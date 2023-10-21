Зеленський і Ердоган поговорили про війну в Україні та на Близькому Сході

Президенти України й Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і Володимир Зеленський у суботу провели телефонну розмову.

Про це повідомила пресслужба турецького лідера, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

У повідомленні зазначається, що Зеленський з Ердоганом обговорили російсько-українську війну, а також "конфлікти між Ізраїлем і Палестиною та гуманітарну кризу в регіоні".

"Заявивши про можливість мирного врегулювання регіональних конфліктів, зокрема ізраїльсько-палестинської суперечки, президент Ердоган зазначив, що Туреччина продовжуватиме докладати всіх зусиль для цього", – повідомили в пресслужбі Ердогана.

До цього востаннє лідери говорили наприкінці липня після виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи. Українська сторона наразі не повідомляла про розмову президентів України й Туреччини.