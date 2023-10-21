УКР
Данілов: Жодних переговорів не буде, поки Росія не поверне всі окуповані території

данілов

Україна не вестиме переговори про припинення вогню з Росією, доки Москва відмовляється повернути окуповані українські території.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю Kyodo News, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Не буде жодних переговорів, які варто вести, поки Росія продовжує окупацію української території, включно з Кримом", - сказав Данілов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Данілов: З F-16 ситуація докорінно зміниться, але по Росії битиме лише українська зброя

Водночас він сказав, що важко передбачити час, необхідний для повернення всієї окупованої Росією території України.

Також секретар РНБО розвіяв занепокоєння, що міжнародна увага та підтримка України ослабнуть на тлі ескалації ситуації між Ізраїлем і ХАМАС на Близькому Сході.

"Не відбулося скорочення обсягу комунікацій зі Сполученими Штатами та Європою. Співпраця триває, і ми отримуємо допомогу кожен день", - наголосив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна почала двосторонні переговори про гарантії безпеки з Францією, - ОП

Щодо зміцнення зв’язків між Росією та Китаєм Данілов сказав, що Москва "втратила свою незалежність і тепер змушена покладатися на такі країни, як Китай, Північна Корея та Іран", але відкинув ймовірність припинення вогню за посередництва Пекіна.

Данілов Олексій (1259) перемовини (3065)
+7
Ага... Данілов сподівається налагодити випуск балістичних ракет у своїй ветеринарній довбешці, але поки що там насрано і літає муха.
21.10.2023 18:18 Відповісти
+5
ПАНЕ ВЕТЕРИНАРЕ на посаді члена засідань СТАВКИ ВЕРХОВНОГО- передайте там Малюку компромат на ФСБешника Люсю , бдлска
21.10.2023 18:11 Відповісти
+4
Из запоя вывели этого .....?
21.10.2023 18:14 Відповісти
он уже охреначился от своей величности, кастратор яиц хряков, его можно перепрофелировать- КАСТРИРОВАТЬ КОРРУПЦИОНЕРОВ, начать с резникова, хоть какая польза
21.10.2023 18:25 Відповісти
Колись давно, ще коли я був хлопцем років чотирнадцяти, мені попалася книжка Бернарда Шоу "Сватання по-селянськи". І один з героїв книги каже:
- Є така старовинна східна приказка "Він сказав раз і я йому повірив. Він повторив це знову і я засумнівався. Він сказав це в третій раз і я зрозумів, що він бреше.".

Так от, пригадавши ту приказку та враховуючи скільки разів, за останній час, представники влади сказали, що перемовин не буде, то я все більше переконуюся у тому, що вони все ж більше ніж реальні. І я роблю такий висновок не лише через їх заяви і через постійну брехню. Ні! Багато факторів говорить про це.

В будь-якому варіанті, домовленості з Росією не будуть варті навіть клаптику паперу на яких їх напишуть. Росія їх порушить. Доведено не лише порушенням Хасавюртовских угод, але і порушенням Великого договору між Україною та Росією. Тому заяви від нашої влади - це добре, але і їм я не дуже довіряю. Є причини. Час покаже хто правий, але щось дуже часто лунають ці слова, що перемовин не буде. Дуже часто.

Б.Береза
21.10.2023 20:29 Відповісти
правильно и никаких выборов, пока крым не возьмем
21.10.2023 18:23 Відповісти
Кращє на Луганськ закладатися, бо Крим буде звільнено скоріш за все до Маріуполя, Донецька і Луганська.
21.10.2023 18:55 Відповісти
По этой логике правильно было бы их отменить в 2019-м, а не сейчас.
21.10.2023 18:59 Відповісти
Я за те щоб вибори 2019 року скасувати зараз!
21.10.2023 21:24 Відповісти
це будуть не вибори,
а перевибори зеленого підараса на слідуючих 5 років - треба це Україні? - ваш позив
21.10.2023 21:28 Відповісти
Тоді вони будуть зацікавлені щоб він ніколи не був взятий.
21.10.2023 20:48 Відповісти
До останнього москаля в Криму і на Донбасі.
21.10.2023 18:56 Відповісти
Не будет никаких переговоров, которые следует вести, пока Россия продолжает оккупацию украинской территории, включая Крым и Краснодарский край", - сказал Данилов.
21.10.2023 18:30 Відповісти
А тим часом москалі https://patrioty.org.ua/blogs/svitovyi-media-hihant-forbes-taiemno-vykupyly-rosiiany--the-washington-post-487985.html купили "Forbes"...
21.10.2023 18:32 Відповісти
КРИВОНІС - ставка ГОЛОВНОГО набита різним ПРовладним ОПУсміттям для того моменту , коли треба протягти голосування більшістю не військових .
21.10.2023 18:41 Відповісти
Че вы ноете репоеды? Не нравятся слова Данилова?
21.10.2023 18:48 Відповісти
Говорить, мовби, нормально. А ближче підійдеш, прислухаєшся - г а н д о н ...
21.10.2023 20:08 Відповісти
А зараз, треба доказати що і маацьву будував Юрій Довгорукий в Україні, а не на маацьковії!!!
21.10.2023 19:57 Відповісти
Чим частіше ця кліка про це говорить тім більше сумнівів в тому що Зеля на це не піде !
21.10.2023 21:21 Відповісти
Мячеславович, коровы соскучились!
21.10.2023 21:51 Відповісти
Та ти шо? А що ж ти, коли арахімії в Стамбулі глазкі строїлі, мовчав про недопустиміть таких договорнячків? Хоч би виразив занепокоєння, про притягнення зрадників до відповідальності мовчу.
21.10.2023 23:29 Відповісти
 
 