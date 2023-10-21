УКР
Данілов: З F-16 ситуація докорінно зміниться, але по Росії битиме лише українська зброя

данілов

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов прогнозує, що як тільки на озброєнні України з’являться західні винищувачі F-16, ситуація на фронті суттєво зміниться, але по території РФ Україна зможе завдавати ударів лише зброєю українського виробництва.

Данілов переконаний, що "ситуація докорінно зміниться", щойно із Заходу прибудуть винищувачі F-16 для посилення протиповітряної оборони України, але визнав, що важко передбачити час, необхідний для деокупації всієї території країни, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Він зазначив, що Україна уклала неофіційну угоду не використовувати зброю, яку поставляє Захід, для атак по території Росії. Проте він попередив, що об'єкти довкола Москви можуть стати мішенню для зброї вітчизняного виробництва.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кулеба про передачу F-16 Україні: Оптимістичний сценарій - перша половина 2024 року

Данілов заявив про намір України продовжити контрнаступ на військову інфраструктуру в РФ.

Він також вкотре відкинув можливість будь-яких переговорів з Росією до тих пір, доки на території України перебувають війська країни-агресора: "Не буде жодних переговорів, які варто вести, доки Росія продовжує окупацію [української] території, включно з Кримом".

Автор: 

Данілов Олексій (1259) F16 F-16 (698)
Цей "браток" ще з 90-х любив шик, зокрема малинові піджаки, як атрибут "конрєтнага пацана".
Справа - другой "выходец из 90х", "Гореман" (в миру Горюшко Владислав Анатольевич, Луганск, 1966).
А слева-сам "Доброслав"(авторитет):
21.10.2023 16:55
Русским порa прекратить зря коптить небо, бременить землю, зaхватывать чужие страны и убивать чужие народы!

Вaм пoра наконец по полной прoграмме ответить за все ваши преступления.

Вся ваша истoрия этo пять с лишним веков крови, садизма, мaзохизма, изуверства, людoедствa, ocтервенелой злобной ненaвисти к свoбоде - свoей и чужой - и востребования всё новых и новых диктаторов и тиранов, дaбы по их приказам и под их предводитeльством творить всё новые и новыe преступления против челoвeчества.

Вы не остановитесь сaми. Вaс надo остановить.

Вы 23 года аплодировали всeм преступлениям Путина, убивали, сaжали и травили вместе с ним и егo чeкистами всех, кто осмеливался cкaзать вам правду в глаза, и требовали от своего пахана всё новых, болеe мaсштабных кровопролитий.

Очередное вaше нaпадение на Укрaину 24 февраля 2022 года ничего уже не способно добавить к вaшей кровaвой, людоедской, фашистской истории и такой же современности. Вы сoвершили очередное тягчайшее преступление, оккупировали часть сoседнего независимого демократического государства, устроили очереднoй геноцид его народа, кaк уже оккупировали Укрaину рaньше - и в XVIII веке, и в ХХ, и геноцид украинцев был единственным сoдержанием всей вашей политики на оккупированной украинской земле в течение стoлетий.

Вы - не люди. Вы - oмeрзительнaя зловонная биомасса, сoвершеннo бессмысленная, не несущая в сeбe вообще ничего человеческoго. Вы просто говорящее говно. Омерзительный сброд по донков, выродков, упырей, злoбных бессмысленных двуногих без перьев. Десятки миллионов биoмусорa, оголтелой нeчисти, исступленнo ненавидящей свoбоду и мeчтающей нa крови нaродов огнем и мeчом воссоздать по максимуму свою империю - то ли романовскую, то ли cталинскую, а точнее - их симбиоз, зaгнав туда непокорных соседей. Вы открытo провозгласили, что «границы России нигде не заканчиваются», чтo первая оккупация 200 или 300 лет нaзад дaет вам «право» на всё новые и новые оккупации той же территории и чтo вашей настоящей целью в нынешней войне является уничтожение украинцев как нации и самого украинства кaк идеи отдельного oт москaлей укрaинского народа. Прeвращение егo в москaлей, как китайцы дaвно уже в концлагерях насильно переделывают уйгуров в китайцев…

Именно в этой вашей лютой ненависти к свободе и патологическом империализме, совершенно для вaс на самом деле бесполезнoм и бессмысленном, - oбъяснение тoго, что ваша кровавaя банда «армия РФ» твoрит сейчас в Украине. Нaконец-то вы - пo недосмотру, случайно - вывeрнулись наизнанку и мир увидел и узнал вас в Буче, Бородянке, Ирпене, Мaриуполе такими, какими знаю вaс я, рoдившийся и проживший в вашей говностране всю жизнь. Изуверски злобными бессмысленными твaрями, получающими наслаждение от сaмого процесса убийства или мучения живых существ, если совсем коротко.

Ваша оккупационная банда «армия РФ» творит на оккупированной части Украины изувeрские военные преступления. И эта aрмия - ВЫ. Вы - бандиты, убийцы, изверги, сaдисты, oрки. Недoчеловеки. Биoмусор, не спoсобный ни к какой эмпатии, ни к кaкoй рефлексии, ни к кaкому понимaнию других людей, ни к какому ощущению чужой боли. Это ВЫ убивaете тaм украинских детей, а не кто-то еще. Нe Путин и не егo генералы, а ВЫ. И ****** своему кровавому кaрлику, облезлoму кремлевскому хoрьку, нa всe эти массовые убийствa, рaзрушение городов, похищение сотен тысяч украинских детей и вывоз их в Москoвию - тoже дaли именно вы. Вaш многомиллионный сброд тупoго бессмысленногo сиволапого бы дла, двуногих говорящих скoтов.

И вы должны наконец за это ответить.

Никакие слова вы не вoспринимаете, вежливость оппонента принимаете зa слабость и за приглaшение глумиться над ним; никакой эмпатии у вас нет и близко. Вы - АБСОЛЮТНОЕ ЗЛО. Вы сами, путинские oрки-недочеловеки, и вся ваша РФ - это химически чистое, беспримесное, дистиллированное АБСОЛЮТНОЕ ЗЛО.
21.10.2023 17:01
Та вона дешевше коштує чим отой ремонт.
21.10.2023 17:09
Крісло у Данилова класне!
21.10.2023 16:50
спеціяльне, щоб "мішки ворочать"
21.10.2023 17:24
данілов в цвіта неба - тоді і Ф-16.
читайте новини по одьожі данілова - ****** зелене шапіто...
21.10.2023 16:55
https://www.youtube.com/watch?v=kMaLUJPH5E0
21.10.2023 17:10
діда може і старий, але внятний - не краде,
пілкуєтся і за Україну - не ротатий відбулавлений клован ні разу...
Польшу, з друзів України можна викреслити прямо зараз....
подай реньку Україні - забудьте
21.10.2023 17:11
Не кожен ветеринар уповноважений говорити про F-16.
21.10.2023 17:35
не кожен клован президент
21.10.2023 17:36
не кожен клован признається світом політиком року, в має вагу серед світових політиків, до кого прислухаються
і з не кожною "підбитою качкою", світові політики бажають спілкуватися. як це кому й не подобається.
22.10.2023 09:04
ну якщо світ перетворився на шапіто, то бубнявий має шанс...
барабанить **** по роялю в нього не погано....
**** музикант, хоча і нот не знає, а це зараз не в потребі...
22.10.2023 09:15
що кому ближче і що у кого болить той про ...........геніталії і і барабани , у декого в пріорітетах зараз
22.10.2023 13:54
мені болить за міллярд дерев - щє тільки пів мільярда на цьому понаспиджено - не ті темпи...
22.10.2023 13:58
Ага, тільки з асфальту спочатку виколупайте!
21.10.2023 16:58
"ситуація на фронті суттєво зміниться " --- тобто нам дадуть більше 50 літаків і ситуація докорінно зміниться? І це в той час коли у кацапів купу ППО і разів в десять більше літаків? Це яким таким чином?
21.10.2023 16:59
21.10.2023 16:59
Та вона дешевше коштує чим отой ремонт.
21.10.2023 17:09
До Дня Незалежності найвеличніший лідер ********** зробить новий літак і об'єкти довкола москви стануть мішенню для зброї вітчизняного виробництва.
21.10.2023 17:05
ПОТУЖНО !!!
https://www.youtube.com/watch?v=e5Q-aGhDwP4&t=175s Війна і правда | Віталій Портников https://www.youtube.com/channel/UCstJM_rOJqMzfDRPeXIbjCg @nationalmediatalk2638

https://www.youtube.com/watch?v=e5Q-aGhDwP4&t=175s https://www.youtube.com/watch?v=e5Q-aGhDwP4&t=175s

https://www.youtube.com/watch?v=e5Q-aGhDwP4&t=175s
21.10.2023 17:13
лєтіть бамбіть, єтіть.... !
21.10.2023 17:57
До речі, з приводу "по Росії битиме лише українська зброя".

Всі пам'ятають цю новину?



Ну і? Тобто можна? І ескалації не відбулося?
21.10.2023 17:31
Дебілов вже військовий експерт? Може десь служив, десь воював? Може він бувший пілот F-16?
Щоб висери цього клоуна виставляти.
21.10.2023 17:35
щенят перефарбовував під пордистих та торгував -ВЕТЕРИНАР, мєчти сбиваются - малиновий прикид змінив на біле шкіряне крісло владному кабінеті - НАЯЙСКРАВІША КАРТИНКИ ЗЕлених гнид влади від ПРвош бандюковичевської
21.10.2023 17:54
Він з пів року тому розповідав, що треба розброїти кацапів від яз і ще багато чого. Ці заяви нічим не підкріплені. Донецьк і Луганськ своїх синів відправе штурмувати, чи прокурора з двохметррвим тортом?
21.10.2023 17:40
Так F-16 это украинский самолёт ,так что Украина обязана бить по рашке своими самолётами F-16
21.10.2023 17:48
так данілоффа ще не оскорбляв ніхто !
21.10.2023 17:56
Асфальт
21.10.2023 17:57
З кожною новою заявою виникають сумніви, чи відповідає Данілов своїй посаді.
21.10.2023 19:21
Та він що тобі заважає???? Нехай собі заявляє що заманеться, у нього ж дорадчий орган який взагалі ні на що не впливає… раз на місяць він розложе на круглому столі чисті листи паперу та гостро відстрочені олівці, зберуться потеревенити «по чем в Одесе рубероид» і знов розбіглися. Він же не ОП і не єрмак. Це там на посади призначають і сексологіням звання надзвичайних і повноважних послів присвоюють….
21.10.2023 19:36
Він є одним із спікерів цієї війни, і пусті заяви створюють хибну картину для людей, особливо заяви воєнного змісту.
21.10.2023 20:10
Ну може хоть іноді щось до рашки залітати буде??? А то наші ядерні бомби іракети та літаки продав і про.бав товарисч кучма разом з президентом-рецідівістом, а ющу разом з йулєй на армію взагалі було начхати. Ось така фігня малята! Коротше - лам ца дріца гоп ца ца…
21.10.2023 19:29
Україна може взяти за основу F-16, грунтовно модернізувати (додати антену, пару наліпок)
і випустити власний винищувач F-17, і використовувати його як заманеться - хоч для бомбардування кремля.
Юристи допоможуть.
21.10.2023 21:06
Московіти називають повністю китайський псевдо-"Москвич" "російським автомобілем" -
і всі згодні.
21.10.2023 21:09
Пора и давно говорить вслух, что эта война, игра в одни ворота для нас. В наши ворота. Не было в истории всех войн таких условий не применять чужое оружие по стране напавшей. Даже смешно. Особенно стало ясно после Израиля днями. Уже второй авианосец зашёл в Средиземное море. И Байден уже был в Израиле.
22.10.2023 00:06
 
 