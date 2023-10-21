Умєров подякував Остіну за ATACMS: "Це має великий вплив на поле бою"

Міністр оборони Рустем Умєров подякував міністру оборони США Ллойду Остіну за передачу Україні далекобійних ракет ATACMS.

Умєров повідомив у соцмережі Х, що мав предметну розмову з Остіном, передає Цензор.НЕТ.

"Поінформував американського колегу про ситуацію на фронті. Подякував керівництву США та особисто міністру Остіну за надання Україні ATACMS. Це має великий вплив на поле бою", - розповів він.

У свою чергу, пресслужба Пентагону повідомила, що Остін підтвердив готовність Білого дому звернутися до Конгресу з проханням про виділення ресурсів, необхідних для того, щоб Україна могла продовжувати захищати свій народ.

Остін та Умєров також обговорили успішні результати засідання Контактної групи з питань оборони України, що відбулося минулого тижня в Брюсселі, та останні події в Україні.