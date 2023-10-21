Данілов: Жодних переговорів не буде, поки Росія не поверне всі окуповані території

Україна не вестиме переговори про припинення вогню з Росією, доки Москва відмовляється повернути окуповані українські території.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю Kyodo News, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Не буде жодних переговорів, які варто вести, поки Росія продовжує окупацію української території, включно з Кримом", - сказав Данілов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Данілов: З F-16 ситуація докорінно зміниться, але по Росії битиме лише українська зброя

Водночас він сказав, що важко передбачити час, необхідний для повернення всієї окупованої Росією території України.

Також секретар РНБО розвіяв занепокоєння, що міжнародна увага та підтримка України ослабнуть на тлі ескалації ситуації між Ізраїлем і ХАМАС на Близькому Сході.

"Не відбулося скорочення обсягу комунікацій зі Сполученими Штатами та Європою. Співпраця триває, і ми отримуємо допомогу кожен день", - наголосив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна почала двосторонні переговори про гарантії безпеки з Францією, - ОП

Щодо зміцнення зв’язків між Росією та Китаєм Данілов сказав, що Москва "втратила свою незалежність і тепер змушена покладатися на такі країни, як Китай, Північна Корея та Іран", але відкинув ймовірність припинення вогню за посередництва Пекіна.