Російський реп та розкидання доларів: співорганізатор київських вечірок, де кривдили дівчат, Захаров відгуляв весілля у лакшері готелі. ВІДЕО+ФОТО

Шоумен Юрій Ткач провів весілля блогеру Олегу Захарову, який разом із друзями є учасником скандальної справи про "п’яні вечірки" в Києві, на яких споювали та кривдили дівчат, знімали це на відео та поширювали у соцмережах.

Увагу на це у мережі звернув журналіст Андрій Лохматов, передає Цензор.НЕТ.

Він наводить скріни зі сторінки блогера, на яких видно, що весілля відбулося в одному з найдорожчих готельних комплексів країни Edem Resort Medical & Spa.

"От ви там обурювались тим, що Полякова, Пономарьов та Дзідзьо розважали прокурорів на весіллі в Emily Resort, яке коштувало десятки мільйонів гривень. Але це ще не все.

Приблизно в той самий час в іншому одному з найдорожчих готелів країни Edem Resort Medical & Spa відгуляв своє весілля фігурант гучної історії про блогерів з Івано-Франківська, які влаштовували вечірки в Києві, де, за версією слідства, спаювали дівчат, а потім вчиняли над ними сексуальне насилля, знімали це на відео, поширюючи його в мережі.

Тоді про це навіть зробив заяву президент Зеленський, який повідомив, що за фактом знущань над дівчатами розпочато кримінальне провадження і "є перші затримання зловмисників", додавши, що "насильству в Україні місця не буде".

Здавалось би, таким вчинкам суспільство поставило свою жорстку оцінку, розтавивши моральні кордони та орієнтири для молоді. Але, як виявилось, не все суспільство.

Олег Захаров, третій учасник тих "вечірок", який разом з другом заплатили 402 тисячі гривень застави кожен, аби вийти на волю на період слідства, на початку жовтня влаштував своє весілля в лухурі готелі, де тінейджери співали російський реп, розкидуючи по сцені стодоларові купюри.

А ведучим на цьому святі життя був відомий телеактор і комік Юрій Ткач, який щиро обіймався з п'яним підозрюваним у сексуальному насиллі, чим як би підтвердив йому - все ок, чувак, продовжуй в тому ж дусі, і в котрий раз продемонстрував нам, що гроші важливіші за репутацію, і що деяким людям неважливо, кого розважати - прокурорів-корупціонерів чи мажорів-гвалтівників. Головне, аби вчасно і добре платили. Так і живемо", - розповів Лохматов.

Російський реп та розкидання доларів: співорганізатор київських вечірок, де кривдили дівчат, Захаров відгуляв весілля у лакшері готелі 01

На фотографіях, якими поділився у своїх закритих соцмережах сам наречений, Юрій Ткач сміється та обіймається з ним.


Російський реп та розкидання доларів: співорганізатор київських вечірок, де кривдили дівчат, Захаров відгуляв весілля у лакшері готелі 02
Російський реп та розкидання доларів: співорганізатор київських вечірок, де кривдили дівчат, Захаров відгуляв весілля у лакшері готелі 03

Олег Захаров зі своєю нареченою

Російський реп та розкидання доларів: співорганізатор київських вечірок, де кривдили дівчат, Захаров відгуляв весілля у лакшері готелі 04

Затримання блогерів після чергового стріму

Російський реп та розкидання доларів: співорганізатор київських вечірок, де кривдили дівчат, Захаров відгуляв весілля у лакшері готелі 05

Олег Захаров на суді

Нагадаємо, Олег Захаров — третій учасник справи про "п'яні вечірки", на яких знущалися з дівчат. У березні цього року хлопцю повідомили про підозру у вчиненні насильницьких дій сексуального характеру без добровільної згоди.

За версією слідства, блогер вмовив неповнолітню дівчину взяти участь у стрімі.

"Дочекавшись, коли дівчина перебуватиме у стані алкогольного сп'яніння, він здійснив насильницькі дії сексуального характеру відносно неповнолітньої без її згоди", - йшлося у повідомленні.

Наприкінці березня хлопець вийшов під заставу у розмірі 402 тисяч гривень.

Топ коментарі
+105
Так і живемо. Гниди гуляють а кращі гинуть.
показати весь коментар
21.10.2023 17:55 Відповісти
+90
Про тварів все зрозуміло! Але як же бісять ці всі "ура-патріоти" від шоу бізнеса! полякови-дзідзьо-пономарьови- ткачі! ще гімн вони співають а за 20 тисяч доларів продадуть душу хоч оркам -хоч підарам оцим ! Блювати хочеться!
показати весь коментар
21.10.2023 18:06 Відповісти
+74
Ніколи не визивав симпатії цей свиноподібний комік Ткач.Гроші ,певне,для нього і не смердять і не пахнуть.Опуститися до рівня того блогера?Як же ти будеш в очі людям дивитися,свинота?95 кварталу -ганьба назавжди.
показати весь коментар
21.10.2023 18:01 Відповісти
І повна відсутність совісті...
показати весь коментар
21.10.2023 20:04 Відповісти
губєнь у нього робочій. мальчіку* час на нари?
показати весь коментар
21.10.2023 19:25 Відповісти
"Залатая маладьйож"
показати весь коментар
23.10.2023 06:30 Відповісти
пи#дить и еще раз пи#дить
показати весь коментар
21.10.2023 19:27 Відповісти
А що ще можна очікувати від внутрішніх гнид і від продажних кварталівців!
показати весь коментар
21.10.2023 19:30 Відповісти
рыба гниет с головы ... ГОЛОВА НА БАНКОВОЙ ...
показати весь коментар
21.10.2023 19:34 Відповісти
"риба" гние із " потрохів-тельбухів......- реально.... а що , " низи" у нас це світоч та еталон - це "обліко морале? ))
показати весь коментар
21.10.2023 20:08 Відповісти
рыба гниет с головы .... ГОЛОВА НА БАНКОВОЙ
показати весь коментар
21.10.2023 19:37 Відповісти
Редактор перепостив наразі блог одного українця,який живе біля кордону і бачить міцних молодиків на крутих машинах, номера Київ ,Харків. Їм дорога життя за кордон відкрита. Заплати і їдь. А воюють бідні,бо у них є мотивація і сила. Дрищі моральні в ситому тілі
показати весь коментар
21.10.2023 19:38 Відповісти
Ты бедный, но у тебя есть сила и мотивация! Ты супермен! Слава Украине, теперь иди воюй. Вот так все и работает. А не бедные ржут в соседней комнате.
показати весь коментар
21.10.2023 20:49 Відповісти
Ну то таке...
показати весь коментар
21.10.2023 19:46 Відповісти
податкова ау. чи тільки виробників заліза для ЗСУ можна кошмарити? а як у хлопців із сплатою податків? сходяться суми на вечірки та готелі з отриманим доходом? чи є заборгованність за податками?
показати весь коментар
21.10.2023 19:50 Відповісти
От ган...и...!!!
І жодному не дадуть повістки ..жодному...скоти...жирують...а кріпаки хай воюють...😡
показати весь коментар
21.10.2023 20:02 Відповісти
коли було ( в які часи ) інакше.... про патріотів , яких надто мало , мова звичайно не йде...
показати весь коментар
21.10.2023 20:10 Відповісти
Юра Ткач, обычный чмошник, ради бабок готов всем пожертвоывтт
показати весь коментар
21.10.2023 20:03 Відповісти
Это резерв батальона Монако.💪
показати весь коментар
21.10.2023 20:03 Відповісти
Ткач - рідкісне безпринципне чмо. Про захарова вже й не кажу.
показати весь коментар
21.10.2023 20:25 Відповісти
А шо, преЗедент уже просил журналистов не рассказывать про гульбу особо приближённых коллег по бизнесу !?
показати весь коментар
21.10.2023 20:34 Відповісти
Дівчат ніхто не кривдив.Вони самі дали згоду і отримували задоволення.В Європі і США знімають дуже жорстке порно і нікого не судять.Там є цілі реаліті шоу на такі тематики.Інша справа,що в цих молодиків є на усілякі дурниці гроші.Де вони їх беруть? Є успішні блогери з великою аудиторією,але ці ж не такі наче.
показати весь коментар
21.10.2023 20:37 Відповісти
Якщо ти баран,то це **** видно.Без дозволу знімали як *** пихають в усі отвори неповнолітніх дітей!
Бажаю твоїй подрузі такої ж самої участі або сестрі .
Дебіл без клепки
показати весь коментар
22.10.2023 04:00 Відповісти
Вони якраз надавали дозволи на все.Ніхто в суди з них не подавав.
показати весь коментар
22.10.2023 11:33 Відповісти
Якщо би моя сестра чи подруга,так само себе би поводила,то нехай би було так само.Я не проти.
показати весь коментар
22.10.2023 11:34 Відповісти
вони були неповнолітніми, ті дівчата. Це стаття 100%! А дозвіл могли надавати лише їхні опікуни, а не ті діти.
показати весь коментар
22.10.2023 22:39 Відповісти
Спочатку наче ніхто не казав,за неповнолітність.В нас по закону до речі,в скільки років можна одружуватись і виходити заміж? І якщо вже 17 років,це не діти.Як видно цим молодикам нічого не буде.Я ще тоді казав.
показати весь коментар
23.10.2023 11:04 Відповісти
Та не вже хоть хтось подоровати не семіг отім рашистам, хотя із 7.62 кожному ублюткам да погонах. 😠
показати весь коментар
21.10.2023 20:44 Відповісти
А що цей боров пальцАми скрутив?
показати весь коментар
21.10.2023 21:20 Відповісти
Скрутив,знак Сатани!!!
показати весь коментар
21.10.2023 21:40 Відповісти
Три шістки!!!
показати весь коментар
21.10.2023 21:42 Відповісти
Це тіпа дивіться *Полтаву* і буде вам щастя.
показати весь коментар
21.10.2023 23:05 Відповісти
Це зебільний "тризуб", яким квартальні хотіли замінити український.
"Журналіст Віталій Гайдукевич написав: «Так, вам не здається, міністерство культури і «кріейтори» із «Банда» вирішили порівняти український тризуб із міжнародним знаком «шокер». Загугліть про що ці пальці світі. І от цілий міністр культури, прости Господи, скрутив пальці так... ціле міністерство пропонує усій країні порівняти тризуб із «шокером» - картинкою, яка має відвертий сексуальний підтекст. Це результат офіційного співробітництва держструктури із комерційною структурою? Банда ще й отримала якийсь гонорар за цю ідею? Це офіційне ставлення уряду Зеленського до державних символів?».
показати весь коментар
22.10.2023 00:29 Відповісти
показати весь коментар
22.10.2023 00:30 Відповісти
Це таємний знак кідорасів. Означає - я культурно відкосив від армії…
показати весь коментар
22.10.2023 12:38 Відповісти
Вчора Полякова, сьогодні Ткач завтра ще якийсь "артист" засвітиться. Скаже донатив на ЗСУ. Як це він військову форму ще не одів, щоб скати що відпустили на пару днів, провести весілля. Перевзуваються дуже швидко всі ці підлабузники, аж противно.
показати весь коментар
21.10.2023 21:29 Відповісти
молодці хлопці, живуть на повну і на всіх насрать! не тошо оте бидло.
показати весь коментар
21.10.2023 21:32 Відповісти
Стидаюся запитати,а чому туди не прилетіло. А приліта тільки до Людей на поминки. А чому,курва,не прилетіло на те чортове весілля за кілька мільйонів гривень,а зараз ту бидлоту шукають і неможуть знайти і вручити повістку.
показати весь коментар
21.10.2023 21:38 Відповісти
Це і є народ гундосої жаби Шашликовича.
показати весь коментар
21.10.2023 21:54 Відповісти
"Полякова" - це Ольга Полякова?

показати весь коментар
21.10.2023 22:29 Відповісти
так, це і є та полякова, яка розважала весілля екс-прокурора.
показати весь коментар
22.10.2023 04:41 Відповісти
chomu ci pisyuky ne na fronti?
показати весь коментар
21.10.2023 22:52 Відповісти
А на тхора драного вони там потрібні? Щоб вся ця наволочь там свої ідіотські закончики встановлювала та за спинами ховалася і відчайдушно тікала до мамки від першого свисту кулі? Не поважаєте ви Армію!
показати весь коментар
22.10.2023 01:34 Відповісти
Окопи рити могли б, або картоплю на кухні чистити.
показати весь коментар
22.10.2023 04:42 Відповісти
Питання до народу України -
Коли він доросте до підтримки піблічних розтрілів зрадників України чи і надалі буде менжуватися і робити вигляд що всегаразд.
БЕЗКАРНІСТЬ ПОРОДЖУЄ НОВІ ЗЛОЧИНИ.
показати весь коментар
21.10.2023 23:03 Відповісти
Чему вы удивляетесь? Там весь квартал продажный - зе пид..ры это давно уже крыша и лучшие друзья региАналов
показати весь коментар
21.10.2023 23:17 Відповісти
бидло
показати весь коментар
21.10.2023 23:39 Відповісти
Головне, курва, що не бояться, що впевнені в собі і ведуть себе так, наче зараз любого зашкварять. А потім, коли будуть відпиз...ми валятися у підворотнях, в країні настане час "резонансу": ось, повернулися з фронту і порядки наводять. І до цього все вже йде. Тому наряду зі створенням батальйонів типу "Лють", потрібно створювати хоча б групи "Справедливість".
показати весь коментар
22.10.2023 01:38 Відповісти
Пока зе-мародеры у власти,в Украине не будет нормального общества
показати весь коментар
22.10.2023 02:05 Відповісти
Класове суспільство у найгіршій формі: робітників на зупинках в бусик, підприємства без людей плюс репресії з боку контролюючих, мажорам - вечірки і ніяких повісток
показати весь коментар
22.10.2023 02:13 Відповісти
І цей ткач буде далі жити в Україні ? Гнида !
показати весь коментар
22.10.2023 02:57 Відповісти
А ти хто такий? Лайно на паличці? Котре думає, що краще за інших
показати весь коментар
22.10.2023 04:37 Відповісти
Наступні протести можуть виникнути через суди та суддів.Стільки несправедливості хамства лицимірства та підкупу мабуть не має ніде!.
Усі судді корумповані.
Треба скорочувати кількість суддів та судів,люди що по 30років "судять" повинні йти на пенсію, застави у випадках особливо тяжких злочинів та гіпер корупції треба відмінити.І усі судді повинні пройти процедуру люстрації на предмет зв'язку з Росією, відповідністю декларацій та зв'язку з опзж часів януковича .

І декілька відступів,ця ***** це зріз українських мажорів та їхніх батьків, більше того зе зріз молоді котра не має стільки грошей, але русский рєпачок,тьолки ,дорогое виски,це чим засрані мізки молоді.
Вони не тещо не цікавляться війною, історією політикою, вони навіть не підозрюють напевно де те роботине,чонгар кримський міст. Їм плювати,що на Україну,що на війну.
Звичайно це вершина айсберга, коли досі Бойко і Пінчук стрибають в раді.
Я бачу лише єдиний вихід,це дострокові парламентські вибори, формування нового кабінету міністрів і коли в зє небуде більшості, подивимося як він буде "приказы отдавать"
показати весь коментар
22.10.2023 04:35 Відповісти
какаяразніцахуженебудетзатохотьпосмеёмся.

Бажаю подохнути всім тим, хто обрав цю владу.
На ваших руках кров сотень тисяч найкращих українців і мільйони виїхавших за кордон, які вже ніколи не повернуться.
А бидло святкує і повернеться після війни обирати нам на нашу голову таку саму бидлячу владу.
показати весь коментар
22.10.2023 07:16 Відповісти
А жених то из "титульных". Естественно, не украинцев.
показати весь коментар
22.10.2023 07:31 Відповісти
а що таке лухурі готель?
показати весь коментар
22.10.2023 07:37 Відповісти
Це коли там все по-бахатому
показати весь коментар
22.10.2023 11:31 Відповісти
ну, це перекручене написання англійського слова "лакшері", типу люксове (крутезне,модне,дорогуще).
показати весь коментар
22.10.2023 22:44 Відповісти
та я вкурсі, потролити дурналістів хотів, що оте напейсали, там спаювали, замість споювали.
показати весь коментар
23.10.2023 07:31 Відповісти
так, мені оте спАювали теж в очі кинулось... типу щось паяли-спаювали.. бо поїти- споювати....
показати весь коментар
23.10.2023 14:57 Відповісти
з цієї новини зрозумів що в Україні блогер це дуже прибуткова професія... а хто їм платить, Зін?
показати весь коментар
22.10.2023 11:34 Відповісти
Полякова с мужем
показати весь коментар
22.10.2023 11:40 Відповісти
> Моє весілля запамятають всі

Да, чувак, запам'ятають.

https://www.youtube.com/watch?v=eYuohDFQgM8
показати весь коментар
22.10.2023 12:12 Відповісти
Ерунда, главное, что "торнадо" в тюрьме
показати весь коментар
22.10.2023 12:54 Відповісти
Ублюдки вонючі!!!!
показати весь коментар
22.10.2023 15:31 Відповісти
Сволота
показати весь коментар
22.10.2023 15:59 Відповісти
Я один подумав, що за ці гроші, які виродки розкидали, можна купити багато дронів чи тепляків?
показати весь коментар
22.10.2023 16:07 Відповісти
Не один(((
показати весь коментар
22.10.2023 22:46 Відповісти
Цікаво, що ця так би мовити еліта представляє столицю Гуцульщини. Найбільш самобутнє українське місто. І власне біда в тому, що так звані патріоти, а по-суті "вишиватники" є не меншою, або навіть більшою загрозою держаності, ніж п'ята колона. (НЕ ТАК СТРАШНІ МОКШАНСЬКІ ВОШІ, ЯК УКРАЇНСЬКІ ГНИДИ)...
І такого бNдла в Україні є не менше ніж п'тої колони. Це і мусора, які поставили галочку так би мовити на передовій, а тепер сидять в держаних адміністраціях; також "патріотичний"політикум, який так би мовити відстоює українську мови, а тим часом дєрибанать бюджет і вирощує таких синків, як Олег Захаров, і багато інших прикладів.
В кагорту бNдла можна сміло записати і тих 73% (ті які "на-пріколі") і "патріотів-порохоботів", і т.д...
Так-що ДУМАЙ-ТЕ люди!!!
Вас "розводять", "як котят"!!!
показати весь коментар
22.10.2023 16:28 Відповісти
та ви що?!?!?

їм же тоді всім повістки вручили... як же так, що на весіллі опинились, а не на фронті?
показати весь коментар
22.10.2023 17:09 Відповісти
якесь потойбіччя.
Пів країни плаче, пів країни скаче.
показати весь коментар
22.10.2023 19:01 Відповісти
И ни у кого не нашлось гранаты для этого кодла ?
показати весь коментар
22.10.2023 20:41 Відповісти
зеленскому главное видосик снять, что не место насилию в Украине ,ему по барабану ,что все эти твари на свободе ходят,он только контролирует,что бы патриотов из суда не выпускали а быдло это же его избератили
показати весь коментар
22.10.2023 20:55 Відповісти
Оце точно!
показати весь коментар
22.10.2023 22:47 Відповісти
+ так багато коментарів обурень, але ніхто навіть подумки не здогадується що

Корупція це другий фронт, яким путін хоче знищити-перемогти Україну

+ у путінської бензоколонки хватить бабла щоб купити в Україні
кожного продажного
Блогера
Чиновника
Політика
Кореспондента
ЗасібМасовоїІнформації
...
і викликати резонанс за резонансом щоб створити повне безвладдя України і в результаті знищення країни яку не можливо перемогти силою
показати весь коментар
22.10.2023 21:48 Відповісти
Тобто? Треба мовчати, бо путін нападе?
показати весь коментар
22.10.2023 22:48 Відповісти
Ні мовчання Ні розголошення не поможуть.
Поможе реальна боротьба - ЦЕ коли у кожного Спитають - З відки в тебе статки? (Зрівняють з оплаченими податками за період коли ці статки були надбані)
Але такого не бо найвища влада в Україні також попаде під такий корупційний розност бо руки по шию в награбованих грошах.
Нижні чини на самих низах в селищах містечках містах регіонах - Розуміють що корупційного ШОРОХУ не буде і буде далі кічитись і красти і кічитись і красти...
Це все називається КРУГОВА ПОРУКА КОРУПЦІОНЕРІВ на усіх рівнях
В кремлі це прекрасно розуміють і будуть цим користуватись знищуючи України руками продажних корупціонерів
показати весь коментар
22.10.2023 23:26 Відповісти
ну, так воно і є... на жаль і на біду...
показати весь коментар
22.10.2023 23:48 Відповісти
Таке стійке відчуття що і після нашої перемоги і взагалі ніколи в Україні не буди справедливості, завжди знайдться Гниди, які будуть ********* на головах простих смертних, веселитись... Піймали за згватування, відкупився, те ж саме що дав взятку державі. 400тис. для нього це так, пару раз в ресторан з друзями, це в 20 років. Достойний небожитель підростає...
показати весь коментар
23.10.2023 08:37 Відповісти
Да уже 100% так будет. Либо самосуды либо так
показати весь коментар
27.10.2023 05:06 Відповісти
Оце нащадки московсько-єврейської банди, яка керує Україною після 1991 року.
Що могли породити усякі Кучми, Коломойські, Медведчуки, Шмигалі і Шефіри ТА ІНША ПРОКУРОРСЬКО-СУДДІВСЬКА БИДЛОТА?
Умовно їх усіх можна назвати:
КВАРТАЛ!
Це тупі, розбещені молодики, рузззка гаварящіє. Їх батьки переконали, що вони "єліта" , що на них "усьо дєржіццца"! І це МОЛОДЕ БИДЛО ЩИРО не розуміє, ЩО МИ ВІД НИХ ХОЧЕМО? Вони живуть, як уміють!
показати весь коментар
23.10.2023 09:01 Відповісти
Цей захаров мені нагадує сина короля Англії з фільму Хоробре серце.
показати весь коментар
01.11.2023 17:48 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 