняли санкції????
21.10.2023 18:59 Відповісти
ДО СРАКИ!!! - у меня всегда будет один и тот же комментарий на их сраные, не действующие санкции
21.10.2023 19:39 Відповісти
Не вводять санкції проти гоблінської нафти -
ПІДІРВАТИ ВСІ ЗАВАНТАЖУВАЛЬНІ НАФТОТЕРМІНАЛИ ГОБЛІНІВ ЯКІ Є ДОСЯЖНОСТІ РАКЕТ ЗСУ
Бо ця бл*дська нафто п'єса буде продовжуватися безкінечно.
21.10.2023 22:04 Відповісти
Санкції це суходрочка ЄС і не тільки ЄС. Друга світова війна нічому не навчила, хоча це й прогнозовано, бо половина ЄС була в гітлеровській коаліції.
21.10.2023 23:40 Відповісти
 
 