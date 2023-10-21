Від початку доби окупанти випустили 24 керовані авіабомби по території Херсонщини
Окупанти продовжують завдавати авіаційних ударів по території Херсонської області.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
"З опівночі ворог випустив по регіону 24 керовані авіабомби. Під вогнем були 4 населені пункти Бериславського району. Також у Бериславі був скид вибухівки з дрона. Є влучання в адмінбудівлю", - йдеться в повідомленні.
