Російський реп та розкидання доларів: співорганізатор київських вечірок, де кривдили дівчат, Захаров відгуляв весілля у лакшері готелі. ВІДЕО+ФОТО
Шоумен Юрій Ткач провів весілля блогеру Олегу Захарову, який разом із друзями є учасником скандальної справи про "п’яні вечірки" в Києві, на яких споювали та кривдили дівчат, знімали це на відео та поширювали у соцмережах.
Увагу на це у мережі звернув журналіст Андрій Лохматов, передає Цензор.НЕТ.
Він наводить скріни зі сторінки блогера, на яких видно, що весілля відбулося в одному з найдорожчих готельних комплексів країни Edem Resort Medical & Spa.
"От ви там обурювались тим, що Полякова, Пономарьов та Дзідзьо розважали прокурорів на весіллі в Emily Resort, яке коштувало десятки мільйонів гривень. Але це ще не все.
Приблизно в той самий час в іншому одному з найдорожчих готелів країни Edem Resort Medical & Spa відгуляв своє весілля фігурант гучної історії про блогерів з Івано-Франківська, які влаштовували вечірки в Києві, де, за версією слідства, спаювали дівчат, а потім вчиняли над ними сексуальне насилля, знімали це на відео, поширюючи його в мережі.
Тоді про це навіть зробив заяву президент Зеленський, який повідомив, що за фактом знущань над дівчатами розпочато кримінальне провадження і "є перші затримання зловмисників", додавши, що "насильству в Україні місця не буде".
Здавалось би, таким вчинкам суспільство поставило свою жорстку оцінку, розтавивши моральні кордони та орієнтири для молоді. Але, як виявилось, не все суспільство.
Олег Захаров, третій учасник тих "вечірок", який разом з другом заплатили 402 тисячі гривень застави кожен, аби вийти на волю на період слідства, на початку жовтня влаштував своє весілля в лухурі готелі, де тінейджери співали російський реп, розкидуючи по сцені стодоларові купюри.
А ведучим на цьому святі життя був відомий телеактор і комік Юрій Ткач, який щиро обіймався з п'яним підозрюваним у сексуальному насиллі, чим як би підтвердив йому - все ок, чувак, продовжуй в тому ж дусі, і в котрий раз продемонстрував нам, що гроші важливіші за репутацію, і що деяким людям неважливо, кого розважати - прокурорів-корупціонерів чи мажорів-гвалтівників. Головне, аби вчасно і добре платили. Так і живемо", - розповів Лохматов.
На фотографіях, якими поділився у своїх закритих соцмережах сам наречений, Юрій Ткач сміється та обіймається з ним.
Олег Захаров зі своєю нареченою
Затримання блогерів після чергового стріму
Олег Захаров на суді
Нагадаємо, Олег Захаров — третій учасник справи про "п'яні вечірки", на яких знущалися з дівчат. У березні цього року хлопцю повідомили про підозру у вчиненні насильницьких дій сексуального характеру без добровільної згоди.
За версією слідства, блогер вмовив неповнолітню дівчину взяти участь у стрімі.
"Дочекавшись, коли дівчина перебуватиме у стані алкогольного сп'яніння, він здійснив насильницькі дії сексуального характеру відносно неповнолітньої без її згоди", - йшлося у повідомленні.
Наприкінці березня хлопець вийшов під заставу у розмірі 402 тисяч гривень.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І жодному не дадуть повістки ..жодному...скоти...жирують...а кріпаки хай воюють...😡
Бажаю твоїй подрузі такої ж самої участі або сестрі .
Дебіл без клепки
"Журналіст Віталій Гайдукевич написав: «Так, вам не здається, міністерство культури і «кріейтори» із «Банда» вирішили порівняти український тризуб із міжнародним знаком «шокер». Загугліть про що ці пальці світі. І от цілий міністр культури, прости Господи, скрутив пальці так... ціле міністерство пропонує усій країні порівняти тризуб із «шокером» - картинкою, яка має відвертий сексуальний підтекст. Це результат офіційного співробітництва держструктури із комерційною структурою? Банда ще й отримала якийсь гонорар за цю ідею? Це офіційне ставлення уряду Зеленського до державних символів?».
Коли він доросте до підтримки піблічних розтрілів зрадників України чи і надалі буде менжуватися і робити вигляд що всегаразд.
БЕЗКАРНІСТЬ ПОРОДЖУЄ НОВІ ЗЛОЧИНИ.
Усі судді корумповані.
Треба скорочувати кількість суддів та судів,люди що по 30років "судять" повинні йти на пенсію, застави у випадках особливо тяжких злочинів та гіпер корупції треба відмінити.І усі судді повинні пройти процедуру люстрації на предмет зв'язку з Росією, відповідністю декларацій та зв'язку з опзж часів януковича .
І декілька відступів,ця ***** це зріз українських мажорів та їхніх батьків, більше того зе зріз молоді котра не має стільки грошей, але русский рєпачок,тьолки ,дорогое виски,це чим засрані мізки молоді.
Вони не тещо не цікавляться війною, історією політикою, вони навіть не підозрюють напевно де те роботине,чонгар кримський міст. Їм плювати,що на Україну,що на війну.
Звичайно це вершина айсберга, коли досі Бойко і Пінчук стрибають в раді.
Я бачу лише єдиний вихід,це дострокові парламентські вибори, формування нового кабінету міністрів і коли в зє небуде більшості, подивимося як він буде "приказы отдавать"
Бажаю подохнути всім тим, хто обрав цю владу.
На ваших руках кров сотень тисяч найкращих українців і мільйони виїхавших за кордон, які вже ніколи не повернуться.
А бидло святкує і повернеться після війни обирати нам на нашу голову таку саму бидлячу владу.
Да, чувак, запам'ятають.
https://www.youtube.com/watch?v=eYuohDFQgM8
І такого бNдла в Україні є не менше ніж п'тої колони. Це і мусора, які поставили галочку так би мовити на передовій, а тепер сидять в держаних адміністраціях; також "патріотичний"політикум, який так би мовити відстоює українську мови, а тим часом дєрибанать бюджет і вирощує таких синків, як Олег Захаров, і багато інших прикладів.
В кагорту бNдла можна сміло записати і тих 73% (ті які "на-пріколі") і "патріотів-порохоботів", і т.д...
Так-що ДУМАЙ-ТЕ люди!!!
Вас "розводять", "як котят"!!!
їм же тоді всім повістки вручили... як же так, що на весіллі опинились, а не на фронті?
Пів країни плаче, пів країни скаче.
Корупція це другий фронт, яким путін хоче знищити-перемогти Україну
+ у путінської бензоколонки хватить бабла щоб купити в Україні
кожного продажного
Блогера
Чиновника
Політика
Кореспондента
ЗасібМасовоїІнформації
...
і викликати резонанс за резонансом щоб створити повне безвладдя України і в результаті знищення країни яку не можливо перемогти силою
Поможе реальна боротьба - ЦЕ коли у кожного Спитають - З відки в тебе статки? (Зрівняють з оплаченими податками за період коли ці статки були надбані)
Але такого не бо найвища влада в Україні також попаде під такий корупційний розност бо руки по шию в награбованих грошах.
Нижні чини на самих низах в селищах містечках містах регіонах - Розуміють що корупційного ШОРОХУ не буде і буде далі кічитись і красти і кічитись і красти...
Це все називається КРУГОВА ПОРУКА КОРУПЦІОНЕРІВ на усіх рівнях
В кремлі це прекрасно розуміють і будуть цим користуватись знищуючи України руками продажних корупціонерів
Що могли породити усякі Кучми, Коломойські, Медведчуки, Шмигалі і Шефіри ТА ІНША ПРОКУРОРСЬКО-СУДДІВСЬКА БИДЛОТА?
Умовно їх усіх можна назвати:
КВАРТАЛ!
Це тупі, розбещені молодики, рузззка гаварящіє. Їх батьки переконали, що вони "єліта" , що на них "усьо дєржіццца"! І це МОЛОДЕ БИДЛО ЩИРО не розуміє, ЩО МИ ВІД НИХ ХОЧЕМО? Вони живуть, як уміють!