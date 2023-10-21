12 пакет санкцій ЄС проти РФ: основний акцент буде зроблено на обмеженнях проти російських алмазів, - EUobserver

У 12-му пакеті санкцій ЄС проти Росії основний акцент буде зроблено на обмеженнях проти російських алмазів.

Про це пише EUobserver, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Західні союзники з "Великої сімки" (G7) готові оголосити про заборону на російські алмази "найближчими днями", заявив європейський дипломат в Брюсселі в п'ятницю, 20 жовтня.

"Система готова вже кілька тижнів, і тепер ми чекаємо на остаточну декларацію G7, яка закріпить її і підтвердить волю G7 працювати з цією системою", - додав він.

Заборона G7 і протоколи відстеження були розроблені спільно з Бельгією, де в Антверпені розташовано найбільший у світі центр торгівлі діамантами, і Єврокомісією.

На Канаду, Францію, Німеччину, Італію, Японію, Велику Британію і США (G7) припадає 70 відсотків світового попиту на алмази з боку кінцевих споживачів.

І Бельгія повністю підтримує поширення заборони G7 на ЄС у межах наступного раунду санкцій проти Росії, заявив європейський дипломат. Це усуває головну перешкоду для цього кроку, якого інші держави ЄС і Україна вимагають вже більше року.

Єврокомісія має розпочати консультації за зачиненими дверима з послами ЄС цими вихідними або на початку наступного тижня щодо 12-го пакету