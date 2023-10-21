Тунелі і роботизовані машинки для підвозу БК: у ЗСУ розповіли про нову тактику армії РФ під Авдіївкою

На Авдіївському напрямку росіяни почали використовувати нову тактику – риють тунелі ближче до українських позицій і застосовують для підвозу боєкомплекту роботизовані машинки.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник 110-ї окремої механізованої бригади Антон Коцуконь, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"На Авдіївському напрямку вони почали застосовувати таку тактику – рити тунелі. Підривають тунелі поближче до наших позицій. По-перше, для маскування, по-друге, щоб десь винирнути неочікувано поближче до наших позицій", – розповів Коцуконь.

Також, за його словами, українські розвідники зафіксували використання росіянами роботизованих машинок, які виконують функцію транспортних – за допомогою дистанційного керування підвозять окупантам БК.

Він зазначив, що за принципом дії ці засоби схожі на іграшкові машинки на радіокеруванні, але "це не звичайні машинки, це якісь спеціалізовані" – вони "доволі великі" і здатні переміщувати "нормальну" вагу.

