Умєров подякував Остіну за ATACMS: "Це має великий вплив на поле бою"

Міністр оборони Рустем Умєров подякував міністру оборони США Ллойду Остіну за передачу Україні далекобійних ракет ATACMS.

Умєров повідомив у соцмережі Х, що мав предметну розмову з Остіном, передає Цензор.НЕТ.

"Поінформував американського колегу про ситуацію на фронті. Подякував керівництву США та особисто міністру Остіну за надання Україні ATACMS. Це має великий вплив на поле бою", - розповів він.

У свою чергу, пресслужба Пентагону повідомила, що Остін підтвердив готовність Білого дому звернутися до Конгресу з проханням про виділення ресурсів, необхідних для того, щоб Україна могла продовжувати захищати свій народ.

Остін та Умєров також обговорили успішні результати засідання Контактної групи з питань оборони України, що відбулося минулого тижня в Брюсселі, та останні події в Україні.

Остін Ллойд (521) ATACMS (140) Умєров Рустем (718)
На полі бою… https://censor.net/ua/news/3450916/rosiyiskyyi_rep_ta_rozkydannya_dolariv_spivorganizator_kyyivskyh_vechirok_de_kryvdyly_divchat_zaharov
показати весь коментар
21.10.2023 18:17 Відповісти
Умеров! Мовчи
І працюй над Атакамс 300
Абрастовічейбаданових нам не потрібно....
показати весь коментар
21.10.2023 18:48 Відповісти
Умеров, напомни Зеле за асфальт вместо Сапсана и тогда поймёшь, почему нам пока не дали западные ракеты большей дальности.
показати весь коментар
21.10.2023 18:57 Відповісти
"Дякуємо, дайте ще", - хіба мама в дитинстві тебе не вчила так відповідати.
показати весь коментар
21.10.2023 20:30 Відповісти
Наші хитрожопі сусіди дадут' ще бо староґо озброення там на складах купа силенна яке жере ґроші такспеєрс на зберіґання. Дешевше то на літак, і в Украіну. Куди воно полетит', де ше зірве, то іншалла і троха стріомно, але курва ти ракети таки ******** зброя, кацапи тащацця.
показати весь коментар
21.10.2023 23:14 Відповісти
 
 