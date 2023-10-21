УКР
Новини
1 332 1

Окупанти вимагають від своїх фейкових вишів надати "волонтерів" для пропаганди, - Центр нацспротиву

пропаганда

Росіяни планують провести "міжнародний молодіжний форум", у якому, за задумом, мають взяти участь "волонтери" з тимчасово окупованих територій.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Захід спрямований на посилення пропаганди та імітацію підтримки міжнародної спільноти варварської політики режиму Володимира Путіна напередодні "виборів" у РФ. Попередньо туди звезуть студентів з Північної Кореї, Китаю, Білорусі й інших лояльних до путінського режиму країн.

Проте найбільша кількість учасників буде саме з РФ, де росіяни вже готують масовку. Центр набору "волонтерів" з ТОТ відкритий у Мелітополі (Запорізька область), але звичайно що охочих небагато", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що окупаційна адміністрація поставила вимогу перед фейковими вишами надати списки "волонтерів" у найкращих традиціях Кремля.

"Зауважимо, що саме пропаганда є одним зі стовпів режиму Путіна, адже направлена на дезорієнтації системи цінностей своєї жертви і є однією з головних причин війни.

Уникайте російських джерел інформації, участі в постановочних шоу та ігноруйте ініціативи ворога – не дайте ввести себе в оману й стати інструментом в брехливій машині Кремля", - наголосили в Центрі нацспротиву.

Автор: 

пропаганда (2850) Центр національного спротиву (847)
Коментувати
Сортувати:
Знайдеться і серед наших "гнидва" Завойовники завжди подібних зрадників використовували Хоч поляки при Жечі Посполітой хоч кацапи Німці хоч такими й користувалися але й гидували ними
показати весь коментар
21.10.2023 17:45 Відповісти
 
 