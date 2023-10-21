Німеччина виділяє на відновлення України ще 200 млн євро, - представник Мінекономіки Флясбарт

Німеччина виділяє фінансову допомогу Україні в розмірі 200 млн євро, які будуть спрямовані на відновлення країни.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомив секретар Міністерства економіки Німеччини Йохен Флясбарт.

Державний секретар, який у німецькому уряді відповідає за координацію зусиль із відновлення України, відвідав Україну 20 жовтня. Під час візиту він оголосив про фінансову допомогу Україні.

"Гроші будуть спрямовані на освіту, охорону здоров'я та питне водопостачання, а також на реконструкцію міст", - йдеться в повідомленні.

Міністерство розвитку Німеччини зазначає, що з початку російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року Берлін виділив на підтримку українців приблизно мільярд євро.

Флясбарт у соцмережі твіттер вчора повідомляв, що прибув з візитом в Україну.

Він зазначив, що приїхав до Києва разом з федеральною міністеркою довкілля та ядерної безпеки Німеччини Штеффі Лемке.

"Прибув до Києва сьогодні вранці. Штеффі Лемке їде на важливу міжнародну конференцію з питань довкілля, а я маю переговори щодо відновлення України", - написав він.

