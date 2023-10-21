Росіяни планують збудувати на окупованих територіях України три полігони для зберігання сміттєвих відходів, - Центр нацспротиву

Окупанти погіршують екологічну ситуацію на окупованих територіях України, продовжуючи будувати сміттєзвалища для обслуговування регіонів РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог планує збудувати вже три полігони на ТОТ для зберігання сміттєвих відходів, у тому числі з Ростовської області. Йдеться саме про полігони, а не сміттєпереробні заводи.

У самій Ростовській області від ідеї створити новий полігон відмовилися через протести місцевих мешканців, і тому проблему вирішують за рахунок ТОТ.

Наразі ворог розробляє проєктну документацію для створення полігонів", - йдеться в повідомленні.

