Російський реп та розкидання доларів: співорганізатор київських вечірок, де кривдили дівчат, Захаров відгуляв весілля у лакшері готелі. ВІДЕО+ФОТО

Шоумен Юрій Ткач провів весілля блогеру Олегу Захарову, який разом із друзями є учасником скандальної справи про "п’яні вечірки" в Києві, на яких споювали та кривдили дівчат, знімали це на відео та поширювали у соцмережах.

Увагу на це у мережі звернув журналіст Андрій Лохматов, передає Цензор.НЕТ.

Він наводить скріни зі сторінки блогера, на яких видно, що весілля відбулося в одному з найдорожчих готельних комплексів країни Edem Resort Medical & Spa.

"От ви там обурювались тим, що Полякова, Пономарьов та Дзідзьо розважали прокурорів на весіллі в Emily Resort, яке коштувало десятки мільйонів гривень. Але це ще не все.

Приблизно в той самий час в іншому одному з найдорожчих готелів країни Edem Resort Medical & Spa відгуляв своє весілля фігурант гучної історії про блогерів з Івано-Франківська, які влаштовували вечірки в Києві, де, за версією слідства, спаювали дівчат, а потім вчиняли над ними сексуальне насилля, знімали це на відео, поширюючи його в мережі.

Тоді про це навіть зробив заяву президент Зеленський, який повідомив, що за фактом знущань над дівчатами розпочато кримінальне провадження і "є перші затримання зловмисників", додавши, що "насильству в Україні місця не буде".

Здавалось би, таким вчинкам суспільство поставило свою жорстку оцінку, розтавивши моральні кордони та орієнтири для молоді. Але, як виявилось, не все суспільство.

Олег Захаров, третій учасник тих "вечірок", який разом з другом заплатили 402 тисячі гривень застави кожен, аби вийти на волю на період слідства, на початку жовтня влаштував своє весілля в лухурі готелі, де тінейджери співали російський реп, розкидуючи по сцені стодоларові купюри.

А ведучим на цьому святі життя був відомий телеактор і комік Юрій Ткач, який щиро обіймався з п'яним підозрюваним у сексуальному насиллі, чим як би підтвердив йому - все ок, чувак, продовжуй в тому ж дусі, і в котрий раз продемонстрував нам, що гроші важливіші за репутацію, і що деяким людям неважливо, кого розважати - прокурорів-корупціонерів чи мажорів-гвалтівників. Головне, аби вчасно і добре платили. Так і живемо", - розповів Лохматов.

На фотографіях, якими поділився у своїх закритих соцмережах сам наречений, Юрій Ткач сміється та обіймається з ним.







Олег Захаров зі своєю нареченою

Затримання блогерів після чергового стріму

Олег Захаров на суді

Нагадаємо, Олег Захаров — третій учасник справи про "п'яні вечірки", на яких знущалися з дівчат. У березні цього року хлопцю повідомили про підозру у вчиненні насильницьких дій сексуального характеру без добровільної згоди.

За версією слідства, блогер вмовив неповнолітню дівчину взяти участь у стрімі.

"Дочекавшись, коли дівчина перебуватиме у стані алкогольного сп'яніння, він здійснив насильницькі дії сексуального характеру відносно неповнолітньої без її згоди", - йшлося у повідомленні.

Наприкінці березня хлопець вийшов під заставу у розмірі 402 тисяч гривень.