Росіяни планують збудувати на окупованих територіях України три полігони для зберігання сміттєвих відходів, - Центр нацспротиву

сміття

Окупанти погіршують екологічну ситуацію на окупованих територіях України, продовжуючи будувати сміттєзвалища для обслуговування регіонів РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог планує збудувати вже три полігони на ТОТ для зберігання сміттєвих відходів, у тому числі з Ростовської області. Йдеться саме про полігони, а не сміттєпереробні заводи.

У самій Ростовській області від ідеї створити новий полігон відмовилися через протести місцевих мешканців, і тому проблему вирішують за рахунок ТОТ.

Наразі ворог розробляє проєктну документацію для створення полігонів", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни планують вивозити сміття з території РФ на окуповані території, - Центр нацспротиву

+20
Там, де ступає копито носія "вєлікай культури", автоматично виникає сміттєзвалище
21.10.2023 16:14 Відповісти
+14
Це і є суть "асвабажденія". На вбити, все вкрасти, землю загадити
21.10.2023 16:17 Відповісти
+12
Коли наше місто оточили і ми сиділи в блокаді - без тепла електрики та каналізації то перше що зробили люди - почали копать у дворах ями та будувать туалети Витримали Зараз ми ту яму вже засипали Після закінчення війни домовилися на тому місці посадить садженець яблуні чи груші - "Дерево Перемоги"
В окупованих містах Донбасу "панаєхи" серуть в поліетиленові пакети і в нічний час викидають з вікон на вулицю А в глибинці Росії часто просто серуть у відро а фекалії потім виливають з вікон
21.10.2023 16:35 Відповісти
21.10.2023 17:39 Відповісти
Розробляє...проектну...документацію . Яка у мавп документація, та ще й проектна?
21.10.2023 16:17 Відповісти
Та не скажіть...Ями хай копають,закласти в проєктну документацію,поглибше,щоб було куди "асвабадітєлєй"скидати.Мішки ж уже майже закінчилися,навіть їх волонтери не можуть знайти,а ту свиноту де дівати?А може автори статті не вірно перевели з кацапської-не сміттєзвалища,а скотомогильники?
21.10.2023 18:08 Відповісти
не сміттєзвалища,а скотомогильники?
показати весь коментар
21.10.2023 18:14 Відповісти
"тим, хто будує дороги під час війни, абізьяни сруть на голову"
давня східна пословіца
21.10.2023 16:20 Відповісти
Ця війна буде тривати, допоки не почнуть палити росію нашими ракетами. Запитайте у презика де наші ракети?
21.10.2023 16:22 Відповісти
на такі питання преЗЕк шкварчить гарячим асвальтом
21.10.2023 16:26 Відповісти
Треба йому отой ''шкварчащий'' асфальт в зад запихнути!
21.10.2023 17:01 Відповісти
123456сракавапролд,так візьми і запихни,ніхто ж не мішає.Він кожний день підказує де можно його знайти.Он і пані Михайлова прислухається десь до шкварчання,мабуть допоможе,хоч послухати...
21.10.2023 18:17 Відповісти
Звісно кацапські, грложопі чурки і на окуповананих територіях зроблять подібність кацапії, якщо їм не завадити.
21.10.2023 16:22 Відповісти
*******!
питання: нахера нам знати, що планує болота?
21.10.2023 16:24 Відповісти
Щоб виставити їм рахунок в Гаазі.
21.10.2023 16:28 Відповісти
Там їх,кацапів смердючих,і зариємо. Щоб не воняли....
21.10.2023 16:26 Відповісти
Ті хто від народження все своє нікчемне життя мешкають у лайні нічого іньшого окрім свого лайна принести іньшим не можуть-бо окрім лайна нічого іньшого у них не було атрадясь...
21.10.2023 16:27 Відповісти
21.10.2023 16:35 Відповісти
А кто то думал что рашисты по другому будут использовать захваченную Украину?
21.10.2023 16:30 Відповісти
Чому ж? Ось ООН упевнена, що росія буде на українській території вирощувати хліб і годувати тим хлібом задарма "ґалодних афріканскіх мальчіков в трусіках"...
21.10.2023 19:00 Відповісти
Як кажуть "Плани як у гітлера")))
21.10.2023 16:37 Відповісти
Та гітлер сміття не завозив..
21.10.2023 16:46 Відповісти
А як кричали данчанє в 2014 році, - Путін ввєді! -
та, - Вот тєпєрь зажівьом па-багатому! -
В Донецькій та Луганській областях і так екологія була нікудишня, то після початку війни з 2014 року кацапи з колаборантами перестали відкачувати воду з багатьох шахт,що привело до татального зараження грунтових вод і це ще ми не знаємо, яка екологічна обстановка біля шахти "Юнком" в которій провели ядерний вибух в 1979 році.
" 2018 года под затопление пошли 26 шахт оккупированной территории. Среди них - и «Юнком», где в 1979 году был проведен контролируемый подземный ядерный взрыв. Украина до сих пор не может получить от России никаких документов об испытании."
В деякі шахти завозили і на глибині складували відходи хімічного виробництва.
А зараз і поверхню завалять токсичними відходами.
21.10.2023 16:39 Відповісти
"А зараз і поверхню завалять токсичними відходами."
От-от, для того і робиться "проектна документація".
21.10.2023 19:06 Відповісти
Ви статтю прочитайте і знайдіть слосполучення "проектна документація".
Зараз кацапи побігли робити проекти для полігонів під сміття на ТОТ, коли в самих все засрано без ніяких проектів.
21.10.2023 19:20 Відповісти
Наразі ворог розробляє проєктну документацію для створення полігонів", - йдеться в повідомленні. Джерело:
21.10.2023 20:04 Відповісти
под американским впн ой как нехорошо взял бы какой нибудь африканский
21.10.2023 17:10 Відповісти
Кацапи для того окуповують сусідів щоб було де своє лайно дівати.
21.10.2023 17:04 Відповісти
От Ростова везти ?
Полигоны делают, рядом с местом их появления.

тащить за 100 км, никто не будет.
21.10.2023 17:07 Відповісти
Прям таки не будуть. Львівське сміття у свій час де тільки по Україні не знаходили. Срана кацапня наостанок хоче ще й так насрати.
21.10.2023 17:14 Відповісти
це кацапи так показово принизити хочуть от і все
21.10.2023 17:18 Відповісти
А своїх мерів енд бізнесменів нічо не нагадує?
21.10.2023 18:14 Відповісти
где рабские протесты, где недовольные?
21.10.2023 18:53 Відповісти
 
 