Окупанти вимагають від своїх фейкових вишів надати "волонтерів" для пропаганди, - Центр нацспротиву
Росіяни планують провести "міжнародний молодіжний форум", у якому, за задумом, мають взяти участь "волонтери" з тимчасово окупованих територій.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
"Захід спрямований на посилення пропаганди та імітацію підтримки міжнародної спільноти варварської політики режиму Володимира Путіна напередодні "виборів" у РФ. Попередньо туди звезуть студентів з Північної Кореї, Китаю, Білорусі й інших лояльних до путінського режиму країн.
Проте найбільша кількість учасників буде саме з РФ, де росіяни вже готують масовку. Центр набору "волонтерів" з ТОТ відкритий у Мелітополі (Запорізька область), але звичайно що охочих небагато", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що окупаційна адміністрація поставила вимогу перед фейковими вишами надати списки "волонтерів" у найкращих традиціях Кремля.
"Зауважимо, що саме пропаганда є одним зі стовпів режиму Путіна, адже направлена на дезорієнтації системи цінностей своєї жертви і є однією з головних причин війни.
Уникайте російських джерел інформації, участі в постановочних шоу та ігноруйте ініціативи ворога – не дайте ввести себе в оману й стати інструментом в брехливій машині Кремля", - наголосили в Центрі нацспротиву.
