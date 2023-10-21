Тунелі і роботизовані машинки для підвозу БК: у ЗСУ розповіли про нову тактику армії РФ під Авдіївкою
На Авдіївському напрямку росіяни почали використовувати нову тактику – риють тунелі ближче до українських позицій і застосовують для підвозу боєкомплекту роботизовані машинки.
Про це в ефірі телемарафону розповів речник 110-ї окремої механізованої бригади Антон Коцуконь, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"На Авдіївському напрямку вони почали застосовувати таку тактику – рити тунелі. Підривають тунелі поближче до наших позицій. По-перше, для маскування, по-друге, щоб десь винирнути неочікувано поближче до наших позицій", – розповів Коцуконь.
Також, за його словами, українські розвідники зафіксували використання росіянами роботизованих машинок, які виконують функцію транспортних – за допомогою дистанційного керування підвозять окупантам БК.
Він зазначив, що за принципом дії ці засоби схожі на іграшкові машинки на радіокеруванні, але "це не звичайні машинки, це якісь спеціалізовані" – вони "доволі великі" і здатні переміщувати "нормальну" вагу.
А еще надо над туннелями
Построить больницы
А танки поставить во дворе школы
А лучше - детского садика
Ну что тут скажешь -уроды
Мрази
кацапи ставлять танки в школах і садочках ще з 2014
шкода, що наші держиморди за дерибаном немають часу стимулювати розвиток іновацій
а у нас есть такие же роботизированные подвозчики?
Про це він https://www.facebook.com/watch/?v=458906942813125 розповів у понеділок, 29 серпня, на ФБ.
"Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема", - сказав Зеленський. Джерело:
МО РФ объявило о вознаграждении в 1 миллион рублей за захват платформы и ее передачу сотрудникам ведомства
Днями в Одесі вінницька волонтерська група "Baggi для ЗСУ" передала https://avto.novyny.live/v-mvs-poiasnili-chi-potribna-dovidka-z-viiskkomatu-dlia-reiestratsiyi-avtomobilia-113748.html військовим 11 легких позашляховиків "Хижак". Баггі створені силами волонтерів та поки є дрібносерійним виробництвом ентузіастів.
Для ЗСУ передали бойового робота для евакуації поранених бійців із поля бою!
"Сьогодні ми привезли в Україну зброю майбутнього. Це унікальний бойовий робот, керований дистанційно. Це військова машина, що стоїть на озброєнні трьох армій країн-членів НАТО - Естонії, Німеччини та Норвегії. Спільний витвір Німеччини та Естонії. І сьогодні вперше ця бойова техніка майбутнього з'явилася в Україні. Ми думаємо, вона зробить потужний внесок для нашої перемоги", - цитує Порошенко.
Ваш опонент чомусь вам скидує у відповідь medevac-робота. Треба наголосити, шо medevac-роботи та роботи підвозу вантажу трохи різні за складністю і нюансами. Medevac-роботи це більш комплексний і новітній напрямок, їх прямо зараз перші моделі розробляють в різних країнах і щє експериментують з конструкціями. Наприклад, в ЗСУ іноді використовують літаючі вантажні дрони для евакуації, вони можуть пролетіти 40-70 км з вантажем 180кг. Оці повзаючі більш проблемні - релʼєф зритий вибухами, десь міни, десь окопи - проїхати навіть на траках може бути складно.
Роботизовані наземні платформи ЗСУ частіше використовує для дістанційного мінування - там вантажопідʼємність хоч і в 1 міну, але не треба рити тунелі, щоб сховати велику ціль від артилерії ворога.
Крім цієї "хрєні" він купив та передав в війська ще дуже-дуже багато всіляких "хрєнєй". Я це знаю, бо приймаю в цих покупках безпосередню участь через "Справу Громад".
В одній "хрєні", а конкретніше в бронеавтомобілі Шілд, которий має особисте ім'я "Халк" приварена металева табличка з моїм ім'ям, як спонсора в придбанні цього бронеавтомобіля. В нас працює така система: якщо ми спонсори назбирали N-ну суму, то Порошенко добавляє рівно стільки.
(Жарт).
«Ворог дуже сильно розвивається»: військовий на позивний «Токар» про атаки РФ FPV-дронами
https://www.youtube.com/shorts/a1H8WuMIdxQ
Кому цікаво https://www.pravda.com.ua/ukr/news/2023/10/17/7424505/index.amp