УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3762 відвідувача онлайн
Новини
1 744 14

Зеленський і Ердоган поговорили про війну в Україні та на Близькому Сході

зеленський,ердоган

Президенти України й Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і Володимир Зеленський у суботу провели телефонну розмову.

Про це повідомила пресслужба турецького лідера, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

У повідомленні зазначається, що Зеленський з Ердоганом обговорили російсько-українську війну, а також "конфлікти між Ізраїлем і Палестиною та гуманітарну кризу в регіоні".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ердоган після Генасамблеї ООН заявив, що не поділяє "негативного ставлення" до Путіна, бо Росію "не можна ігнорувати"

"Заявивши про можливість мирного врегулювання регіональних конфліктів, зокрема ізраїльсько-палестинської суперечки, президент Ердоган зазначив, що Туреччина продовжуватиме докладати всіх зусиль для цього", – повідомили в пресслужбі Ердогана.

До цього востаннє лідери говорили наприкінці липня після виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи. Українська сторона наразі не повідомляла про розмову президентів України й Туреччини.

Автор: 

Зеленський Володимир (25185) Ердоган Реджеп Таїп (974)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
"Заявивши про можливість мирного врегулювання регіональних конфліктів, зокрема ізраїльсько-палестинської суперечки, президент Ердоган зазначив, що Туреччина продовжуватиме докладати всіх зусиль для цього" , щоб і рашистсько-українську війну врегулювати мирним шляхом за рахунок здачі окупованих українських території другу турецького пердогана куйла всія 3,14дерації
показати весь коментар
21.10.2023 16:32 Відповісти
+1
То Ви його кадром на московію відіслали..на патріарші..може ще трамвай підкинете
показати весь коментар
21.10.2023 16:58 Відповісти
+1
К сожалению этот зеленый персонаж обречен сидеть пожизненно. И именно в Украине.
показати весь коментар
21.10.2023 17:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Заявивши про можливість мирного врегулювання регіональних конфліктів, зокрема ізраїльсько-палестинської суперечки, президент Ердоган зазначив, що Туреччина продовжуватиме докладати всіх зусиль для цього" , щоб і рашистсько-українську війну врегулювати мирним шляхом за рахунок здачі окупованих українських території другу турецького пердогана куйла всія 3,14дерації
показати весь коментар
21.10.2023 16:32 Відповісти
Гаварілі би есчо,да баліт... самі знаєте,що....
показати весь коментар
21.10.2023 16:43 Відповісти
а ми от щє трампона в Україну підкинемо - ваша буба і наш трампон - це сила! - майже весілля...
показати весь коментар
21.10.2023 16:46 Відповісти
Вскоре будет визит зеледента в Турцию... Он же давно на море не был и не отдыхал по людски. Работает не жалея себя любимого, то бесконечные ставки, то бесконечные видосики. Нет, устал от духоты Киева и Турцию, там кальянчики забавные предлагают.

показати весь коментар
21.10.2023 16:54 Відповісти
То Ви його кадром на московію відіслали..на патріарші..може ще трамвай підкинете
показати весь коментар
21.10.2023 16:58 Відповісти
К сожалению этот зеленый персонаж обречен сидеть пожизненно. И именно в Украине.
показати весь коментар
21.10.2023 17:08 Відповісти
Врятуй Украіну от ідіотів.
показати весь коментар
21.10.2023 17:35 Відповісти
К сожалению это только после следующих выборов, которые зеледент так пытается отменить. (Несмотря, кстати, на рекомендации наших партнеров). Значит ему власть нужна для спасения своей гундосой шкуры.
показати весь коментар
21.10.2023 17:58 Відповісти
Ведущий канала «Соловьёв Live» Евгений Сатановский назвал Марию Захарову, официального представителя МИД РФ, «сильно выпивающей шмарой» за её «антиизраильские высказывания». За что вылетел из соловьевского канала.
показати весь коментар
21.10.2023 17:28 Відповісти
Ну если так, то ушел. Слишком рано тявкнул на Машу-стаканНашу.
показати весь коментар
21.10.2023 18:01 Відповісти
И что? Мы с соседом каждый день говорим о войне в Украине.
показати весь коментар
21.10.2023 18:12 Відповісти
Валміс,а ваш сусід-президент якої країни?Щоб знати, чого від нього можна очікувати?Він може,як Ердоган, хоч якось захистити кримчан,а як по зерновому коридору?Може він-ну ваш сусід,може перекрити який небудь пролив?Літак кацапів збити?
показати весь коментар
21.10.2023 19:32 Відповісти
 
 