Данілов: Жодних переговорів не буде, поки Росія не поверне всі окуповані території
Україна не вестиме переговори про припинення вогню з Росією, доки Москва відмовляється повернути окуповані українські території.
Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю Kyodo News, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Не буде жодних переговорів, які варто вести, поки Росія продовжує окупацію української території, включно з Кримом", - сказав Данілов.
Водночас він сказав, що важко передбачити час, необхідний для повернення всієї окупованої Росією території України.
Також секретар РНБО розвіяв занепокоєння, що міжнародна увага та підтримка України ослабнуть на тлі ескалації ситуації між Ізраїлем і ХАМАС на Близькому Сході.
"Не відбулося скорочення обсягу комунікацій зі Сполученими Штатами та Європою. Співпраця триває, і ми отримуємо допомогу кожен день", - наголосив він.
Щодо зміцнення зв’язків між Росією та Китаєм Данілов сказав, що Москва "втратила свою незалежність і тепер змушена покладатися на такі країни, як Китай, Північна Корея та Іран", але відкинув ймовірність припинення вогню за посередництва Пекіна.
- Є така старовинна східна приказка "Він сказав раз і я йому повірив. Він повторив це знову і я засумнівався. Він сказав це в третій раз і я зрозумів, що він бреше.".
Так от, пригадавши ту приказку та враховуючи скільки разів, за останній час, представники влади сказали, що перемовин не буде, то я все більше переконуюся у тому, що вони все ж більше ніж реальні. І я роблю такий висновок не лише через їх заяви і через постійну брехню. Ні! Багато факторів говорить про це.
В будь-якому варіанті, домовленості з Росією не будуть варті навіть клаптику паперу на яких їх напишуть. Росія їх порушить. Доведено не лише порушенням Хасавюртовских угод, але і порушенням Великого договору між Україною та Росією. Тому заяви від нашої влади - це добре, але і їм я не дуже довіряю. Є причини. Час покаже хто правий, але щось дуже часто лунають ці слова, що перемовин не буде. Дуже часто.
Б.Береза
а перевибори зеленого підараса на слідуючих 5 років - треба це Україні? - ваш позив