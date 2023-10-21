Росіяни планують збудувати на окупованих територіях України три полігони для зберігання сміттєвих відходів, - Центр нацспротиву
Окупанти погіршують екологічну ситуацію на окупованих територіях України, продовжуючи будувати сміттєзвалища для обслуговування регіонів РФ.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог планує збудувати вже три полігони на ТОТ для зберігання сміттєвих відходів, у тому числі з Ростовської області. Йдеться саме про полігони, а не сміттєпереробні заводи.
У самій Ростовській області від ідеї створити новий полігон відмовилися через протести місцевих мешканців, і тому проблему вирішують за рахунок ТОТ.
Наразі ворог розробляє проєктну документацію для створення полігонів", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+20 Oleksandr Onys
показати весь коментар21.10.2023 16:14 Відповісти Посилання
+14 Mykhailo Ilyash
показати весь коментар21.10.2023 16:17 Відповісти Посилання
+12 Яр Холодний
показати весь коментар21.10.2023 16:35 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
давня східна пословіца
питання: нахера нам знати, що планує болота?
В окупованих містах Донбасу "панаєхи" серуть в поліетиленові пакети і в нічний час викидають з вікон на вулицю А в глибинці Росії часто просто серуть у відро а фекалії потім виливають з вікон
та, - Вот тєпєрь зажівьом па-багатому! -
В Донецькій та Луганській областях і так екологія була нікудишня, то після початку війни з 2014 року кацапи з колаборантами перестали відкачувати воду з багатьох шахт,що привело до татального зараження грунтових вод і це ще ми не знаємо, яка екологічна обстановка біля шахти "Юнком" в которій провели ядерний вибух в 1979 році.
" 2018 года под затопление пошли 26 шахт оккупированной территории. Среди них - и «Юнком», где в 1979 году был проведен контролируемый подземный ядерный взрыв. Украина до сих пор не может получить от России никаких документов об испытании."
В деякі шахти завозили і на глибині складували відходи хімічного виробництва.
А зараз і поверхню завалять токсичними відходами.
От-от, для того і робиться "проектна документація".
Зараз кацапи побігли робити проекти для полігонів під сміття на ТОТ, коли в самих все засрано без ніяких проектів.
Полигоны делают, рядом с местом их появления.
тащить за 100 км, никто не будет.