Німеччина виділяє на відновлення України ще 200 млн євро, - представник Мінекономіки Флясбарт

йохен,флясбарт

Німеччина виділяє фінансову допомогу Україні в розмірі 200 млн євро, які будуть спрямовані на відновлення країни.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомив секретар Міністерства економіки Німеччини Йохен Флясбарт.

Державний секретар, який у німецькому уряді відповідає за координацію зусиль із відновлення України, відвідав Україну 20 жовтня. Під час візиту він оголосив про фінансову допомогу Україні.

"Гроші будуть спрямовані на освіту, охорону здоров'я та питне водопостачання, а також на реконструкцію міст", - йдеться в повідомленні.

Міністерство розвитку Німеччини зазначає, що з початку російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року Берлін виділив на підтримку українців приблизно мільярд євро.

Флясбарт у соцмережі твіттер вчора повідомляв, що прибув з візитом в Україну.

Він зазначив, що приїхав до Києва разом з федеральною міністеркою довкілля та ядерної безпеки Німеччини Штеффі Лемке.

"Прибув до Києва сьогодні вранці. Штеффі Лемке їде на важливу міжнародну конференцію з питань довкілля, а я маю переговори щодо відновлення України", - написав він.

+3
Дякую, звісно!

Але...

Невеликий сенс відновлювати те, що наступним днем може бути знову зруйновано.

Тому нам потрібна зброя, передо всім атакувальна, щоби перемогти ворога, німці ж переважно надають зброю для оборони.

Коли англійці кажуть про американців що ті коли небудь обов'язково прийдуть до правільного рішення, вони делікатно нічого не говорять про німців. І ми розуміємо чому!
21.10.2023 15:50 Відповісти
+1
А я не розумію, чому.
21.10.2023 16:35 Відповісти
+1
Усі ці відновлення під час війни нагадують мені стан , коли горить будинок , а хазяїн клеїть обоі!!! Замість того щоб усі сили на пожежу кинути!
21.10.2023 22:36 Відповісти
А я не розумію, чому.
21.10.2023 16:35 Відповісти
Причин може бути безліч, від грошей чи дитячих комплексів, і аж до того, що практично всі царі на московії або були німцями, або мали німецьке коріння.

Я не Фрейд, я не копирсаюсь в причинах, я лише констатую факт.
21.10.2023 16:38 Відповісти
Великобританія до рузьге царів, як?
21.10.2023 16:47 Відповісти
Ви не розумієте написане?

Я писав про німецькі корені в московитських царів!
21.10.2023 16:52 Відповісти
Коли англійці кажуть про американців що ті коли небудь обов'язково прийдуть до правільного рішення, вони делікатно нічого не говорять про німців. І ми розуміємо чому. І шо?
21.10.2023 17:58 Відповісти
Тю! Та тут на яйцях бiльше мають
21.10.2023 16:09 Відповісти
ну это как пол копейки
21.10.2023 16:55 Відповісти
Краще б збудували житло десь на Закарпатті для переселенців з Маріуполя, а не давали злодіям при владі, які цинічно обкрадають власний народ під час війни
21.10.2023 19:15 Відповісти
Усі ці відновлення під час війни нагадують мені стан , коли горить будинок , а хазяїн клеїть обоі!!! Замість того щоб усі сили на пожежу кинути!
21.10.2023 22:36 Відповісти
 
 